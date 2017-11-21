О вреде вечных руководителей и временных продажников в аптечной рознице.

Не хочу, как всегда, никого обижать, в розничных продажах лекарств, может быть, все кадры важны. А вообще, нужен ли кто в аптеке, кроме провизора и фармацевта?

Чего тогда, по нашим данным, минимум четверть персонала аптечных сетей это чистые издержки и кадры без фармацевтических специальностей.

Давайте подумаем, взглянув на банальный аптечный киоск, как на микромодель современной сетевой торговли.

Что нужно ларьку, кроме двух провизоров в смену и ПК, чтобы дать прибыль через неделю? Совсем немного.

С момента появления первой аптечной сети в России удивляюсь, что происходит в мозге менеджера, когда вместо одного ларька он получает в обязанности 10 точек, или 100? Хоп, и целая управляющая компания, хоп и собственный распределительный склад. Со всеми вытекающими постоянными расходами

Отказываюсь понимать руководителей и предпринимателей из, вроде бы, серьезных компаний, вроде бы не бедных, чтобы нанять себе советников из нашей области. Для начала, чтобы понять хотя бы, кто есть, кто. Как минимум для того, чтобы не повторять ошибки своих конкурентов по сектору. Не было в истории аптечного рынка такого.

Часто речь даже не об ошибках, а о том, что вроде бы опытные и бывалые розничные управленцы мало чего могут. Кроме как бюджет осваивать.

Не понимаю, зачем назначать на руководящие посты коммерческих управленцев, уже занимающих подобные посты в других компаниях, торгующих лекарствами в розницу. Тем более, что хорошо известно, что специалисты эти, не имели в своих прежних структурах даже намека на успех. Так им еще и нужно платить. Так они еще, в большинстве случаев и профессиональные перебежчики.

В плане, что вчера они покинули вашего конкурента, завтра уйдут от вас, забрав, ваши же решения, ваши же базы. Неужели непонятно, что за публика это, кочующая из одной крупной компании в другую. Гонор один и толку бизнесу ноль.

Еще часто вижу среди коллег запросы эрчарам на поиск опытных «продажников» в аптечные сети. Вот уж потеря времени, сил и средств.

Все эти, якобы, специалисты могут лишь одно, снижать до корпоратвиной одури цены, тратить бюджет на неработающую рекламу и “придумывать” различные и почти всегда не умные маркетинговые программы из серии выпуска «скидочных» клиентских карточек.

Сколько же было потрачено компаниями средств на дурь по созданию программ типа “малина”, сколько рекламных счетов оплачено зря.

Мне кажется, что все известные сегодня маркетинговые мероприятия придумали в прошлом десятилетии в “Протеке”, когда компания начала неумелую диверсификацию в розничном направлении, и не понимая сути розничного бизнеса, стала штамповать “маркетинг”.

Кстати, не секрет, что протековские кадры тоже жирным слоем растеклись по рынку с гордо поднятыми головами.

Только кто забыл, у Протека было две кадровых школы, одна, за выпускников которой стоит побороться с конкурентами и сегодня, и другая, за которую, обнаружив ее представителей в штатных расписаниях, нужно ликвидировать кадровиков как класс, за профессиональную непригодность.





И так, когда современный и уже успешный розничный капитан начинает озадачиваться «продажником» для своего бизнеса, что он хочет поиметь?

А есть ли вообще в аптечной рознице понятие специалист по продажам?

Возвращаясь к тому с чего начали, ларьку. У аптечного ларька есть торговая зона, своя тысяча потенциальных покупателей, соседнее ЛПУ и несколько конкурентов ларьков рядом.

Вот и куда тут воткнуть специалиста по реализации? Может быть пора озаботится кадрами по обслуживанию и клиентской работе?

Да, согласен, по отношению к аптечному ларьку звучит, вроде бы странно - "специалист по работе с клиентами", но очевидно, что это направление может заложить серьезное КП, перед близь открывшимися братьями, по “аптечному” классу.





