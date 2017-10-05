Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, джентльмены из Минпромторга, уважаемые, продавать лекарства в супермаркете невозможно

Хотя сами мы исторические поддерживаем идею свободной продажи популярных лекарств и медицинских средств. Правда ведь, почему в супермаркете презервативы марки дюрекс и пластырь купить можно, а но-шпу с экстрактом валерианы и нурофеном-ибупрофеном нельзя. Загадка. Напомню. Буквально в первый квартал после замены министра здравоохранения я направил лично академику Скворцовой предложения о необходимости изменения стандарта розничной торговли, где предлагалось, в том числе, упростить доступ предпринимателей на рынок лекарств с целью увеличения доступности для населения вплоть до отмены лицензирования для простейших форм “аптечной” торговли, типа “аптечный киоск” или “ларек”. Много чего еще прогрессивного и в то же время консервативного тогда мы предложили Скворцовой. Сколько лет прошло?

Теперь извольте госпожа Скворцова, отвечайте на запросы времени и высокопоставленных граждан. Что, не можете? Не хватает компетенций? В чем проблема?

А правда, кому действительно нужно выставить таблетки в магазинах совсем не понятно. Думаю, что никому.

Не похоже, что колбасно-водочное лобби заинтересовано. Как минимум серьезные игроки продуктового рынка имеют на своих площадях партнера “аптекаря”, которому в тридорога и на долгий срок сдают площади, получая чистую прибыль.

Дебилам управленцам аптечных сетей вообще не выгодно, вся реклама иностранных производителей отправится из их пошлых точек в супермаркеты, где проходимость больше. Хотя уверен, этих в расчет вообще никто не берет и спрашивать не будет.

Даже талантливому контролеру всех аптечных времен, руководителю Росздравнадзора невыгодно. Бюджета ему более не обломится, а палки в их бюрократическом деле никто не отменял. Работу с “жалобами населения” ненормального никто прекратить не разрешит.

А на что способен в этой связи персонаж-клиент ашана, купивший какой-нибудь клотримазол, в надежде омолодиться, известно.

Про сам Минздрав уже упоминал, там просто стало некому думать и решать элементарные вводные, да и наверное, много есть чем заняться.

Поэтому резюмируем. Д. Медведев, И. Сечин и товарищи из экономических министерств, она, министра вам не Вероника, а уважаемый между прочим, деятель ВОЗ.

И решать тупые задачи, которые решить нельзя в принципе, совсем не обязана.