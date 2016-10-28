Русская аптека в октябре. Кому искать витамишки. Враги прекрасен наш союз. Японцы позарились на "национальное" достояние. На столичные аптеки не нашлось.

Давно удивляют методы работы наших производителей по продвижению продуктов в аптеки. В этой, хитро сделанной цепочке продвижения, прибыль имеют все и сразу, кроме аптеки. Склад, скидку, натуральную скидку. Рекламщик, чистые деньги. Сеть, чистые деньги за места на полках и витринах. Аптека имеет от этих "продвижений”, часто бесконечных продуктовых линеек, только геморрой Только аптека ничего не имеет. Наценку? Какие умные. При нынешнем то засилье сеток и дискаунтеров, наценка это часто понятие условное. Да и получить ее, нужно попотеть. Интересно, правда. Все заработали. Аптека имеет от этих "продвижений”, часто бесконечных продуктовых линеек, только лишь геморрой. При этом все проблемы реализации ложатся именно на нее, а тут еще, обнаглевшие без конкуренции склады, со своими жесткими нынче правилами оплаты. А еще "товар” не продается. Никак. Даже несмотря на заверения производителя о "рекламных мероприятиях”, так как безграмотные, эти мероприятия. Остается надеяться на самих себя и вместо фармацевтической помощи, усиливать "реализацию”. Нам это надо? Проще не иметь, всех этих "новинок”. Вот только что получили очередную рассылку. Уважаемые коллеги, реклама ВитаМишек на ТВ будет идти до декабря! У Катрена нужно искать ВИТАМИШКИ по слову «ПРОМО», у Протека - по словам «ПОДАРОК МАМЕ». Вызывающие капслоки в оригинале. Замечательно. Нам не нужно. На таких условиях. Союз аптек, которые протековская корпоративная машина убивала последние 15 лет.



Есть понятие предпринимательская наглость, а есть понятие управленческая некомпетентность, которую кто-то, наверное, тоже может принять за наглость. Ошибочно принять.

Именно этот клинический случай образовался в "Протеке”, который имел неосторожность заявить о создании "федерального союза независимых аптек”. Очередного "союза”, именно независимых аптек. Аптек, которые протековская корпоративная машина буквально убивала последние 15 лет.

Чудовищное слабоумие и некомпетентность. «ЦВ «Протек» заинтересован в сохранении профессиональных независимых аптек для баланса рыночных сил, т.к. видит взаимовыгодные перспективы в объединении и автоматизации таких аптек. Наша идея – дополнить бизнес-процессы аптеки теми функциями, которые сейчас формируют основную часть доходов аптек, т.е. маркетинговыми программами производителей и СТМ», - пояснила цель создания союза директор по развитию ЦВ «Протек» О. Смирнова.

Понятно,что уважающий себя и свое дело аптекарь никогда не вляпается в союз с компанией, имеющей репутацию, как у этого ЦВ, после многолетних деструктивных действий протековских структур на российском рынке. Думаю, что "членов” этого "проаптека” неудачные протековские управленцы могут поискать лишь среди своей розничной сети.

Дальше бесперспективность очередного проекта "Протека” обсуждать не имеет смысла, нынешние возможности регионального аптечного склада специалистам хорошо известны.

А вот то, что бывший лидер отрасли, мягко говоря, не игрок, точно последний маркетинговый проект подтверждает. Правда, на сколько должна упасть стоимость акций компании без стратегии развития и без текущих перспектив?

"членов” этого "проаптека” неудачные протековские управленцы могут поискать лишь среди своей розничной сети



Продолжает радовать нас богатством, роскошью и перспективами главный новый фармацевт страны, ох уж этот мистер Р-Фарм. Кажется, что вокруг него вращается весь русский фармацевтический рынок. Сплетни, конечно, но как звучат.

ох уж этот мистер Р-Фарм



Тасс уполномочен заявить, что компания Р-Фарм, чьим владельцем является А.Репик, стоит, черт побери, в 1 млрд. долларов. Боже млрд.долларов, так дорого не стоили вместе взятые Якунин, Рудинский и Шпигель, во времена своего расцвета и обладания российским рынком.

Как сообщили сразу несколько российских СМИ, в том числе и ТАСС, со ссылкой на некое японское агентство, издание Nikkei, корпорация Mitsui & Co хочет приобрести 10% акций «Р-Фарм» за 10 млрд иен. Информационные агентства уточняют, наперебой буквально, что сейчас идут переговоры между сторонами, проработка всех деталей должна быть завершена в первом квартале 2017 года, или что "развитие отношений Японии и России в области энергетики, малого и среднего бизнеса, продвижения индустриализации Дальнего Востока и расширения экспортной базы экономического сотрудничества между Японией и Россией.

Нам показалось как -то странно звучит, про сотрудничество между Японией и Россией..

Как минимум потому, что купля-продажа частной компании другой компанией не может влиять на межгосударственные отношения. Да и А. Репик со своей компанией причем тут. на первый взгляд.

Или может? Не может? Когда "Р-Фарм” купил целое фармацевтическое производство в США, на общем фоне отношений это не сказалось. Разве что, их экономика прибавила, на сумму, выбывшую из российского фармацевтического рынка.

Еще японские предприниматели исторически, вообще, стараются минимизировать бизнес-контакты с Россией, не очень, видимо доверяют.

А главное, ни один предприниматель в мире, да что в мире, во всей вселенной, не станет инвестировать средства в компанию, чей бизнес хоть на четверть, прямо зависит от контрактов с государством. Сомневаемся, что кто-то сегодня не в курсе, что у "Р-Фарма” эта составляющая куда более 75%. Так что здесь, или мир сошел с ума, ну или имел место непродуманная информационная провокация.

ни один предприниматель в мире не станет инвестировать средства в компанию, чей бизнес хоть на четверть, прямо зависит от контрактов с государством.



Если совсем иронию отбросить, то фактически этот "Р-Фарм” не может даже называться участником рынка. Ну нет этой компании в рыночном пространстве.

То, что частная компания почти монопольно обслуживает некие "государственные нужды”, является совершенно закрытой, с точки зрения экономической и финансовой информации, так это дело не российского фармацевтического рынка. Завидуем молча.

Помним еще как представители "Р-фарм” вбрасывали в СМИ информацию о поглощении "Сиа Интернейшнл”...Подавились, даже ничего не стоящим, столичным складом.

нужно было либерализовать торговлю таблетками, чтобы все кто хочет, мог заниматься реализацией товарного лекарственного ассортимента.



Вот кому провизоры и аптекари не завидуют, это коллегам, из недавно пристроенной в частные руки со всеми потрохами, сети "Столичные аптеки”. Там уже появился новый директор, организатор фармацевтического предпринимательства, черт побери.

Имя не скажем, но новый руководитель городской аптечной торговли специалист по торговле, менеджер ранее приторговывал не то в аэропортах, не то рядом. В общем, беда для аптекарей.

Никак не поймем, ну ладно дурь владельцев бизнеса, которые на управленческие должности, да еще при необходимости сохранить профиль, нанимают людей далеких от фармацевтического рынка.

Но ведь есть еще и банальная фармацевтическая лицензия, которая обязывает собственников компании, иметь управляющих аптеками и сетями с фармацевтическим образованием.

Хотя, о какой аптеке речь то, торговля и есть торговля. Давно нужно было либерализовать торговлю таблетками, чтобы все кто хочет, мог заниматься реализацией товарного лекарственного ассортимента. Под руководством хоть доктора, хоть вообще управленца без образования.







