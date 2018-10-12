Oзон готов разорвать розничный фармацевтический сектор и конкурентов с помощью уникального управленческого хода.

Менеджеры компании OZON, похоже, от себя в восторге. Инвесторы OZON, уже считают прибыль. Рановато только.

Доброе утро, коллеги.





Не заканчиваются в Москве новые фармацевты, что не день, то новый игрок на рынке. С серьезными намерениями.

Вслед за находчивыми айтишниками и управленцами из местных оптовых складов, которые, буквально, подставили известные компании, где вроде как, были призваны трудиться на благо, втянув их, буквально, в незаконный бизнес.

На рыночное розничное поле все выходят и выходят новые "бойцы". Напора и желания хоть отбавляй.

Интерфакс сообщил о планах Интернет-компании Озон, наконец, выйти на рынок розничных продаж лекарств.

Уже и ларьки пролицензировали, целых два, и знания проблемы имеется, уже.

Только все как обычно, как друзья, вы не садитесь...Получается, разве что, смешно.

Цитирую,

"Клиент может получить безрецептурные лекарства на дом, если даст поручение доставить их из аптечного пункта. Условно, если я болею, и не хочу сам идти в аптеку - я могу попросить кого-то мне лекарства принести. То есть даю поручение совершить некую операцию. В нашем случае речь идет о поручении клиента, которое он дает компании Ozon".

Заголовки местных СМИ уже задают тренд - менеджеры Озона нашли свой новый путь в торговле лекарствами. Круто.

Путь этот всем хорошо известен, да и протоптан.

Также хорошо известно, что на подобных затеях не построить даже среднего бизнеса. Все Ит-упражнения на розничном фармацевтическом рынке удел малого бизнеса.

Как бы не были подготовлены менеджеры, какие бы суммы не инвестировались.

Первые Интернет- сервисы появились в России аж в далеком 1996 году.

Первыми на российском рынке были Apteka.Ru E-Apteka.Ru Wer.Ru и еще десяток. Большинство компаний успешно работают на рынке и сейчас.

Что касается планов Озона, так они запоздали. Тема устарела, мода прошла.

Да и предпочтения потребителей изменились. Только один из тридцати пользователей и клиентов аптеки выбирает услугу по доставке.

Кроме того, в крупных городах только себестоимость доставки заказа клиенту 200 рублей. Что часто сопоставимо даже с размером торговой аптечной наценки на лекарства, хотя бы трех наименований.

В остальном, конечно, внимание таких игроков как Озон к российскому розничному лекарственному, радует.