Русская аптека в ноябре. От прикладной биологии СССР до “обльфарм”. События 2016 года, НФП и Открытые Знания. Вступаем в Палату. Мест мало. Катрен -новый аптекарь. Сеть аптечная, от головы, от боли, от запаха. Куплю аптек и сетей с оборотом

От гос.центра прикладной биологии СССР до “обльфарм”. События в русской фармации 2016 года, НФП и Открытые Знания. Вступаем дружно в Национальную Фармацевтическую Палату. Количество мест ограничено. Бери больше, кидай выше. Катрен -новый аптекарь. Сеть аптечная, от головы, от боли, от запаха. Куплю аптек и сетей с оборотом от 1.5 млн.

Коллеги, слышали про производителя, название продуктов которого звучит как-то странно, не по-русски, даже не по-латыни. Реноваль, ринувал. Это фармацевтический заводик, расположенный на территории страны, проводит рекламную кампанию для потребителей России. Правда думают, что актуально, ново и эффективно. По мне, это вызов потребителям и деньги на ветер. Какой должен быть испорченный вкус , чтобы в ноябре 2016 года применять импортные обозначения фирм, продуктов и услуг, задвигая российские. Прямо возврат в годы становления рынка в стране.

Провал с точки зрения потребителя, провал с точки зрения аптекаря. Вот вам и импортозамещение, вот такая дешевая российская фармацевтическая промышленность, вот такое неуважение, как воспринимается, к российскому аптекарю и потребителю.

С другой стороны, понимаю предпринимателей, не у всех хватает сил заниматься фармацевтическим бизнесом в России. Очень хочется показать всему предпринимательскому миру готовность “влиться” в структуры гигантов. Доброй ночи, коллеги.

испорченный вкус, в ноябре 2016 года применять импортные обозначения фирм, товаров и услуг в России

Естественно, что маркетинговые упражнения производителя ультра анальгина и ультра цитрамона, мелочь, по сравнению с общей ситуацией в секторе российской фармацевтической промышленности, где уже вторую пятилетку фармацевтические заводы, фабрики и кластеры в России строят, в основном, на наши налоги, в основном виртуально.

Те же исключения, которые возведены фактически, или встали на места некогда серьезных государственных предприятий, ничего из фармацевтической продукции не производят и производить не собираются. Нету российской фармацевтической отрасли.

Взять те же самые функционирующие производственные площадки.

Одни занимаются фасовкой импортных лекарств, и стоимость таких лекарств на российском рынке, почему-то получается выше, чем у ввезенных из-за границы.

фармацевтические заводы, фабрики и кластеры в России строят, в основном, на наши налоги, в основном виртуально.

Другие занимаются “маркетингом”, как уже сказали выше, слегка вызывающего, на аптекарский взгляд, качества, растрачивая активы и средства инвесторов

Что там “ОБЛ фарм” производит? “Парцетамолэкстратаб”, “ацикловирфорте”. Новинки? Могу заблуждаться, но профессиональному аптекарю не придет в голову включить это в ассортимент. Без серьезных коммерческих оснований, типа личной заинтересованности. Ну, или серьезной рекламной поддержки на ТВ! Шутка.

событием номер один в русской фармации стало создание “Национальной фармацевтической палаты”

Впервые за годы существования российского фармацевтического рынка появились в отрасли позитивные тенденции и имели место события, которые конечно, должны отметить. Для коллег, которые не обратили на это внимание.

Уверен, что событием номер один в русской фармации стало создание “Национальной фармацевтической палаты”, которая каким-то, буквально, сказочным образом, получила статус саморегулируемой организации.

нужно, чтобы членами НФП становились сотни

Другое эпохальное событие рынка это начало работы в России системы коммерческого фармацевтического образования. Первых специалистов и фармацевтов по призванию выпустил московский фармацевтических колледж “Новые Знания”.

Так как стараемся иметь отношение ко всему позитивному на фармацевтическом рынке России, то постараемся способствовать развитию и первого, и второго.

Как нам кажется, особого внимания аптекарей требует работа и деятельность “Национальной Фармацевтической Палаты”. Вот почему. Само появление организации с функциями и полномочиями, достаточными чтобы влиять на рынок это замечательно. Но провизоры,фармацевты и аптекари должны понять,что без нашего участия, будет захвачена бюрократами и захиреет любая правильная инициатива.

Сегодня в организацию ежемесячно приходят десятки человек, а нужно, чтобы членами НФП становились сотни. Не просто сотни людей, работающих на рынке,а именно профессиональных провизоров и фармацевтов. Тогда шанс вернуть нашей специальности достоинство, а стране аптечное дело и фармацевтическую специальность, станет куда больше.

Первых специалистов и фармацевтов по призванию выпустил московский фармацевтических колледж “Новые Знания”

Отныне мы постараемся периодически освещать и обсуждать, происходящие внутри и вокруг НФП события, а пока призываем коллег вступать в эту организацию.

Процесс пока довольно прост, заполнить короткую анкету, дождаться подтверждения и квитанции на оплату членского взноса. Сумма взноса составляет 1000 рублей в год.. Для того,чтобы заполнить анкету и заявление о вступлении Национальную Фармацевтическую Палату, ниже разместим ссылку. И до встречи в Палате.

“Призываем специалистов, для которых служение фармацевтической отрасли является неотъемлемой частью жизни, вступать в ряды Союза «НФП»! Президент Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» А.Д.Апазов”.

“Катрен” поддерживает своих многочисленных розничных клиентов, не хочет создавать им конкуренцию, “Катрен” сосредоточится на развитии дистрибуции и тд. Бла.Бла.Бла.

