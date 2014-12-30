Есть такая штучка на российском фармацевтическом рынке. Росзравнадзор. Главный эксклюзивный трахулятор.

На российском фармацевтическом рынке опять неспокойно. Опять пытаются подмять под свои интересы чиновники, то тут, то там. Делят, распределяют, доят. Чтобы участники рынка не задумывались над распределением бюджетных средств на фармацевтическом рынке, нужно что? Правильно, жестко администрировать и контролировать. Есть в России такая контора, на все руки. Росздравнадзор.

Как там у В.Путина, с не налоговыми платежами.

Рапортуем! Фармация "сдает" по нашим подсчетами от 4 до 6 млн. рублей. Это в день. У нас поговаривают даже, что существует разнарядка с российского фармацевтического рынка “на крым”.

Не верим, конечно. Думаем это перегибы на местах. На очень, как выглядит, судя по мрамору главного офиса Росздравнадзора, дорогих местах. Плюс, конечно, недоработки фармацевтической общественности.

Как следствие, имеем пробои в корпоративных бюджетах от огромных штрафов, моральные травмы от чиновничьих упражнений со специальностью и малому бизнесу по голове. Что конечно же, выглядит, по нашему мнению, как дискредитация государственной политики. Так что, неспокойно.

Фармация "сдает" по нашим подсчетами от 4 до 6 млн. рублей. Это в день.

Руководители Росздравнадзора сами трактуют федеральные законы, сами устанавливают правила существования для предпринимателей на фармацевтическом рынке России.

Вообщем все оказалось так запущено, что создан специальный хештег - #StopРосздравнадзор. Создан. Теперь под этим хештегом будет идти материал Provizor.Ru в духе "Остановить Росздравнадзор. Чиновники, аптекари вам платить не должны."

Провизоры и аптекари России, правда, в шоке от методов и подходов этой влиятельной государственной структуры, куда за три последних года, загадочным образом, было брошено, сброшено, все. От контроля за качеством медицинской помощи до лицензирования фармацевтической деятельности. Без намека на оценку коррупционности.

Может быть, конечно, новые аптекари и предприниматели, не имеющие профильного образования, не понимают, о чем речь.

Им, наверное, проще заплатить 100 тысяч за точку и молчать. Ведь завтра придется в этом ведомстве лицензировать новые точки, как минимум.

Нам, не проще. Получилось так, что 100 тыс. у большинства из нас нет.

Нет и желания выглядеть идиотами, в тот момент, когда всемогущие и наверняка влиятельные руководители РЗН, начинают применять нормы, важной для каждого профессионального аптекаря ГФ, или завалящего ведомственного приказа. Да и не были мы никогда дойными коровами местной бюрократии.

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения сотрудники зарабатывали в 2016 году в среднем 72 340 руб.

В 2014 году активности Росздравнадзора на фармацевтическом рынке практически не было. В 2015 году бюрократия этого федерального ведомства стала настолько заметна, что профессиональный рынок вздрогнул. Что будет по итогам 2016 года, не передать.

Министр В. Скворцова 16 июля 2015 года в Известиях отметила "Росздравнадзор стал работать намного эффективнее — я несу ответственность за то, что я говорю." В качестве обоснования этого суждения приведено резкое увеличение количества взимаемых штрафов.

Отчеты ведомства о “проделанной работе” заставляли публично краснеть даже министра здравоохранения. Ведь еще совсем недавно РЗН был структурой ведомства, а потом, неожиданно, стал контролировать деятельность самого Минздравсоцразвития.

Не знаю какое удовольствие получают сотрудники министерства здравоохранения от “деятельности” этой "Службы", еще более неизвестно об успехах Росздравнадзора в части защиты прав граждан “на медицину”.

Но вот порядки и практики контролеров ведомства на фармацевтическом рынке в 2016 году настораживают. Рыночное поле превращается, по нашему мнению, в вотчину руководителей Росздравназора. Сколько, сколько собрали “с рынка” в 2016 году 100 млн., 150? Миллиард? А за что?

У нас данных нет, у самого Росздравнадхора нет, хотя по закону на сайте ведомства должны размещаться все акты проверок.

средний административный штраф Росздравнадзора в 2015 году 2300 рублей.



Да аптекари, за последние 20 лет самих себя так жалко не было. Стоять мыши аптечные, работает РосЗравнадЗор.

Пока мы, провизоры и аптекари пытались сохранять, в условиях финансового кризиса и санкций, провизорскую специальность, пока развешивали уши слушая первых лиц государства о, мать их, административных каникулах для малого бизнеса, кто-то очень наглый, очень влиятельный, решил, что фармацевтический рынок это место деятельности чиновников, место их заработка, кормушка, черт побери.

Дальше история похожа на фильм из 90 х. Когда чиновники, “проверяющие”, контролеры брали с предприятия столько, сколько нужно. Но тогда в 90е не было в стране законодательства, защищающего права предпринимателей. Сейчас то “оно” есть? Коллеги, даже затрудняюсь.

Ведь то, что в буквальном смысле "творит" Росздравнадзор на фармацевтическом, да и уверен, на медицинском рынке, по моему, называется одним словом, произвол и дискредитация политики государства в сфере предпринимательства.

За 2015 год федеральное ведомство провело 6282 проверок, по результатам деятельности ведомства привлечены к административной ответственности на сумму более 50 млн.рублей.

На сайте этой государственной организации ни слова за что, ни ссылки даже на отдельные акты проверок. Почему? Что хотят скрыть руководители Росздравнадзора от общественности? За что штрафуют? Как бы выяснить.

Еще нужно постараться понять, почему Президент России все время говорит о административных каникулах для малого бизнеса, а “контролеры” Росздравнадзора не вылезают из аптек. Президента не уважают? Или может аптеки России вообще малым бизнесом не считаются.

Так что вот, #StopРосздравнадзор. Поддержите нас лайками и перепостами, а то ведь если не разобраться, то эти важные контроллеры начнут в аптеки за штрафами ходить раз -два в год. А это не дай Бог создаст почву для коррупции..

#StopРосздравнадзор. Продолжение следует.