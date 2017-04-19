StopРосздравнадзор. Взлет “медицинской полиции” в России, прямо в бизнес.

Глава ФНС поручил ослабить давление на бизнес и сконцентрировать внимание на проверке реальности и юридической законности операций, которые проводят компании. Об этом обращение руководства Федеральной налоговой службы к своим сотрудникам. Пустячок, а приятно.

К тому, что ФНС сегодня самое, ориентированное на интересы предпринимателей, контрольное ведомство, наш опыт это полностью подтверждает. При том, что деятельность ведомства абсолютно понятна большинству граждан. Есть налоги, будут зарплаты учителям и милиционерам.

Так, наверное, всегда для предпринимателя. Где-то прибыло, где-то убыло. Но почему опять фармацевтический рынок крайний! Почему опять под нереальным административным давлением!

Зачем нужен такой “контролирующий” орган как Росздравнадзор разобраться не могу. Структура не только бесполезная для людей и государства, но и вредная.

Как, как называли эту контору в 2013 году апологеты бюрократического капитализма, когда неожиданно для профессионального сообщества, это невнятное подразделение Минздрава стало получать, вопреки всему, импульсы развития. Медицинская полиция.

Как? “Медицинская полиция”. Шутники, бюрократические. Шутки шутками, но уже за Росздравнадзором лицензирование.

изучаем функции и методы работы Росздравнадзора. Три месяца шока, душевных провизорских травм от вольного обращения со специальностью.

Вот уже говорят о необходимости получения полномочий МВД. В плане проведения “контрольных закупок”, “внезапных проверок” и других, "силовых" функции.

Представляете, коллеги, предоставить чиновникам Минздрава полномочия сотрудников внутрених дел! Придет же такое в голову.

Функции, необходимые силовым органам для борьбы с преступностью. С преступностью, а не с российским предпринимателями. Ощущаете разницу.

По любому, расширения функций Росздравнадзора общественность допустить не должна. Как минимум.

имеет место банальное “обилечивание” компаний фармацевтического рынка

Вот уже изучаем функции и методы работы Росздравнадзора изнутри почти три месяца. Три месяца шока, душевных провизорских травм от вольного обращения со специальностью. Три месяца наблюдения за тем как в 21веке и современной России ставится на колени, под жестким административным давлением, фармацевтический бизнес.

По нашему мнению, имеет место банальное “обилечивание” компаний фармацевтического рынка. Только. Это единственная функция Росдравнадзора. А еще письма писать и приказы, ничего не значащие.

Ставки такие - 100 с розничной точки. От 300 до 500 со склада. Это за час работы “контролеров”. Это в Москве. Что творят “инспекторы” в регионах даже представить трудно.

Опять же, по нашему мнению, действует хорошо отработанная схема “сборов”. Наверное, чтобы от годовых отчетов о собранных суммах, у кураторов “проекта”, кружилась голова.

Бюджеты то, сопоставимые с налоговыми выплатами предприятий за год. Час работы - сотни тысяч рублей неналоговых сборов с предпринимателей.

четвертый год сходит с рук руководителям Росздраднадзора Мурашко, Пархоменко и Серегиной

То, что есть у Росздравнадзора влиятельные покровители не сомневаемся. Не может в 2017 году государственная структура существовать, действовать и предпринимать, в такой степени.

Уже четвертый год все сходит с рук руководителям Росздраднадзора Мурашко, Пархоменко и Серегиной, все. Закрытость деятельности, свободное обращение с законодательством России, нагло прикрываемое лозунгами "защиты здоровья граждан".

Было даже личное недовольство нашего лидера. Помните, как Президент Путин публично спрашивал директора кооператива под названием Росздравнадзор - «А какие Вам нужны указания, чтобы деньги не тырили у народа?».

А какие вам господа Мурашко, Пархоменко и Серегина нужны указания, чтобы управляемая вами контора, перестала “кошмарить” медицинский и фармацевтический бизнес?

Какие нужны указания, чтобы заниматься не поборами и произволом в бизнес-пространстве, а начать выполнять свои функции?

На этом фоне откровенно пугает позиция министра Открытого Правительства Абызова, который недавно озаботился маленькими зарплатами “контролеров” Росздравнадзора. Материал о неожиданной любви министра Абызова к Росздравнадзору есть на нашей социальной страничке.

Это при том, что сегодня зарплата рядовых специалистов Росздравнадзора и так превышает почти в два раза среднюю зарплату провизоров на рынке. Интересное дело.

сегодня зарплата рядовых специалистов Росздравнадзора и так превышает почти в два раза среднюю зарплату провизоров на рынке

Неужели и этот прогрессивный министр российского правительства не понял еще, откуда, где и как собирает деньги в огромных количествах это откровенно анти-рыночное образование.

Продолжим делиться наблюдениями о тяжелых буднях команды Мурашко-Пархоменко и фактами из жизни в следующих материалах.

Пока напомним, если иХ не остановить, не #StopРосздравнадзор, то Росздравнадзор убьет своим напором и безпринципностью остатки аптечного дела в России, и рынок в целом.

Не должна целая рыночная отрасль работать на несколько тысяч чиновников загадочного Росздравнадзора.





