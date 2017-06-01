    Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Пресс-релизы Профсоюз Провизоров
Добавить новость Новое на сайте
 
 
 
Опрос на сайте
 
 
Популярные статьи
  • Российский провизор в Telegram
  • Провизор Аптекарю. Клуб аптекарей в эфире Provizor.Ru Заседание N1 выбираем место для аптеки.
  • Русская аптека в сентябре 2018. О проблемах сектора. О складах-поставщиках. О бойцах из Марафона. Рейтинг неудачников. Пиявкина доля.
  • Миллиарды "инвестиций в сети" от широты комплаенса фармацевтических производителей.
  • Новая жизнь сети Самсон-Фарма в сети "Эрка"..И еще крупный рекламодатель.
    		•
     
     
    Архив новостей
    Сентябрь 2018 (5)
    Август 2018 (2)
    Май 2018 (4)
    Апрель 2018 (2)
    Март 2018 (5)
    Ноябрь 2017 (4)
     
     
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    +7 (499) 380-83-01

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    » » Новая жизнь сети Самсон-Фарма в сети "Эрка"..И еще крупный рекламодатель.


    Наше мнение : Новая жизнь сети Самсон-Фарма в сети "Эрка"..И еще крупный рекламодатель.
    автор: redaktor Вчера, 17:39 Просмотров: 10
    • 0

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     
    Хороших, коллеги, выходных вам.  Реклама аптечной сети "Самсон-Фарма" теперь знаете где? На главном канале ТВ.
    Имя им, аптечные сети. Это такая, особая, форма существования. 
    Сетка "Самсон-Фарма", что торчала одному только "P-Фарму" более 20 млн. 
    "Самсон-Фарма", что, вроде как, влилась в "сеть" "Эркафарм", предварительно заменив собственника, с, собственно, аптекаря Самсона, на загадочного товарища, цитирую.

    "В июле 2018 года «Ъ» сообщил, что новым владельцем сети «Самсон-Фарма» стал совладелец и гендиректор петербургского ООО «Фрея», которое прекратило существование в 2016 году. По мнению источников издания, реальным владельцем стала именно компания «Эркафарм», которая таким образом застраховала себя от рисков, связанных с нестабильным финансовым состоянием купленной сети ".
    Еще на неделе в лентах видел восторг сетевого, и сочувствующего эрка-сетевиам народа, персоной предводительницы сетей, аля клуб "Самсон-Фарма".
    Яркой представительницы элиты современного сетевого движения. Хороша, прям хороша.
    Точно не помню, но женщина получила не то место в очередном рейтинге, не то премию в бизнесе. 
    Но не завидуйте. Тяжела доля руководителя аптечной сети. 

    Реклама аптечной сети "Самсон-Фарма" теперь знаете где? 
    На первом канале ТВ.
    Эффективность? На государственом канале местной, центра Москвы, сети. Фигня. 
    Стоимость? Фигня. 
    11 исков в Арбитражном суде от кредиторов за август-сентябрь.. Фигня. Разве что, сумма с затратами на рекламу сопостовимая. 
    Думай теперь, с какого и чтобы это значило? 
    С чего, а главное за чьи, гуляют в этом самом Эркафарм сетевом движении...Типа реклама даст прирост и можно будет, наконец, миллионные долги сети "Самсон-Фарма" отдать. Сильно..Про отдать это шутка, 
    Имя им, аптечные сети. Основа, мать их, российского фармацевтического рынка. 

     #farmreklama #samsonfarma #erkafarm

     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


    Рекомендуем в этой теме:
  • Миллиарды "инвестиций в сети" от широты комплаенса фармацевтических производителей.
  • Русская аптека в апреле. Апрельские тезисы для фармацевтического склада. Время собирать. Навоз, разбросанный в розничном секторе годами ранее.
  • Новейшая фармацевтическая история. Аптечная сеть «Самсон-Фарма» им. Самсона Геворкиевича Сагояна. Блог и бизнес под цесарку .
  • Русский фармацевтический рынок. Ноябрь 2015. Грабли для Катрена. Бизнес в государством 2000% роста. Ларьки для льготы. Модное приложение Самсона. Бухгалтеры и торговцы во главе рынка
  • Недобросовестная конкуренция на рынке лекарственных препаратов
    		•
    • 0
    		 Комментарии Комментарии (0)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
    		 
       
    Все права защищены (c) 2000-2014 Газета "Аптека"
    		  
       
    		 