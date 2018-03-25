Новейшая фармацевтическая история. Аптечная сеть «Самсон-Фарма» им. Самсона Геворкиевича Сагояна. Блог и бизнес под цесарку .

«Самсон-Фарма» им. Самсона Геворкиевича Сагояна. Блог под цесарку.

На странице провизора в соц. сети мы, практически, начали сбор средств для помощи известному столичному предпринимателю. Предложили коллегам купить свежую цесарку, выращенную на его птицефабрике. Что, по- нашему мнению, должно помочь, хоть немного ликвидировать кассовый разрыв, возникший в фармацевтическом бизнеса, в аптечной сети “Самсон-Фарма”. Ни намека на сарказм, ни капли злорадства.

Несмотря на стоимость это продукт экстра-класса. Пока обсуждали тему, блюдо получилось замечательное. Обсуждаем настоящее явление российского фармацевтического рынка.

С этим феноменом российского аптечного дела столкнулся много лет назад, когда мои продажи одного модного и дорогущего препарата, как сейчас помню, “неотон”, за полугодие ушли в ноль. На претензию представителю итальянской компании получил честный и конкретный ответ. Теперь мы продаем препарат через “Самсон”.

И дело не в личных симпатиях одних предпринимателей к другим, автор и бессменный лидер аптечной компании предложил рынку уникальную модель продаж. Принятую многими участниками рынка, не принятую самим рынком, ломающую всю фармацевтическую логистику.

Компанию, которую за последние почти 20 лет так никто, из розничных и оптовых профессиональных управленцев отрасли, повторить, подвинуть, заменить не смог. Как инструмент продажи лекарств.

Хотя, стоп. Время показало, что аптечное дело и забава с аптечным делом это две большие разницы. Можно ли превращать аптеку в "инструмент"?

Цесарку готовить не сложнее, чем курицу, но мясо у нее имеет выраженный привкус дичи. Блюда из цесарки получаются более яркими и оригинальными», – говорит Самсон Согоян, основатель «La Ferme», крупнейшего в России производителя цесарки.

Несмотря на стоимость это продукт экстра-класса. Пока обсуждали тему, блюдо получилось замечательное.

Обсуждаем настоящее явление российского фармацевтического рынка. С этим феноменом российского аптечного дела столкнулся много лет назад, когда продажи одного модного и дорогущего препарата, как сейчас помню, “неотон” за полугодие ушли в ноль. На претензию представителю итальянской компании получил честный и конкретный ответ. Теперь мы продаем препарат через “Самсон”.

И дело не в личных симпатиях одних предпринимателей к другим, автор и бессменный лидер аптечной компании предложил рынку уникальную модель продаж. Так и не воспринятую многими участниками рынка, да что участниками, не принятую самим рынком, ломающую всю фармацевтическую логистику, но уникальную. Компанию, которую, за последние почти 20 лет так никто, из розничных и оптовых профессиональных управленцев отрасли, повторить, подвинуть, заменить не смог.

Хотя, стоп. Время показало, что аптечное дело и забава с аптечным делом это две большие разницы.

Еще нужно признать, что создателей и капитанов более-менее настоящего конкурентоспособного розничного фармацевтического бизнеса среди известных отрасли людей, со специальностью врач, единицы. Достойные участники сектора и конкуренты.

Вот Самсон Геворкович Сагоян, как бы к нему не относится, возможно, номер два во всей фармацевтической истории современного аптечного дела.

директор аптечной сети «Самсон-Фарма» С. Согоян публично опроверг слухи о продаже своих точек. ФВ

Коль к слову пришлось, и отдельного материала про “управленец аптечными продажами номер ван” пока не предвидится, скажу, что самый эффективный управленец розничных продаж лекарствами, по сути, и конечно, по версии Провизора, это скромнейший, и поэтому, вероятно, мало кому известный, создатель и руководитель проектов “е аптека” Макс Ржезников. В отличии от претендента, схема МР не имела, практически, издержек вообще.

Ну да ладно, хватит воспоминаний.