Еще два, три года назад видели заявления руководителей компании “Катрен” о том, что стратегия развития компании, как крупнейшего и национального оператора рынка, не предусматривает создания собственной розничной сети. В плане, что “Катрен” поддерживает своих многочисленных розничных клиентов, не хочет создавать им конкуренцию, “Катрен” сосредоточится на развитии дистрибуции и тд. Бла.Бла.Бла.

Лет пятнадцать назад тогдашний лидер отрасли, национальный дистрибьютор ЦВ “Протек” тоже не собирался, тоже не хотел вступать в конкуренцию с клиентами и насиловать собственную стратегию.

“аптечная сеть” существует, “развивается” как вирус на корпоративном теле компании.

А потом открыл в Москве первую аптеку дверь в дверь с одним из лучших своих клиентов. Чем задумка закончилась, теперь видят все. Неэффективная, высокозатратная, неуправляемая розничная структура на шее и на бюджете ЦВ “Протек”, который уже и не лидер в отрасли, и прибыли от оптовой торговли уже не те, кредиторы душат, и больше половины клиентов в розничном секторе потерял.

А “аптечная сеть” существует, “развивается” как вирус на корпоративном теле компании.

Похоже, что опыт братьев по рынку и сейчас, никого не учит. На грабли “недорозницы”, “недоаптеки” продолжают становиться управленцы следующего поколения. Одни, как “Сиа Интернейшнл” от нечего делать-думать, другие, как “Катрен” от головокружения от успеха на рынке и от безысходности.

Нынешний лидер отрасли “Катрен” запустил недавно шикарнейший проект, Apteka.Ru Только схема функционирования оказалась не достаточно продуманой и Apteka.Ru, фактически, вместо того, чтобы стать звездой российского рынка, стало единственным в стране примером дистанционной торговли, а оптовая компания стала первой на рынке, которая стала продавать лекарства, фактически, напрямую конечному пользователю, да еще демпинговым ценам. Вообщем накрутили.

Аптечная сеть на русском фармацевтическом рынке как способ решения всех проблем.

Видимо поэтому, возникла идея поддержать Apteka.Ru хоть одной собственной аптечной лицензией. Что, наверное, правильно.

Хотя теперь стало похоже, что исполнение хромает. Как обычно. Такое впечатление, что в российском фармацевтическом бизнесе на все проблемы крупного фармацевтического бизнеса, ответ есть один - собственная сеть. Потеря доли рынка -сеть. Провалилась прибыль -сеть. Просчеты в управлении тоже сеть. Аптечная сеть на русском фармацевтическом рынке как способ решения всех проблем.

Заголовок в одном из деловых изданий. “Катрен” увеличила аптечную сеть на 10%. С начала года на покупку аптек потрачено из бюджета “Катрена” 8 млн долларов. Зачем? Постепенно замещать точки самовывоза Apteka.Ru на собственные? Нет. Идея аптеки ру, как сервиса для широких масс, не может основываться даже на 2000 аптек, тут нужно куда больше точек. Сегодня заказы Apteka.Ru продаются через более чем 10000 точек. Да и постоянных затрат, которые имеют место в реальной аптеке, не предусмотрено.

Для чего нужны собственные аптеки, да еще в таком количестве “Катрену”? Не дает покоя имидж фармацевтической компании полного цикла? Не похоже. У “Катрена”, как минимум, нет кадров и опыта для развития новых направлений внутри фармацевтической отрасли.

Жадность? Работает принцип, не нужно, но дешево, тогда хочется. Не секрет, что из-за текущей ситуации и низкого уровня “околоаптечного” менеджмента, как считается, стоимость аптечного бизнеса, если считать в точках, упала на 80 % и организаторы таких бизнесов хотят вернуть хоть что. Плюс долги, плюс бесперспективность.

Зачем новое направление “Катрену”? Зачем огромная финансовая нагрузка? Страх менеджмента не оправдать ожидания инвесторов. Не выполнить планы по, заявленному инвесторам, товарообороту. Вот это похоже на стимул. От этой болезни вероятно и страдает сегодняшний Катрен. Оборот, вал всему виной, и плевать, что на эти вилы уже наступил не один новый фармацевт.

Впрочем то, что “Мелодия здоровья” Катреновкая розница, почему -то не афишируется, типа “Катрен” это только дистрибьютор, партнер аптек. Ага..Так и поверили. Так что коллеги, если кому деньги нужны и аптечное дело обрыдло,“Катрен” обещает хорошую цену, звоните своему менеджеру в "Катрене". Пока не поздно.

В 2009 году руководитель и владелец компании высказывался на рознично-аптечный счет. “Емкость розничного рынка достаточная, — говорит Леонид Конобеев, — чтобы можно было ежегодно открывать не менее 500 аптек в регионах России.”

Неужели опять все ради количества? Опять качество не в плане, опять мимо базовых рыночных принципов. Мимо того, ради чего выходят на рынок сотни тысяч предпринимателей. Но тут уж извините.

На сайте сети скромное сообщение. Встречайте аптекари еще одного мощнейшего конкурента - сеть фармацевтического склада “Катрен”.

Мы – общенациональная компания, которая удовлетворяет потребности покупателей в медикаментах и товарах, улучшающих здоровье и качество жизни людей. На данный момент в аптечной сети "Мелодия здоровья" более 796 аптек в 45 регионах России.

“Призываем специалистов, для которых служение фармацевтической отрасли является неотъемлемой частью жизни, вступать в ряды Союза «НФП»!