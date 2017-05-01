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    » » Революция на российском фармацевтическом рынке началась с покупки, еще год назад несуществующим и неизвестным, Марафоном, известного Магнита.


    Наше мнение : Революция на российском фармацевтическом рынке началась с покупки, еще год назад несуществующим и неизвестным, Марафоном, известного Магнита.
    автор: redaktor Сегодня, 01:30 Просмотров: 89
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    Революция на российском фармацевтическом рынке началась с покупки, еще год назад несуществующим и неизвестным, Марафоном, известного Магнита.

    С застоем и со всем этим безобразием, происходившем на российском фармацевтическом рынке, нужно было что-то делать. Куда не глянь последние годы.

    Или пирамиды, которые у нас назывались нежно - “аптечные сети”, призванные выкачивать деньги из оптового и финансового сектора, почти мошенническими манипуляциями. Или «дискаунтеры», надо же придумать в российской фармации с недоразвитым в стране здравоохранением, такое идиотское единственное конкурентное преимущество.

    Или мутнейшие кооперативы “ассоциаций-союзов”, выкачивающие деньги с производителей, как дань, буквально.

    Все вышеперечисленное на пользу отрасли не шло и идти не могло. Потребителям тоже ничего не светило. 

    Так и жили. Забыл, еще ко всем этим рыночным нечистотам, на отрасли паразитировало необъятное “информационно-аналитическое-развлекательное” сообщество.

    Так и жили.

    Как же возбудилась "фармацевтическая" публика из-за законопроекта, разрешающего продавать лекарства в продуктовом ритейле.
    Обидно, что ни противостоять, ни сделать с этим мы ничего не могли. Независимая аптечная розница погибала, фармацевтические оптовики подстраивались под условия как могли. 

    Была надежда на рыночные механизмы и на то, что твари экономические друг друга, в итоге, сожрут и сдохнут. Так и было, медленно только.

    Как же возбудилась вся эта "фармацевтическая" публика из-за законопроекта, разрешающего продавать лекарства в продуктовом ритейле. “Единым фронтом” выступили.

    Даже представители старой, и вроде профессиональной провизорской школы еще развитого социализма, во всеобщем экстазе, стали Президенту письма писать с просьбой защитить фармацевтический рынок страны. 

    Это я про А. Апазова, который додумался о «защите рынка» простить Президента России.

    Ага, сейчас.

    На российском фармацевтическом рынке назревает революция
    Очень надеемся, что кончилось время фармацевтических упражнений и извращений, а процесс очищения отрасли пойдет теперь быстрее, дальше глядишь, и профессиональное аптечное дело начнет восстанавливаться.

    На российском фармацевтическом рынке назревает революция. Революция, господа.

    СМИ сообщили о покупке группой “Марафон”, той, что поглотило руины бывшего лидера отрасли “Сиа Интернейшенл”, и у которой есть велосипедрическая одноименная команда, крупного пакета акций лучшей и крупнейшей ритейловой компании “Магнит”. С чего бы это? Да еще и за 1 млрд. долларов. Ставочка, на секундочку.

    Честно говоря, мы в шоке. Какая же талантливая и сложная схема.

    Шок рынку, думаем еще предстоит. 

    Кстати, берем свои слова о бесперспективности развалин “Сиа Интернейшнл”, или как там сейчас эта оптовая фигня называется.

    кто будет лучше всего готов стать лидером? В лекарственной примитивной рознице? 
    Шок рынку еще предстоит. Рынок ждет передел.

    Мы уже разместили пост на нашей странице в ФБ, где ждем много, много лайков. 

    Еще два месяца назад публикации различных оппозиционных СМИ о том, что реформа в обороте лекарственных средств, разрешающая продавать лекарства в магазинах, готовится в интересах потребителей и бизнеса зятя министра иностранных дел, вызывала улыбку. Про интересы потребителей, конечно, шутка.

    Теперь нет, все скорее всего, так и есть.

    Если изменения в Закон будут приняты, а мы не сомневаемся в успехе, кто будет лучше всего готов стать лидером? В лекарственной примитивной рознице? В оптовом секторе?

    На секундочку, компания “Магнит”, где теперь крупный акционер талантливый и успешный молодой предприниматель, новейший фармацевт А. Винокуров, по всей России 12283 магазинов у дома, двести с лишним супермаркетов, столько же семейных магазинов, почти 4000 косметических точек.

    Вешайтесь участники фармацевтического рынка образца 2018 года!

    Теперь понятно, чего "общественность" горло рвала против лекарств в магазинах. Прямо бомба, бомба.

    Хотя думаю, что мало кто представлял масштабы и размах этой акции по перетряске российского фармацевтического рынка. Пожалуйста.

    Так вот, эта вся машина реально может, скорее всего не может, а станет, лучшим, и первым, и главным инструментом реализации самых популярных, самых доходных в России безрецептурных лекарств.

    Инструментом, который вообще не имеет издержек. 

    Инструментом, который будет, учитывая возможности и опыт менеджмента и компаний группы «Марафон», настроен за неделю.

    Сюда же в считанные часы уйдут, так любимые нынешними “фармацевтами” и халявные рекламные и маркетинговые средства производителей.

    Как серпом по существующим бизнес-моделям и стратегиям.

    Что, спросите от этого потрясения и всеобщего помешательства нам, независимым аптекарям и провизорам? 

    Скорее ничего. До конца, сути пока не понимаем.

    Но революция на рынке — это всегда прогресс, ведущий к развитию любимого аптечного дела. Маленького и независимого, без случайного, жадного и малообразованного народа. Но с этим я, конечно, загнул.

    Пока только радость и радость. Что кто-то засадит того, кто в свое время, своими жесткими бизнес-практиками, чпокнул весь российский фармацевтический рынок и аптечное дело.

    Ну и конечно, надеемся получить, если выгорит, деньги за PR и промо, а может даже и высокооплачиваемую работу. Обращаемся к вам, уважаемый Александр Семенович. 

    Хорошего всем вечера, коллеги.

     
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