Что аптекари думаете, крутой лекарственный ритейлер “Самсон-Фарма” сдулся? Выплавит?

Сдулся. В пользу первого говорит устаревшая и уже более не актуальная модель. В пользу второго, авторитарная модель управления и знание розничного рынка.

За первое, достаточно большой иск поставщика, такого терпеливого и всегда лояльного к своим клиентам. За второе, шанс, когда представители кредитора в суде прохлопали и не смогли добиться элементарного «стопа» по имуществу. Хотя, в современных условиях, как показывает практика, это не лишняя затея.

Нет, нет никто не ставит под сомнение порядочность владельца и рулевого аптечной сети.

Смущает то, что пошла утечка в СМИ об интересе компании “Эркафарм”. Хотя это даже не интерес, а уже участие и уже “типа” взяты “под контроль” исполнительные органы.

Как можно так быстро провести процедуру покупки, поглощения? Да при этом пытаться держать процесс в тайне.

Сам Самсон Геворкович, судя по комментариям в социальных сетях, очень расстраивается и кажется даже сердится, когда заходит речь о возможном акте с “Эркафарм”. Оно и понятно. Если бы не информационная утечка через главное бизнес-издание “Коммерсант”, ситуацию можно было сохранить в тайне еще какое-то время.

Последний иск к Самсонам зарегистрирован в Питерском Арбитраже 23 марта от “БСС” и от “Медсервис”. Днем ранее, от Самсоновского долга начало жечь у «Биотека».

Такая активность, всегда лояльных к своим клиентам компаний, говорит, лишь об одном, рынок не верит в то, что сеть останется прежним рыночным участником и спешит за своими долгами. Это проблема.

Странно, что, имея информацию из СМИ о возможном “поглощении” сети, группой “Эркафарм” и заменой исполнительного органа на своего менеджера, кредиторы даже не пытаются наложить арест на имущество. Хотя, думаем, тут вопрос просто в идиотизме отдельных сотрудников.

«Мы работаем для людей!» – таков девиз Самсона Согояна, владельца одной из самых популярных в Москве аптечных сетей «Самсон-Фарма». Созданный им бренд «Самсон» – знак высокого качества, надежности, новаторства и гражданской ответственности. Из СМИ

Теперь об имуществе. Что есть у аптечной сети “Самсон-Фарма”, что можно тормознуть через суд, ну и на крайний случай можно пустить на погашение долгов? Что-то в границах «Самсон-Фарма» не просматривается.

Имя владельца - да. Бренд компании - ну да. Вроде неплохие договоры на помещения аптек - возможно. Оборудование, в том числе и ненавистные нам роботы, призванные заменить труд аптекаря и выставить его на улицу- точно. Товарные запасы- возможно. Подготовленные кадры, которыми так гордился и лично подбирал, и учил СС- ну да.

Только кажется, что все эти активы могут характеризоваться словами “ну да”, “вроде”.

Кроме имени самого владельца, которое, если сеть уже перетекла к Эркам или подобным, значения не имеет.

Марка “Самсон-фарма”- ну да, известная в столичном регионе, даже очень, чтобы иметь какую-то стоимость.

Самсон Согоян: "Умею превращать личные интересы в бизнес-проекты"

Но есть загвоздка, наверное, когда владелец придумывал бренд, думал о чем-то своем, или о себе любимом.

Как правило, рынки такие названия не оценивают дорого. Если, конечно, кто-то не собирает коллекции марок, бывших конкурентов.

Договоры аренды аптек, да есть такое. Но современный рынок дает возможность найти площадь под аптеку без труда. Особенно в Москве.

Оборудование аптек, да, дорогое. Собственник сети всегда строил его под себя. Но, оценит это наш высоко конкурентный рынок. Нет конечно. Опять же, если только роботов в музей современного аптечного дела. Но нет такого.

«В аптеках на улицах Большая Лубянка, Миклухо-Маклая, а также на Новинском бульваре установлены роботизированные системы хранения и сбора лекарственных препаратов.» из презентации «Самсон-Фарма»

Товарные запасы. Да, но как правило, этим активом можно покрыть не более 20% обязательств и то, при желании кредиторов. Каждый из которых явно любит деньги. Согласись кредиторы на возврат задолженности товаром, не увидели бы мы ежедневных исков.

