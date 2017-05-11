Реформа российского здравоохранение через административное “понуждение”. Программа минздрава - под контроль презервативы и “заштрихкодировать” русский фармацевтический бизнес до смерти.

Реформа российского здравоохранения через административное “понуждение”. Программа минздрава - под контроль презервативы и “заштрихкодировать” русский фармацевтический бизнес до смерти.

Может быть зря не дает нам покоя деятельность Росздравнадзора. Может не нужны законы России, зачем права предпринимателей. Есть важная чиновничья задача. Здоровье нации. Все во имя благополучия людей. Как же в экономике без “медицинской полиции”?

Если не справляются, правильно, несколько бюджетных миллиардов и нужна полиция фармацевтическая. Было бы хорошо, безопасно и эффективно.

Ведь, наверное, империализм мировой не дремлет. Наступают. Направляют в Россию тонны презервативов и, как недавно стало известно, без должной регистрации и сертификации. А градусники, те, что для измерения температуры в аптечных холодильниках, да во всей стране. О какой точности хранения лекарств можно говорить, когда важные измерительные приборы не сертифицированы и не калиброваны. Хотя, причем тут западный милитаризм, речь о российской продукции. Товарах, которые, просто, в это сложное время просто обязана быть лучшими в мире. Так и будем, опираясь на внутренние резервы. Хватило бы предпринимателей, которые из последних сил. Хватило бы бюджетного финансировани. Спида бы не было, без защищенного секса.

Про кондомы вспомнили, ведь буквально недавно Росздравнадзор поставил надежный щит на пути в России известной кондомовской марки.

Кстати, а чем история закончилась? Дюрексы "с таможней договорились", или “прошли сертификацию”? Как там у них в надзорах называется, “РУ”. Как же без него? Презик, не презик. Вдруг агрессия? Вдруг прокол?

Лекарства в России, и не помогут, если их не контролирует Росздравнадзор, и другие государственные органы. Трешшшш.

Бюрократия тренировалась в безнаказанности... чтобы делать гадости российскому бизнесу и фармацевтическому рынку дальше.

Вот думаю, что последние три года чиновники тренировались на российском бизнесе, “проверяя”, “штрафуя” невесть за что. А в прошлом году имела место открытая провокация против иностранного “презервативошного” производителя, пройдет- не пройдет.

Бюрократия тренировалась в безнаказанности. Для чего? Понятно, чтобы делать гадости российскому бизнесу и фармацевтическому рынку и дальше. И больше. Не ситуация, а загадка российской рыночной экономики. Или, не может быть!

Открою страшную тайну. Мы догадываемся, кто будет преемником нашего Президента на выборах 18 года. М.Мурашко. Молодой, амбициозный, честный. Неспроста, думаем, выступает каждый день, неспроста его тиражируют в СМИ.

Минздравовские инициативы последних лет разрушают не только государственную систему здравоохранения, но и глобально увеличивают административное давление на фармацевтический рынок и рынок медицинских услуг.

А что он делает на фармацевтическом рынке России. Переворот. Простой клерк Минздрава, бывший министр здравоохранения Коми, врач, наконец. Практически из народа.

Надеемся, что про приемника это шутка, и СМИ раскручивают М.Мурашко просто, от нечего писать.

Ну почему? Ведь так очевидно, что все Минздравовские инициативы последних лет разрушают не только государственную систему здравоохранения, но и глобально увеличивают административное давление на фармацевтический рынок и рынок медицинских услуг.

При этом, цели регулирующих, контрольных и надзорных инициатив Минздрава на рынке, кажется, не понятны самим чиновникам. Кроме, конечно, в части, прибрать к рукам.

деятельность Росздравнадзора “является не приносящим никакой общественной пользы административным понуждением»

Возвращаясь к презервативам. В середине июня прошлого года Росздравнадзор приостановил продажу презервативов Durex в российских аптеках, поскольку эта продукция не была официально зарегистрирована. Продукция начала появляться в продаже только в конце второго квартала этого года.

Откуда, собственно, можно сделать вывод, что вопрос с допуском презервативов на рынок не был достаточно проработан. Иначе бы западный производитель не впал в стопор от минздравовской “контрольной” инициативы и мог бы оперативно вернуть продукт на рынок.

Наоборот, уже в конце 2016 года под “запретом” оказался другой латексный продукт - Контекс.

Ни тебе информации о судебных разбирательствах, ни тебе разъяснений бюрократии. Запретить. Работает минздравовская полиция.

Если быть еще точнее, то регистрационное удостоверение на британнские резино-технические изделия №ФСЗ 2009/05004 от 19.08.2014 было выдано на неограниченный срок. Однако в комплекте сопроводительных документов не оказалось данных о конкретных видах продукции, а значит, регистрация на них не распространяется.

“Не оказалось данных”! По словам представителей компании, презервативы Durex в течение многих лет были зарегистрированы Росздравнадзором без указания конкретных вариантов исполнения. «В соответствии с новыми требованиями Росздравнадзора.

