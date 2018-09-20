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    » » Миллиарды "инвестиций в сети" от широты комплаенса фармацевтических производителей.


    Наше мнение : Миллиарды "инвестиций в сети" от широты комплаенса фармацевтических производителей.
    автор: redaktor 20-09-2018, 12:20 Просмотров: 52
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    Миллиарды "инвестиций в сети" от широты комплаенса фармацевтических производителей

    Очередная и захватывающая история о деятельности производителей в "сетях" местной фармацевтической элиты на конференции в Сочи. Заметил сайт ФB.

    Ну ничего себе,  40 млрд. денег фармацевтических производителей для  аптечных "сетей". Интересно.

    Коллегии, знаете что такое инвестиции? А инвестиции в работу с аптечными сетями? Кто же, кто же разрабатывает и внедряет на российском фармацевтическом рынке "новые" и "смелые" направления?

     Черт черт, говорили же, говорили, что огромная часть российского фармацевтического рынка, которая называется "аптечные сети" и их партнеры, часто строится не рыночных принципах, а все на коммерческом подкупе и нарушении законодательства. 
    Тут один наивный пиарщик сдал ФB (8-53, 19 сент. 2018) прямо и чорячоо. Ну и потекло.
    По данным осведомителя, цитирую, 
    "Инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями в 2018 году достигнут 40 млрд руб"
    Теперь понимаем, почему не прекращается работа над все новыми механизмами отсоса финансов, от тех у кого есть, тому у кого нет.
    Как же интересно, что вообще значит, модный ныне, термин "инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями".

    Братья по классу думают и думают. То на югах, то в элитных залах. Симпозиумы, конференции, встречи.

    Наступают и наступают, несмотря на потери в рядах сектора. 
    В этом месяце, на очередной конференции в Сочи, было анонсирован новый инструмент, как я полагаю е*ли производственных партнеров, их социальной ответственности, деловой этики и комплаенса. 
    Инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями в 2018 году достигнут 40 млрд руб. 
    На мероприятии присутствовали, кроме собственно, организаторов и адептов. 
    Партнерами,  мероприятия выступили: марка АмбенеБио , контора по доп.образованию и какой-то производитель элитных витаминов.
    что значит, модный ныне, термин "инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями".

    Из самих производителей на тусовке были замечены: 
    Ново Медика, Петровакс, Синтез, Мерц
    Так и запишем.

    С удовольствием отмечаем, отсутствие на "конференции" звезд мировой фармацевтической индустрии. 
    Нет, нет, конечно, говорить о том, что Б.Фарма взялась за ум, пока рано. Однако, понимание, со стороны производителей, именами дорожащими, уже чувствуем.
    Ну а обещанные "сетям" 40 млрд., так и остаются, пока, на совести самих фармацевтических производителей.

    #aptekaporn #бфарма #farmcompliance 


     
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