Главная Наше мнение » Наши поздравления участникам второго съезда Союза Национальная Фармацевтическая Палата. И не съезда и не фармацевтического. Очередная бюрократическая тусовка.

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Наше мнение / Личный Опыт : Наши поздравления участникам второго съезда Союза Национальная Фармацевтическая Палата. И не съезда и не фармацевтического. Очередная бюрократическая тусовка. redaktor 18-04-2018, 23:06 Просмотров: 145 0 автор:18-04-2018, 23:06Просмотров: 145

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А обед. Боже мой.

Жаль, что нам опять места на этом мероприятии не нашлось, и нашим простым интересам в повестке. Жаль.

Хотя какие участники, какие фармацевтические. Опять мимо. Мимо фармацевтической специальности, мимо интересов рынка и вообще, фиг знает зачем.

И не съезд и не фармацевтическая. Очередная бюрократическая и вреднейшая для отрасли тусовка.

Коллеги, не то, что нас в очередной раз..Оно и понятно, интересы крупного капитала и местной бюрократии опять побеждают. Ждали? Скорее, да.

Но черт, есть какой осадок.



В очередной раз оказалось, что нашу профессию имеют. Нет, нет. Была перспектива. Определенный оптимизм был. Был да сплыл.

Второй съезд Национальной Фармацевтической Палаты оказался даже и не съезд, ничего общего даже с собственным Уставом. Очередное отраслевое мероприятие.

а где выборы Совета Союза? А где соблюдение положений Устава? Где, наконец, отчет, о проделанной за два года работе? До последнего была надежда, что в России появится первая саморегулируемая отраслевая организация. В плане, что ситуация в отрасли критическая и появление некоммерческой профессиональной структуры назрело.

Не в этот раз. Как нас достали все эти "активисты", право слово. Организаторы и лоббисты интересов крупного оптового бизнеса даже не постеснялись показать, для чего, очередная "общественная" контора создавалась.

Вот такая официальная программа "съезда" .

Коллеги, ниже программа съезда! Не утруждайте себя изучением Устава общественной организации, ничего общего с положениями, да и со здравым смыслом ничего общего. Это печально.

Наши поздравления участникам второго съезда Союза Национальная Фармацевтическая Палата. Как, в очередной раз, будет убедителен Президент компании "Фармимэкс" А. Апазов. Как искренне будет звучать выступление протековского директора про "цепочку" . А компетентность начальника лицензирования Крупновой. Вершина.А обед. Боже мой.Жаль, что нам опять места на этом мероприятии не нашлось, и нашим простым интересам в повестке. Жаль.Хотя какие участники, какие фармацевтические. Опять мимо. Мимо фармацевтической специальности, мимо интересов рынка и вообще, фиг знает зачем.И не съезд и не фармацевтическая. Очередная бюрократическая и вреднейшая для отрасли тусовка.До последнего была надежда, что в России появится первая саморегулируемая отраслевая организация. В плане, что ситуация в отрасли критическая и появление некоммерческой профессиональной структуры назрело.Не в этот раз. Как нас достали все эти "активисты", право слово. Организаторы и лоббисты интересов крупного оптового бизнеса даже не постеснялись показать, для чего, очередная "общественная" контора создавалась.Вот такая официальная программа "съезда" .Коллеги, ниже программа съезда! Не утруждайте себя изучением Устава общественной организации, ничего общего с положениями, да и со здравым смыслом ничего общего. Это печально.

ПРОГРАММА

9.30 – 10.00

Регистрация участников конференции. Приветственный кофе

10.00 – 10.10

Открытие съезда - Апазов А.Д., Президент Союза «Национальная Фармацевтическая Палата»

10.10 – 10.40

Приветственные слова

10.40 – 11.00

Апазов А.Д., Президент Союза «Национальная Фармацевтическая Палата».

