рейтинг аптечных сетей топ 200 2017 года выявил нарыв. Очередной

Средний чек в некой “аптечной сети” «Омнифарма» 5165 рублей включая НДС. О, вот, еще и НДС в бюджет летит, так как точки, через которые видимо идет сбыт, как правило, малые предприятия. Подумайте только коллеги, средний чек 5 тыс рублей. Это по сети!

Очевидно, что продавцы лекарств, судя по рейтингам, действуют открыто. Презирая при этом не только конкурентов по отрасли, но и законы страны, где осуществляется предпринимательская деятельность. Плюс организация, по нашему мнению, преступной схемы, куда втягиваются аптечные предприятия. Уверены, что последние часто не понимают, как их имеют.

Удивительно, что вопросы возникают только у нас, а должны были бы появляться у профессионального сообщества и у надзорных органов.

Прежде всего, по вопросам конкуренции и законности предпринимательской деятельности. Мы то давно уверены, что там, где начинается недобросовестная конкуренция, обязательно будет незаконное предпринимательство. Из серии предпринимательская деятельность без соответствующей лицензии.

Следующая позиция в рейтинге у настоящей и известной нам аптечной сети “Самсон”. Средний чек 1440.00. Это тоже заоблачный результат. Но здесь средний чек исторически обусловлен тактикой управления аптечной компанией, широким ассортиментом и действительно низкими ценами.

Кто вы талантливые “фармацевты” аптечной сети “Омнифарма”, выведенные на всеобщее обозрение журналом “Вадемикум”? Достаточно зайти на одноименный сайт «Омнифарм», чтобы найти подтверждение наших опасений. Омифарма это лиш страница в Интернет.

Реализация очень дорогостоящих лекарств физическим лицам без соответствующей лицензии посредством организации сбыта по всей России. Дистанционная торговля сильнодействующими и рецептурными лекарствами. Реклама рецептурных лекарств для лечения тяжелейших системных заболеваний. Мало? Ну, ну.

Кто за этим стоит? Хорошо известная старожилам рынка оптовый склад “Евросервис”. Известная в свое время демпинговая контора. А сегодня, как можно увидеть на сайте компании. Компании, как говорится, многочисленных государственных программ и победителя многочисленных тендеров. Профессиональный сервис по обеспечению учреждений Здравоохранения РФ высокоэффективными госпитальными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения

А что, выявленная писателями из “Вадемикума” аптечная сеть? Без специальных навыков и полномочий таковую не найти. Нет такой аптечной сети, нет. Вот вам, коллеги и рейтинг, вот и конкуренция. А, вот и настоящая работа различных надзирающих, правда, за законным фармацевтическим бизнесом контор.

Об аптечной, о сети говорит только жизнеутверждающий рекламный слоган. ОМНИФАРМ – это сеть специализированных аптек, предлагающих своим покупателям широкий выбор новых, инновационных лекарственных препаратов, а также клиническое питание, современные расходные материалы и изделия медицинского назначения. Наши аптеки выбирают по причине умеренной ценовой политики, сочетающейся с неизменно высокими стандартами обслуживания и способность видеть в покупателях прежде всего людей, нуждающихся в понимании и защите. Надеемся, что созданный нами ресурс поможет Вам и Вашим близким! Все цены, представленные на сайте, действительны для г. Москвы и Московской области. Актуальную цену на интересующий вас препарат можно узнать у оператора по телефону в вашем городе.

И мы, ой как надеемся. Еще забавно, что на сайте этого ЗАО «Евросервис» есть специальный электронный адрес для обращения «по этическим вопросам». Не верю глазам, именно по этическим вопросам.