Новая жизнь сети Самсон-Фарма в сети "Эрка"..И еще крупный рекламодатель.

Сетка "Самсон-Фарма", что торчала одному только "P-Фарму" более 20 млн.

"Самсон-Фарма", что, вроде как, влилась в "сеть" "Эркафарм", предварительно заменив собственника, с, собственно, аптекаря Самсона, на загадочного товарища, цитирую.

"В июле 2018 года «Ъ» сообщил, что новым владельцем сети «Самсон-Фарма» стал совладелец и гендиректор петербургского ООО «Фрея», которое прекратило существование в 2016 году. По мнению источников издания, реальным владельцем стала именно компания «Эркафарм», которая таким образом застраховала себя от рисков, связанных с нестабильным финансовым состоянием купленной сети ".

Точно не помню, но женщина получила не то место в очередном рейтинге, не то премию в бизнесе.

Но не завидуйте. Тяжела доля руководителя аптечной сети.

Реклама аптечной сети "Самсон-Фарма" теперь знаете где?

На первом канале ТВ.

Эффективность? На государственом канале местной, центра Москвы, сети. Фигня.

Стоимость? Фигня.

11 исков в Арбитражном суде от кредиторов за август-сентябрь.. Фигня. Разве что, сумма с затратами на рекламу сопостовимая.

Думай теперь, с какого и чтобы это значило?

С чего, а главное за чьи, гуляют в этом самом Эркафарм сетевом движении...Типа реклама даст прирост и можно будет, наконец, миллионные долги сети "Самсон-Фарма" отдать. Сильно..Про отдать это шутка,

Имя им, аптечные сети. Основа, мать их, российского фармацевтического рынка.

#farmreklama #samsonfarma #erkafarm



Еще на неделе в лентах видел восторг сетевого, и сочувствующего эрка-сетевиам народа, персоной предводительницы сетей, аля клуб "Самсон-Фарма".Яркой представительницы элиты современного сетевого движения. Хороша, прям хороша.