По классификации Росздравнадзора, средства барьерной контрацепции относятся к классу потенциального риска применения медицинского изделия «2б» — стоимость пошлины за регистрацию составляет 7 тыс. руб., кроме того, за каждый вид изделия компании нужно будет заплатить 85 тыс. руб. за экспертизу качества. Получается, чтобы внести необходимые сведения в регистрационное досье, «Рекитт Бенкизер» должна будет заплатить около миллиона рублей.

Понятно, “по классификации Росздравнадзора”, то есть, по возможно, мнению, руководителей Росздравнадзора есть риск. Риск? Тогда конечно.

Все. Коммунистический субботник по “понуждению” производителя к новым требованиям удалася. Рынок средств барьерной контрацепции уменьшился почти на четверть, рост числа больных такой, что лекарств не хватает. Дальше, дальше лекарства.

На очереди, производители лекарств.

Я вам скажу, что это на самом деле. Наглая провокация англо-саксов против России. это они тихо умылись, потеряв на российском рынке три миллиарда, чтобы чиновники минздрава провели аналогичный субботник на рынке лекарств. Понимая, какие могут быть затраты производителей и последствия для потребителей лекарств. Саботаж? Преступление против государства?

Нет. Чиновник средней руки минздрава начинает “борьбу” с фальсификатом. Черт, правда, такое бесконечное бюрократическое идиотство возможно только в России.

И за два года бюрократической клоунады никто не сказал - стоп. Среди тысяч сотрудников государственного аппарата, среди экспертного сообщества - никого. Это странно. Коррупцией так и несет.

Ну да, Минздрав это не только главный потребитель лекарств, главный регулятор оборота всей продукции “для здоровья”, главный фейс -контролер допуска на рынок. Минздрав это все.

Минздрав это не только главный потребитель лекарств, главный регулятор оборота всей продукции “для здоровья”, главный фейс -контролер допуска на рынок. Минздрав это все

#StopРосздравнадзор Как понимать нам теперь "борьбу чиновника Мурашко с контрафактом лекарств".

Делает вид? Осваивает бюджетное финансирование? Либо прикрывает освоение бюджета?

Ведь доля фальсификата на фармацевтическом рынке РФ составляет менее 0,01%, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе заседания итоговой коллегии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, посвященной подведению итогов работы в 2016 г. и планам на 2017 г.

Зачем тогда все это?

Потребителями лекарств из "7 нозологий" да и всех 70% лекарств, находящихся в обороте на территории России, является сам Минздравсоцразвития, а следовательно, ведомство и ее сотрудник Мурашко в состоянии наладить контроль и учет лекарств, поставляемых в государственную систему здравоохранения, без навязывания всему фармацевтическому рынку бесполезных и дорогостоящих мероприятий.

Факт. Никаких дополнительных систем контроля, учета и регистрации лекарств в России устраивать не нужно. Они вредны.

“Система мониторинга должна быть доработана до 1 июня 2017 года. До 1 сентября она должна быть интегрирована во все информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти. Подведение итогов экспериментов состоится 1 декабря. К 1 февраля 2018 года система должна быть реализована в рамках перечня 7 высокозатратных нозологий. Ввод фармацевтических структур в систему будет проводиться поэтапно, по графику, разработанному Росздравнадзором, и для каждого участника будет определена контрольная точка присоединения к системе.

деятельность Росздравнадзора “является не приносящим никакой общественной пользы административным понуждением»

«Мы не станем свободно предоставлять сроки вхождения участников в системы в 2018 году, — сказал Мурашко, — так как рискуем, что основная масса участников протянет со вступлением до декабря».

Полный охват всех лекарственных средств маркировкой будет обеспечен к 31 декабря 2018 года, после этого выпуск препаратов без кодирования будет невозможен.

Вот, вот, очередной субботник по усилению административного давления на фармацевтический рынок.”Не станем”, “не позволим”, “невозможен”. Да кто вы такие, господа минздравовские бюрократы!

При том, что даже их чиновничьи, и вилами по воде писанные, “итоги эксперимента”, не подведены даже.

Манипуляция и фикция имеет место явно.

Факт. Все, что делают миндравовские чиновниками всегда за пределами их функций и полномочий. Всегда.

Получается, руководитель Росздравнадзора и его подручные пытаются за государственный счет, не только создать "очередную систему контроля" и втянуть туда предпринимателей и исполнительные органы власти (ФНС, Минпроторг, Минфин, Минсвязи и, частично, Минэкономразвития.), которым это явно не нужно, но и переложить ответственность от себя, как руководителя профильного контрольного органа на "всех".

Чтобы, если что, ответственность была "коллективной", то есть не отвечал никто. Факт.

Как, как, сказано в отчете ФАС по результатам проверки Росздравнадзора, в духе, что деятельность Росздравнадзора “является не приносящим никакой общественной пользы административным понуждением». Отлично. И давайте об этом больше.

Нет от Росздравнадзора общественной пользы, одно лишь административное давление.