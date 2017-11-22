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    » » Бюрократическое шоу в рамках эксперимента по маркировке лекарств в России. Нет. Это эксперимент другого рода


    Наше мнение : Бюрократическое шоу в рамках эксперимента по маркировке лекарств в России. Нет. Это эксперимент другого рода
    автор: redaktor 22-11-2017, 14:44 Просмотров: 227
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    Коллеги, это же саботаж государственной программы развития фармацевтического производства в России. Раз. Попытка дестабилизировать поставки лекарств в Россию. Два. Болезненный удар по российским фармацевтическим производителям. Три.

    Какие еще можно сделать выводы из материала «Прайм» об итогах круглого стола в рамках выставки Pharmtech & Ingredients.

    Натуралистичное бюрократическое шоу. Шоу, если не знать о возможных угрозах бюрократической активности.

    Фармацевтической общественности в пору не «письма» писать, мы одни не менее трех запросов уже направили, в том числе и Главе Правительства Медведеву а впору обращаться в органы, занимающиеся безопасностью Родины.

    Как так? Элита фармацевтического производства вынуждена ежедневно слушать бред чиновников средней руки, по-моему, обалдевших от масштаба своей деятельности и поставленных задач.

    Кто бы что из практиков и экспертов не говорил, все мимо. Еще бы более 300 млн. бюджетных рублей уже освоено, им мелким чиновникам отступать уже некуда.

    Производители сомневаются, на подготовку к российской «маркировки» может потребоваться полтора года. Этот срок нужен лидерам мировой фармации. Мимо чиновничьих ушей.

    «маркировка будет. Никто от нее никуда не уйдет»

    Ранее, если не ошибаемся, чиновники заверяли общество в том, что маркировка — это сука «мировая практика».

    Почему тогда представители фармацевтических гигантов говорят о том, что западные компании вынуждены будут вносить изменения на своих заводах не только в России, но и на предприятиях по всему миру. Мимо ушей.

    «маркировка будет. Никто от нее никуда не уйдет»

    Производители говорят, что может потребоваться изменение упаковок лекарств. Представить сложно, необходимо изменить упаковку продукта в целях соответствия местной маркировки. Чудо. А затем провести новую регистрацию лекарства на территории. Чудо. Мимо и эта информация.

    «маркировка будет. Никто от нее никуда не уйдет»

    Кто тупой? Профессиональная общественностью и представители бизнеса говорят о риска бездумного и не подготовленного внедрения бюрократической системы по контролю «за оборотом лекарств». Слышат в ответ, нет, не разъяснения, не доводы, а «маркировка будет. Никто от нее никуда не уйдет». Что происходит?

    Да мы понимаем, ведомством М. Мурашко потрачены огромные бюджетные средства. Да и в праве государства следить за важным сектором государственных закупок не сомневаемся. Только какое отношение — это должно иметь ко всему российскому фармацевтическому рынку?

    На каком основании, никому не известные чиновники Минздрава позволяют себе длительное время игнорировать и риски срыва поставок лекарств, и мнение предпринимателей?

    На каком основании некий руководитель «проектного офиса» Д. Скорчилетти выступает от имени нашего с вами государства, да еще позволяет себе давать странные рекомендации. В духе, «на рынке есть разные системы маркировки по разным ценам. Более дорогое оборудование помимо маркировки проверяет качество стерилизации, взвешивает препараты, производит дополнительный контроль, Но государство не требует таких затрат, и производитель сам несет их осознанно»

    Ишь ты, осознано несет.

    Каким образом государство будет возмещать фармацевтическому бизнесу затраты на участие в подобных, буквально, субботниках. Вот вопрос, который всех интересует.

    Вот и имеем, с общего молчаливого согласия, имеем от некого руководителя некого департамента международного сотрудничества. Ему хоть кол на голове, и про международную практику, про то, что под "российские требования" нелепейшие, нужно проводить изменения в производственном процессе по всему миру, что линии производственные не справятся, что клеить «росздравнадзоровскую марку» на лекарства вручную получится не у всех. 

    А он знает свое.  Как приговор, загадочные и пугающие мозг российского предпринимателя, выкладки. Что эти все тысячи "участников" без этого 1% компаний, которые столкнутся с "такими масштабными проблемами". Кто тупой?

    Будет примерно 380 тысяч участников этой системы. Из этих 380 тысяч - производителей всего около 1 тысячи. Оптовиков около 2,5 тысяч. То есть, свыше 99% участников этой системы - это медицинские организации и организации розничной торговли, которые с таким масштабными проблемами не сталкиваются".

     

     

     
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