Новая жизнь сети Самсон-Фарма в сети "Эрка"..И еще крупный рекламодатель.

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автор: redaktor
Вчера, 17:39
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Хороших, коллеги, выходных вам. Реклама аптечной сети "Самсон-Фарма" теперь знаете где? На главном канале ТВ.
Имя им, аптечные сети. Это такая, особая, форма существования.
Сетка "Самсон-Фарма", что торчала одному только "P-Фарму" более 20 млн.
"Самсон-Фарма", что, вроде как, влилась в "сеть" "Эркафарм", предварительно заменив собственника, с, собственно, аптекаря Самсона, на загадочного товарища, цитирую.
"В июле 2018 года «Ъ» сообщил, что новым владельцем сети «Самсон-Фарма» стал совладелец и гендиректор петербургского ООО «Фрея», которое прекратило существование в 2016 году. По мнению источников издания, реальным владельцем стала именно компания «Эркафарм», которая таким образом застраховала себя от рисков, связанных с нестабильным финансовым состоянием купленной сети ".Еще на неделе в лентах видел восторг сетевого, и сочувствующего эрка-сетевиам народа, персоной предводительницы сетей, аля клуб "Самсон-Фарма".
Яркой представительницы элиты современного сетевого движения. Хороша, прям хороша.
Точно не помню, но женщина получила не то место в очередном рейтинге, не то премию в бизнесе.
Но не завидуйте. Тяжела доля руководителя аптечной сети.
Реклама аптечной сети "Самсон-Фарма" теперь знаете где?
На первом канале ТВ.
Эффективность? На государственом канале местной, центра Москвы, сети. Фигня.
Стоимость? Фигня.
11 исков в Арбитражном суде от кредиторов за август-сентябрь.. Фигня. Разве что, сумма с затратами на рекламу сопостовимая.
Думай теперь, с какого и чтобы это значило?
С чего, а главное за чьи, гуляют в этом самом Эркафарм сетевом движении...Типа реклама даст прирост и можно будет, наконец, миллионные долги сети "Самсон-Фарма" отдать. Сильно..Про отдать это шутка,
Имя им, аптечные сети. Основа, мать их, российского фармацевтического рынка.
#farmreklama #samsonfarma #erkafarm
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