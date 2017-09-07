Трио “аптекарей”. Катрен+Яндекс+Протек. Грязные методы фармацевтического маркетинга. Наплюй на закон. Дели и властвуй.

Трио “аптекарей”-вредителей. Катрен+Яндекс+Протек. Грязные методы фармацевтического маркетинга. Наплюй на закон. Дели и властвуй.

Что не хватает успешным компаниям, которые уже являются лидерами своих отраслей? Признание есть, огромные обороты есть. Что еще нужно?

Не думаю, что за гранью разумного и этичного, с точки зрения предпринимательства, подобные компании оказываются только из-за денег.

Скорее проблема находится в управленческой области, когда очень большие компании выходят из под контроля своих лидеров и корпоративных систем управления. В духе правая рука не знает что делает левая.

Ну вот зачем ведущим оптовым компаниям страны нарушать законодательство? Ради денег, сомневаюсь, в изученных нами проектах их не было и не предвидится.

Основной поисковый сервис страны нарушает элементарные нормы фармацевтического рынка, вступая в сговор с фармацевтическими монополистами. Ведущие оптовики фармацевтического рынка лезут в розничную торговлю, переворачивая все основы рыночного устройства, пренебрегая своими клиентами- аптеками, нарушая права покупателей лекарств на элементарную безопасность.

Новый анекдот, Протек, Катрен и Яндекс нашли друг друга и решили заработать на спорной схеме массовых продаж лекарственных средств.

Ведущие оптовики фармацевтического рынка лезут в розничную торговлю, переворачивая все основы рыночного устройства

Продажи “Катрена” за 2016 год 239 млрд., продажи “Протека” 212 млрд.. Оба фармацевтических склада занимают почти по 20% оптового сектора каждый. Зарабатываю огромные средства на государственных поставках. У каждого склада более 30 тыс розничных клиентов, куда они ежедневно поставляют лекарства.

“Яндекс” это бесспорный лидер русскоязычного информационного поля, доходы от продажи рекламы почти 73 млрд.

поисковый сервис страны нарушает элементарные нормы фармацевтического рынка, вступая в сговор с фармацевтическими монополистами.

Чего не хватает.. Полезли в розничную продажу лекарств, организовав, похожие как две капли воды “сервисы по продаже” лекарств. Сервисы по дистанционной продаже лекарств. “Яндекс” не только оказывает этим горе - аптекарям эксклюзивные рекламные услуги, предоставляя лучшие рекламные площадки, но и начал самостоятельные продажи. «Иногда лекарства приходится искать по всему городу — и чем больше медикаментов нужно, тем ниже вероятность, что удастся купить их в одной аптеке. Яндекс.Здоровье решает эту проблему: с его помощью можно найти и заказать лекарства в ту аптеку, где вам проще их забрать», — говорит Г. Бакунов, руководитель сервиса Яндекс.Здоровье Главная проблема еще в том, что все вышеупомянутые компании пытаются все-время убедить общественность в том, что они ведут открытый бизнес, уважают конкуренцию и соблюдают этические норм ведения бизнеса. Все ради “людей”. Очень сомневаюсь.

Не сомневаюсь в том, что руководители трех компаний в упор не видят и не уважают своих конкурентов по предпринимательскому полю. Понял, что действуют прямо против интересов своих клиентов, предоставляя отдельным структурам уникальные условия ведения бизнеса. Яндекс имеет модераторскую службу, через которую разместить даже простое объявление об аптеке, или ее услугах невозможно. Без массы документов, от предоставления лицензии и гарантийного письма, до объяснений по каждому термину, если по нему ведется поиск. При этом запросто можно нарваться на хамство модераторской службы “Яндекса”, которая произвольно трактует текущее законодательство, относя тот или иной продукт у запрещенным для рекламы, или разрещшая рекламную акцию. Кроме того, правилами самого Яндекса, запрещено рекламировать дистанционную продажу лекарств и продавать лекарства дистанционно. Напомню термины. "Продажа товаров дистанционным способом" – продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или посредством средств связи, или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора. Это определение взято из "Европейскую конвенции о международной почтовой и дистанционной торговле". В российском законодательстве в 2013 году в несколько измененном дополненном виде оно вошло в ГОСТ "Торговля. Термины и определения". Стандарт вступил в силу с 1 июля 2014 г. "Дистанционная торговля – это форма торговли, осуществляемая на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах, на интернет-сайтах, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара до осуществления оплаты за товар" Видно, случай с Протековско-Катреновской затеей по продаже лекарств через Интернет явно и точно подходит под это определение. Ситуация усугубляется тем, что у фармацевтических оптовиков,от имени которых, судя по информации, работают ресурсы, розничной фармацевтической лицензии нет. У “Протека” эта информация здесь http://zdravcity.ru/information/. У “Катрена” здесь https://apteka.ru/about/company/ Как видно из представленных на сайтах материалах, грубое нарушение элементарного законодательства - на лице. Имею ввиду у руководителей славных, честных фармацевтических компаний, Л. Конобеева и В. Якунина.



