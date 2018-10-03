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Наше мнение / Профсоюз : Система НМО на фармацевтическом рынке и бюджет фармацевта в опасности redaktor 3-10-2018, 14:04 Просмотров: 228 0 автор:3-10-2018, 14:04Просмотров: 228

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Друзья, коллеги, что происходит. Похоже, что российских провизоров имеют в очередной раз. Беззастенчиво и нагло. Вместо системы непрерывной профессиональной подготовки отрасль получила целый рынок посреднических услуг, коррупцию и мошенничество. Мы насчитали уже не меньше десяти посреднических контор, предоставляющих услуги фармацевтического образования в рамках НМО. Некоторые выдают себя за стартапы, некоторые за профессиональные социальные сети. Уже конкурируют даже между собой, в рейтингах соревнуются. Короче. Хотели чтобы было лучше, а получили как всегда. Хотели вместо продажной сертификации специалистов систему реальной подготовки кадров, получили еще один рынок платных услуг, действующий под видом государственной системы профессионального образования. Думаем, за это отдельно нужно за эту вакханалию обязательно поблагодарить функционеров и руководителей Национальной Фармацевтической Палаты. Чиновники Минздрава кашу такую заварить не могли. Да, как кажется, весь расчет был сделан именно на участие в этом жестоком эксперименте профессиональных отраслевых организаций. Одних устранили сами функционеры, другие сами устранились. Теперь гуляй рванина. Началась борьба за головы провизоров и фармацевтов Рассылку спамную видели.



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Ясно. Началась борьба за головы провизоров и фармацевтов. За головы это образно, скорее за мертвые души. Все бы ничего, пусть бы предприимчивый народ игрался. Только этот вопрос для отрасли очень важен. Да и законы нарушать нехорошо, подкупом коммерческим заниматься нехорошо, про мошенничество, молчим. Хоть с "data-бизьнесом, хоть в "цифьровом здравоохранении". Система сертификации, или аккредитации это инструмент допуска специалистов на рынок. Нет сертификата, нет места работы, хоть в аптеке, хоть в модной сети. Этим и пользуются предприимчивые и далекие от специальности товарищи. При полном попустительстве и Минздрава и профессиональных организаций. Сколько сколько у нас таких на рынке? Уже даже и саморегулируемые есть. Немного истории. Некоторое время назад в стране было задумано, пусть спорное, но наверное, перспективное дело - постепенное включение специалистов отрасли в систему аккредитации и послевузовской подготовки провизоров в государственной системе НМО. Правда, ведь учиться провизору и фармацевту хорошо бы постоянно. Были потрачены огромные бюджетные средства, на сайты-порталы, по крайне мере. На саму программу. Что получило медицинское сообщество, слышали. Комиссии по оценке образовательных программ нет, образовательных программ нет, ничего нет Что получил фармацевтический рынок и фармацевтическое сообщество, вот, точно видим. Бардак, коррупция и почва для мошенников. Комиссии по оценке образовательных программ нет, образовательных программ нет, ничего нет. Есть только, у некоторых, жажда наживы и как мы думаем, мошенничество и незаконное предпринимательство. По существующим в России законам и правила, заниматься послевузовской подготовкой специалистов могут специальные учебные заведения, академии, институты, колледжи. А уж никак ни вчера организованные ООО и ИП. толкать под задницы зачинщиков из той же “Национальной Фармацевтической Палаты” Естественно, аккредитованные министерством образования, а не конторы, прикрывающие свою деятельность странными региональными лицензиями на “дополнительное профессиональное образование”. Конторы, предлагающие, баллы и кредиты государственной системы подготовки за 2500 в час. Это на секундочку столько, сколько не каждый провизор получает в рабочий день. Надо разбираться, нужно толкать под задницы зачинщиков из элиты той же “Национальной Фармацевтической Палаты”, нужно наконец, привлекать внимание уполномоченных контролирующих органов. А пока, конечно, провизорам и аптекарям держаться от всех этих контор по-дальше. Баллы баллами, но в России, к нашей радости, право на фармацевтические образовательные услуги есть только у настоящей высшей и средней профессиональной фармацевтической школы и науки, которая, надо отметить, хоть и плоха, но жива. А всех этих случайный предпринимателей нужно. Что нужно? Тоже пока не знаем.









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