Миллиарды "инвестиций в сети" от широты комплаенса фармацевтических производителей

Очередная и захватывающая история о деятельности производителей в "сетях" местной фармацевтической элиты на конференции в Сочи. Заметил сайт ФB.

Ну ничего себе, 40 млрд. денег фармацевтических производителей для аптечных "сетей". Интересно.

Коллегии, знаете что такое инвестиции? А инвестиции в работу с аптечными сетями? Кто же, кто же разрабатывает и внедряет на российском фармацевтическом рынке "новые" и "смелые" направления?

Черт черт, говорили же, говорили, что огромная часть российского фармацевтического рынка, которая называется "аптечные сети" и их партнеры, часто строится не рыночных принципах, а все на коммерческом подкупе и нарушении законодательства.

Тут один наивный пиарщик сдал ФB (8-53, 19 сент. 2018) прямо и чорячоо. Ну и потекло.

По данным осведомителя, цитирую,



"Инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями в 2018 году достигнут 40 млрд руб"



Как же интересно, что вообще значит, модный ныне, термин "инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями".

Теперь понимаем, почему не прекращается работа над все новыми механизмами отсоса финансов, от тех у кого есть, тому у кого нет.Как же интересно, что вообще значит, модный ныне, термин "инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями". Братья по классу думают и думают. То на югах, то в элитных залах. Симпозиумы, конференции, встречи. Наступают и наступают, несмотря на потери в рядах сектора.

В этом месяце, на очередной конференции в Сочи, было анонсирован новый инструмент, как я полагаю е*ли производственных партнеров, их социальной ответственности, деловой этики и комплаенса.

Инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями в 2018 году достигнут 40 млрд руб.

На мероприятии присутствовали, кроме собственно, организаторов и адептов.

Партнерами, мероприятия выступили: марка АмбенеБио , контора по доп.образованию и какой-то производитель элитных витаминов.

что значит, модный ныне, термин "инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями". Партнерами, мероприятия выступили:





Из самих производителей на тусовке были замечены:

Ново Медика, Петровакс, Синтез, Мерц.





Так и запишем. С удовольствием отмечаем, отсутствие на "конференции" звезд мировой фармацевтической индустрии.