Фармацевтическая профессия: вызовы времени и возможности развития

11.00 – 11.15

Семечева С.В., заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России

Тенденции нормативного правового регулирования фармацевтической деятельности

11.15 – 11.30

Демидов Н.В., генеральный директор IQVIA

Аналитический обзор фармацевтического рынка России

11.30 – 11.45

Крупнова И.В., начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора

Результаты контрольной и надзорной деятельности в 2017 году. Правоприменительная практика

11.45 – 11.55

Неволина Е.В., исполнительный директор Союза «НФП» и НП «Аптечная гильдия»

Итоги и перспективы развития НФП

11.55 – 12.10

Нижегородцев Т.В., начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России

О конкуренции на фармацевтическом рынке: мнение регулятора

12.10 – 12.20

Целоусов Д.Г., исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», член Совета Союза «НФП»

Конкуренция на фармацевтическом рынке: мнения участников

12.20 – 12.40

Титова Л.В., исполнительный директор СПФО.

Погребинский Д.Б., генеральный директор Центра Внедрения «Протек»

Товаропроводящая цепочка. Как обеспечить штиль на фармрынке

12.40 – 12.50

Ягудина Р.И., заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель правления РОО «Московское фармацевтическое общество»

Профессиональная позиция аптечного работника и влияние фармацевтического бизнеса

12.50 – 13.00

Сулденко В.В., советник по связям с государственными органами и общественными организациями Bayer Consumer Health, руководитель рабочей группы AIPM по вопросам обращения безрецептурных лекарственных средств

Роль фармацевта в концепции ответственного самолечения

13.00 – 14.00

ОБЕД

14.00 – 14.40

Семёнова Т.В., директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России

14.40 – 15.00

Неволина Е.В., исполнительный директор Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» и НП «Аптечная гильдия»

Системный подход к развитию квалификаций фармацевтических работников

15.00 – 15.20

Ягудина Р.И., заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Правления РОО «Московское Фармацевтическое Общество»

Фармацевтическое консультирование в системе повышения квалификации: как и кого учить

15.20 – 15.40

Литвинова М.В., зам. исполнительного директора ААУ «СоюзФарма», член совета Союза «Национальная Фармацевтическая Палата»

Непрерывное фармацевтическое образование: стратегия Союза «Национальная Фармацевтическая Палата»

15.40 – 16.00

Пятигорская Н.В., зам. директора по научной работе НИИ Фармации Первого ММУ им. И.М.Сеченова, профессор кафедры Промышленной фармации института профессионального образования

Подходы к формированию рамки квалификаций в сфере обращения лекарственных средств,

16.00 – 16.10

Целоусов Д.Г., исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», член Совета Союза «Национальная Фармацевтическая Палата»

Оглашение резолюции съезда

16.10 – 16.30

Апазов А.Д., Президент Союза «Национальная Фармацевтическая Палата»

