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автор: redaktor
20-09-2018, 12:20
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Миллиарды "инвестиций в сети" от широты комплаенса фармацевтических производителей
Очередная и захватывающая история о деятельности производителей в "сетях" местной фармацевтической элиты на конференции в Сочи. Заметил сайт ФB.
Ну ничего себе, 40 млрд. денег фармацевтических производителей для аптечных "сетей". Интересно.
Коллегии, знаете что такое инвестиции? А инвестиции в работу с аптечными сетями? Кто же, кто же разрабатывает и внедряет на российском фармацевтическом рынке "новые" и "смелые" направления?
Черт черт, говорили же, говорили, что огромная часть российского фармацевтического рынка, которая называется "аптечные сети" и их партнеры, часто строится не рыночных принципах, а все на коммерческом подкупе и нарушении законодательства.
Тут один наивный пиарщик сдал ФB (8-53, 19 сент. 2018) прямо и чорячоо. Ну и потекло.
По данным осведомителя, цитирую,
"Инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями в 2018 году достигнут 40 млрд руб"
Теперь понимаем, почему не прекращается работа над все новыми механизмами отсоса финансов, от тех у кого есть, тому у кого нет.
Как же интересно, что вообще значит, модный ныне, термин "инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями".
Братья по классу думают и думают. То на югах, то в элитных залах. Симпозиумы, конференции, встречи.Наступают и наступают, несмотря на потери в рядах сектора.
В этом месяце, на очередной конференции в Сочи, было анонсирован новый инструмент, как я полагаю е*ли производственных партнеров, их социальной ответственности, деловой этики и комплаенса.
Инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями в 2018 году достигнут 40 млрд руб.
На мероприятии присутствовали, кроме собственно, организаторов и адептов.
Партнерами, мероприятия выступили: марка АмбенеБио , контора по доп.образованию и какой-то производитель элитных витаминов.
что значит, модный ныне, термин "инвестиции фармкомпаний в работу с аптечными сетями".
Из самих производителей на тусовке были замечены:
Ново Медика, Петровакс, Синтез, Мерц.
Так и запишем.
С удовольствием отмечаем, отсутствие на "конференции" звезд мировой фармацевтической индустрии.
Нет, нет, конечно, говорить о том, что Б.Фарма взялась за ум, пока рано. Однако, понимание, со стороны производителей, именами дорожащими, уже чувствуем.
Ну а обещанные "сетям" 40 млрд., так и остаются, пока, на совести самих фармацевтических производителей.
#aptekaporn #бфарма #farmcompliance
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