правилами самого Яндекса, запрещено рекламировать дистанционную продажу лекарств и продавать лекарства дистанционно.





Отсюда вопрос, как "Яндекс" допускает размещение информации аптеки ру и здравсити в своем подразделении Яндекс-Маркет. Странно?

Яндекс недавно анонсировал совместный с “Протеком” проект по продаже лекарства через Интернет.

Конечно, ведь совершенно точно, что ни у компании Катрен, ни у оптовика Протек, которым принадлежат вышеназванные ресурсы и сервисы, нет лицензии на розничную торговлю. Нет аптечной лицензии и у структур Яндекса, который недавно анонсировал совместный с “Протеком” проект по продаже лекарства через Интернет. Оказывается, что нельзя на площадках Яндекса никому, можно самому Яндексу и его новым “анальгиновым” партнерам, Катрену и Протеку. Браво. Но “предприимчивость” и “хитрость” деятелей “Яндекса” не идет в сравнение с проделками основных оптовиков России. Менеджмент этих компаний, вероятно, хочет все и сразу. Для этого, по их пониманию, хороши любые средства. Оптовики, пользуясь своим положением втягивают аптеки в свой дистанционный таблеточный бизнес. Вопрос, почему руководители аптек идут на очевидные нарушения элементарных правил продажи лекарств, другой. Хотя .по моему мнению, без подкупа тут не обходится. Правда, будет в здравом уме директор аптечной точки допускать нарушения, за которые можно лишиться лицензии за фактическую комиссию в 5 % , уменьшая в разы продажи собственной аптеки. Кто не в курсе скажу, что таблеточные сервисы аптека ру и здравсити работают точно в торговых зонах реальных аптек. Странно? Еще как. Плюс имеет место примитивный ценовой демпинг, ведь физическим лицам, зарегистрированным на аптеке ру и здравсити, предлагаются цены на лекарства, уровень которых ниже цен поставок в аптеки. Чушь. Понятно, что суммы закупок аптеками у своих оптовиков в разы выше размера покупок физических лиц через дистанционные сервисы продажи. Вот такие этические нормы ведения бизнеса от трио - Яндекс, Протек, Катрен. Черт, что же все-таки эти компании объединяет? Обратил внимание, что после установления прямых отношений между крупнейшими российскими складами и компанией Яндекс и возник вопрос о легализации дистанционной торговли лекарствами. Напомню, что российские аптеки активно работают со своими клиентами через Интернет еще с прошлого века и ни разу, ни разу вопрос о незаконности такого предпринимательства не вставал. Рынок знает десятки аптечных компаний, которые сделали в этом секторе успешный бизнес. Но только после появления катреновско-протековского розничного сервиса и после того как к теме подключились любители фармацевтики из Яндекса, чиновники и “общественность” стали активно лоббировать тему изменения законодательства в части дистанционной торговли. Что, конечно же, подтверждает, что деятели крупнейших компаний и Катрена, и Протека, и Яндекса отлично знают, что применяют существующее законодательство чересчур вольно, по своим непрофессиональным понятиям. Во, во и нас удивляет. И цена, и безнаказанность, да и наглость. Еще очевидна подмена понятий, когда более сильный игрок рынка разрушает практически сук на котором сидит, забирая долю рынка своих же клиентов, нарушая элементарные экономические и рыночные правила. Ради, в конечном итоге, спорного маркетингового упражнения. А еще прикол, так же Катреновская устройство дистанционной торговли таблетками сообщает на сайте, что является участником пилотного проекта по “маркировки лекарств”.. Как издевательство над Законом и здравым смыслом.

“предприимчивость” и “хитрость” деятелей “Яндекса” не идет в сравнение с проделками основных оптовиков России

Вот так, хочешь творить, твори. При поддержки Росздравнадзора, ФНС и МАП.