Подведение итогов, принятие резолюции Не издевательство ли? Хотелось бы только спросить организаторов этой "общественной" инициативы, а где выборы Совета Союза? А где соблюдение положений Устава? Где, наконец, отчет о проделанной за два года работе? Мало ли таких общественников на фармацевтическом рынке России? Да много, но до этого, по нашему мнению, в России еще не было более вредной для отрасли и специальности структуры. Только за последний год. Стандарты аптечной практики с идиотскими 50 см аптечной мебели от стены. Аккредитация специалистов фармацевтического рынка и вреднейшая практика втягивания российской фармации в коррупционную систему НМО. Совершенно безумный подход к разделению уникальной некогда фармацевтической специальности на убогие "квалификации". Список, сделанных НФП гадостей можно продолжать до бесконечности. Понятно, что эта самая НФП со всеми рационализаторскими предложениями, нелепыми интересами оптовых складов типа "Протек" дело прошлое, но справедливости ради, скажем, есть и вопросы, которые следовало бы на Съездах отраслевых организаций обсуждать. Собственно, эти вопросы мы и предлагали, согласно Устава Союза Национальная Фармацевтическая Палата, обсуждать. Ага, щас... Цитируем лишь для истории фармацевтического рынка в России. Уверены, что поставленные нами вопросы, будут актуальны и в этой пятилетки и в следующей. 125009 г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.5 Президенту Союза “Национальная Фармацевтическая Палата” Апазову. А.Д Исполнительному директору Неволиной Е.В В Совету Союза “Национальная Фармацевтическая Палата” от члена Союза “Национальная Фармацевтическая Палата” 21 марта 2018 Заявление Уважаемые господа, -прошу вас предоставить информацию о количестве членов Союза НФП и предоставить реестр членов для ознакомления. -прошу включить в повестку дня 2-ой Съезд Союза «Национальная Фармацевтическая Палата». О необходимости изменений в системе аккредитации, практикующих специалистов отрасли через систему НМО, которая в настоящее время не работает, полностью завязана на деятельности Медицинской Палаты и ее функционеров. Принять меры к выделению фармацевтического образования в отдельное направление и строгому недопущению в НМО компаний-посредников, напрямую аффилированных с крупными участниками фармацевтического рынка. Привлечении НФП и ее представителей к отбору программ послевузовской подготовки провизоров и фармацевтов в составе профессиональных комиссий. Для недопущения появления рынка посредников в секторе и чрезмерного негативного маркетингового влияния на обучающие программы и планы компаний-производителей. О необходимости остановить вредную практику расширения, а на деле раздувания стандарта профессиональной деятельности. Необходимо максимально четко определить стандарты профессиональной фармацевтической деятельности, где основным лицом и главным приоритетом, остается базовая специальность провизора. Главным фактором и участниками системы НМО является ВУЗ и профильные специальные образовательные учреждения. При поддержке НФО и ее членов. Для этого должны быть созданы все условия. О невыполнении резолюций первого съезда Союза НФП, что привело к ухудшению ситуация на фармацевтическом рынке в целом, и часто унизительному положению рядового специалиста внутри рынка. Особенно аптекаря. Осудить попытку властей и отраслевых исполнительных органов отнести деятельность аптечных организаций частной формы собственности к системе здравоохранения и приравнять к учреждениям здравоохранения. Что привело к серьезным нарушениям прав малых и средних предприятий фармацевтической отрасли. Особенно в части контрольно-надзорной деятельности. Предприятия отрасли потеряли право пользоваться льготами, предусмотренными в России законодательством о поддержке малого и среднего бизнеса. Обратиться в руководству Минздравсоцразвития с требованием к руководителям Росздравнадзора выполнять федеральное законодательство в части проведения контрольно-надзорной деятельности на фармацевтическом рынке и начать публикацию материалов о результатах проверок на специализированном сайте. Указать руководству Минздравсоцразвития на недопустимость, в дальнейшем, закрытия информации, предусмотренной действующим законодательством, быть публичной. Обратиться к руководству Минздравсоцразвития с требованием создать при Росздравнадзоре общественный совет и включить в него представителей Союза НФП. Обратиться к руководству Минздравсоцразвития с требованием допустить для участия в конкурсе для вхождения в общественный совет при Росздравнадзоре представителей профессиональных НКО, без ограничений по сроку деятельности. Положение действует в настоящее время и допускает к участию в конкурсе представителей НКО, созданных не менее трех лет назад. Что является дискриминацией. Рассмотреть вопрос о проведении периодических квалификационных мероприятий для персонала Росздравнадзора с участием представителей Союза НФП и других профессиональных НКО. Так как не понятно, как специалисты Росздравнадзора, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность повышают свою квалификацию, проходят аккредитацию и сертификацию. Рассмотреть вопрос о невыполнении резолюции первого съезда о создании и ведении Реестра фармацевтических специалистов. О причинах и проблемах, возникших при решении данного важного вопроса. Обратится в Правительство России и с предложением вернуться в части фармацевтического образования к традиционной одноуровневой системы. Как доказавшей свою эффективность в СССР и современной России. Осудить попытки российских фармацевтических монополистов, создающих и финансирующих профессиональные НКО единолично принимать и внедрять решения и концепции,затрагивающие фармацевтическую специальность и права всех участников фармацевтического рынка. Призвать структуры Минздравсоцразвития к сотрудничеству с профессиональными НКО. Предупредить, действующим после первого съезда Союза НФП, исполнительным органам и членам Совета Союза, о недопустимости решения тех или иных вопросов, касающихся всех членов Союза и фармацевтического рынка России непубличном режиме. Наладить работу по информированию общества о деятельности Союза НФП и происходящих процессов на фармацевтическом рынке в интересах всех членов Союза. На этом все. Хорошего всем вечера.





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