«В каждой из аптек сети работает команда профессионалов. Все специалисты (а их более 700) имеют фармацевтическое образование, регулярно проходят курсы повышения квалификации. В 2017 году стартовал корпоративный проект «Академия Самсон», в которой сотрудники проходят обучающие курсы и тренинги, повышают профессиональное мастерство.» Из интервью СГС

Кадры, те что все решают, и чем всегда так гордился СС. Тут скорее, как и с брендом, что хорошо владельцу, смерть для другого управленца.

Бывшие высокие обороты позволяли держать зарплату персонала выше рынка. Что делает действующий персонал “Самсон-Фарма” скорее проблемой, чем добавлением стоимости.

Со стоимостью в части, чем рассчитываться будете, все. Сколько же стоит “Самсон-Фарма” как продукт, сколько может стоить.

Последнее время, публично выступая СС говорил, что фирма не продается. Так у нас на рынке говорят, когда никто не дает, или дает, но владелец цену не сложил.

Недавно, вроде, были публикации в сми, основанные на анализе объявлений, то ли на авито, то ли на юле. Мрак. Говорят, что стоимость даже убыточной аптечной точки в Москве не то миллион, не то мильон двести.

Последние данные о количестве точек в “Самсон-Фарма”. 56? 59? Нехилая сумма выходит.

Но опять загвоздка, 1-1.2 это без долгов. Теперь серьезно.

Да, настоящая аптечная сеть, которых немного. Да, огромный оборот. Да, имя. Но, все это ничего не стоит без основателя и руководителя.

«На нашу франшизу поступает много запросов, но контролировать бизнес дистанционно не хочу. Для меня прямое участие в деле – принципиальный вопрос. По образованию я врач, компания названа моим именем, и качество услуг для меня – дело чести.»

Оставить СС «на сети» как наемного менеджера, да. Может быть выход. Но это не реально. Для знакомых с портретом управленца, его амбициями, привычками, фобиями и увлечениями.

«Самсон Согоян: Аптека XXIвека обязана, в первую очередь, полностью соответствовать запросам наших покупателей. Кроме того, что покупатель рассчитывает не просто получить адекватную фармацевтическую помощь, но и получить её очень мобильно, т.е. как можно быстрее. Недопустимы отказы в обеспечении какими-либо препаратами. А кроме того, хочется, чтобы покупатель получил еще и комфортное, душевное обслуживание. Работник аптеки должен почувствовать проблему и помочь не только профессионально, но и психологически». из интервью Медикус.ру

Насколько помнится, последний раз СС говорил прессе о стоимости своей компании, думаю, более 10 лет назад и назвал сумму, приятную для себя, кажется в 10 млн. валюты.

Тогда аптек было вряд ли более 15, издержки были вменяемые и миллионных просроченных долгов не было. Тогда и за последние годы, желающих не нашлось.

Думаем, из-за этого, потом, СС наступил на традиционные грабли большинства новых аптекарей и начал увеличивать число точек. Что стало фатальной ошибкой для компании с такой стратегической линией и моделью управления. Покупателей на "бизнес" так и не находилось, а издержки росли и росли.

Еще стратегической ошибкой стало серьезное отставание в части Интернет-коммуникаций и нежелании расширять сферу услуг через Сеть.

Кто отговорил Самсона Геворковича от этого пути развития? Пути, который для “Самсон-Фарма” был очевидно необходим. Без разницы уже.

«Мы не задаемся целью коммерческого оправдания наших вложений, потому что нельзя в рублях оценить заботу о покупателях.» из интервью журналу Катрен-Стиль

Последнее, что не позволило Самсонам вовремя изменить стратегию и отреагировать на изменения на рынке это нежелание делегировать полномочия. Тут СГС не первый и конечно, не последний.

Самсон Согоян: «Универсальная формула успеха — вера в успех»

На этом, коллеги, все. Всем хорошего вечера.