 Угрозы для здоровья людей нет. От ритейла. Угроза специальности от группы Росздравнадзора и активных общественников.

redaktor 4-10-2018, 22:34 Просмотров: 97 0 автор:4-10-2018, 22:34Просмотров: 97

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Корпоративный Катреновский журнал взял интервью у экспертов рынка. В этот раз экспертами выступали Е. Неволина, директор “Аптечной гильдии” и з.директор “Союзфармы” М.Литвинова. Заголовок такой бодрый «Если угрозы здоровью людей нет, то норма является излишней». Дальше, впрочем, в статье речь идет о новом витке изнасилования фармацевтической отрасли и текущего, часто отработанного годами, законодательства. С помощью двух инструментов, нет трех. Тайной рабочей группы по оптимизации фармацевтического законодательства Росздравнадзора, самого Росздравнадзора и адептов Росздравнадзора, которые, собственно, с Катреновским изданием и делятся планами. Теперь пусть кто-то объяснит мне, какая угроза здоровью может исходить от точки реализации лекарств, даже если точка это часть, глубоко чуждой нам, “сети”? Фото "Катрен-Стиль" с рекламой халатов от "Катрен-Стиль"

угроза была в аптеках с открытой выкладкой, где маньяк добавлял яд Докладываю, никакой угрозы нет. Вот просто до самой крайней степени, даже в страшном сне не придумать угрозу для здоровья, грозящую российским гражданам, от точки по продаже лекарств. Последняя, если кто помнит, угроза была в аптеках с открытой выкладкой, где маньяк добавлял яд в противопростудный препарат, кажется, тайленол. И было это в далеких 70 годах прошлого столетия, и в Америке. Правда, от поднявшей колбасы в магазине угрозы куда больше, чем от пачки, самых рекламируемых, таблеток. Я в плане, что давно, давно есть все основания оставить лекарственный ритейл, а заодно и наше аптечное праведное дело, в покое. Ну нечего на фармацевтическом рынке контролировать и регулировать. Обсуждаем, коллеги. Тогда почему в покое не оставить? давно есть все основания оставить лекарственный ритейл, в заодно и наше аптечное праведное дело, в покое Причину для беспокойства вижу единственную, нужно оправдывать присутствие бюрократического аппарата, минимум Росздоравнадзора, в минимум несколько сотен, в то и тысяч человек, со средней зарплатой по Минздраву в 80000 рублей. Из бюджета.

Нужно, время от времени, собирать штрафы, на святое дело пополнения бюджета.

Вот и кипит законодательная работа в исполнительном органе, Росздравнадзоре. При плотном прикрытии, якобы, общественности. Только кто забыл, у нас “общественности” в отрасли нет. Есть, фактически, “дочки”, фактические зависимые от крупных участников рынка. “Союзфарма” - “Протек”, НФП - “Союзфарма” . НФП, усиленная авторитетом владельца “Фармимекса” и председателя Национальной Фармацевтической Палаты Апазова, который, кстати, уже начал монетизировать свое общественно-профессиональное влияние, производственными проектами на российской земле, вместе с иностранными производителями. Но этот факт, к слову. Хитрое такое профессионально- общественное устройство. Вернемся к актуальному материалу. Вопросы по протоколу. при том же Росздравнадзоре, нет даже общественного совета, создание которого прямо предусмотрено законодательством На каком вообще основании Росздравнадзор занимается законотворчеством? Если речь о рабочей группе по оптимизации фарм.законодательства, то кто должен входить в такую группу? Чтобы решать проблемы, которые касаются всей отрасли. Что за группа, кто создавал? Опять, похоже, тайна и мрак. Из-за злого умысла, или расхлябанности отраслевых функционеров, при том же Росздравнадзоре, нет даже общественного совета, создание которого, прямо предусмотрено законодательством. Судя по всему, эта организованная “группа”, призванная, как видно из материала, перекроить фармацевтическое законодательство будет либо формальной на бумаге, либо состоять из случайных людей, которые, как водится, будут лишь лизать чиновникам, их рабочие стулья. Расхлебывать это творчество, опять всем нам. Еще новая и больная тема "уполномоченный по качеству" в фармритейле. Актуальная у них. Еще новая и больная тема "уполномоченный по качеству" в фармритейле. Актуальная у них. Тут явно "эксперты" отрабатывают заказ бюрократии. Именно чиновникам, "сети", их беззащитностью при проведении “контрольных мероприятий” и их деньги ляжку жгут давно и конкретно. Это вместо экономической либерализации. Вместо того, чтобы раз и навсегда признать, что торговля лекарствами это торговля, и качество тут одно, качество услуг. Как у всех, не больше,не меньше. Как у всех предпринимателей. Какой уполномоченный? Какое качество в фармритейле? Это термины из другой оперы. Мать вашу. Печет чиновников с "экспертами" законодательство. Что-то явно задумали. Замечу, что и чиновники и эксперты делают вид, что забыли о том, что руководство аптекой, сетью, складом должно осуществляться специалистом с профильным образованием. Без этого лицензию на деятельность не получить. На современном рынке, этот специалист уже давно, в лучшем случае, явление формальное. Хотя эта норма есть в том, по мнению экспертов, якобы устаревшем законодательстве. По существующим законам, директор, или зам по фармации должен быть обязательно. Назовите теперь хоть одного, при тех сетках, что на слуху. Разве, что господин владелец торговой сети “Неофарм”. Хотя очень сомневаюсь, что у него имеется соответствующий профессиональный сертификат. Секунду отвлекусь, о наболевшем. Именно этот сертификационно-аккредитационный маразм также в настоящее время навязывается рынку. Нас всего то на рынке, миллион специалистов, с зарплатой, не в 90 тыс как у чиновников Росздравнадзора, в в 20-40 по России. Так нет, именно нас хотят все время чему-то учить, при этом за наши же деньги. Прямо целые сектора экономики образуются. Что минимум не логично, народа далекого от фармацевтических специальностей на рынке куда больше. Извините, коллеги, за отступление. Так нет, любая бюрократическо-общественная инициатива, псевдо, конечно, общественная, почему-то касается именно провизоров. Сколько можно? Еще замечу интересное наблюдение, у чиновников и экспертов никаких профессиональных допусков к специальности и не предвидится. Так и хреначат свои государственной важности дела с базовым образованием. Так что получается, для принципиальных и не принципиальных изменений (погружения" и прочего черта лысого) фармацевтического законодательства нет никаких оснований. Кроме законотворческого поноса у некоторых. Хорошего вам коллеги вечера.

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