Русская аптека в октябре. Правая рука ВВП - мистер Р-фарм. Трудности импортного лекарственного ширпотреба. На лекарства санкций не будет. Ударим по кондомам.

Кто же, кто же сидел по правую руку нашего Президента на одном из форумов съезда "Деловой России” 18 октября 2016 года? Завидуйте аптекари. А. Репик сидел справа от В.В Путина.

Успешный предприниматель, общественный деятель, владелец частной фармацевтической компании, которая уже не первый год является основным поставщиком лекарств для государственных нужд, он же владелец различного американского бизнеса. Завидуете? Мы да, еще как. А сколько можно было бы вопросов решить, касающихся российского фармацевтического рынка. Можно, но сначала дела важные, государственные. Доброй ночи коллеги.

По ТВ крутят, на первый взгляд, удачный рекламный ролик, там где рэп-исполнитель призывает лечить горло Тантумом Верде. Очень стильно. Почему только на продажах эта рекламное художество не отражается. Сколько же стоил производителю танец модного молодежного исполнителя?

российские санкции, запрещающие ввоз западных лекарств в Россию, надо было ввести даже раньше продуктовых

Думаю проблема всех сезонных лекарств импортного производства кроется в цене. Правда, какой группе потребителей в голову придет платить, к примеру, за леденцы "стрепсилс” 500 рублей.

Препараты из серии "викс” аптекари вообще удаляют из ассортимента. Причина, цены и бесконечная и такая же невнятная продуктовая линейка.

Вообще с импортными препаратами странная ситуация. По нашему мнению, да и согласно антисанкционной политике нашей власти, российские санкции, запрещающие ввоз западных лекарств в Россию, надо было ввести даже раньше продуктовых.

Основные и самые продаваемые лекарственные группы, давно и качественно производятся в России.

кому нужна американская виагра, когда есть замечательный силденафил

Большинство отечественных препаратов еще и очень даже конкурентные, за последние годы российские марки буквально вытеснили импортные, путь за брендовые аналоги. Если говорить о свободном рынке.

Правда кому нужна американская виагра, когда есть замечательный силденафил и еще десяток марок.

Кто будет покупать американский же дифлюкан, если высококачественные марочный флюкостат в половину дешевле, а брендированный флюконазол, при стандартном качестве, имеет цену в 10 раз меньше американского флюконазола.

это же правительственное лобби продвигало идею внедрения в российской фармацевтической промышленности вреднейших западных стандартов

Это только одна группа, а таких из топа -10 по продажам, все 10 и есть, что в суммовом выражении составит многие, многие миллионы в российскую промышленность и налоги.

Другой вопрос, почему этого не было сделано? Боюсь, что причина стара. Предательство своей страны и интересов российского общества "элитой”. Той, что ответственна за медицину и фармацевтическую промышленность. Странно, что Путин ВВ, до этой очень хорошо организованной группы, не добрался пока.

как русский народ сможет прожить без немецкого аспирина

Правда жаль, что не сам ВВВ, наш Премьер, не даже их активные помощники, типа Дворковича, про российскую фармацию не слышали и вопросом не интересуются.

Кстати, это же правительственное лобби продвигало идею внедрения в российской фармацевтической промышленности вреднейших западных стандартов, GPM, буквально разоряя эффективные и старейшие предприятия, в угоду американским стандартам.

Они же разрабатывали захватывающую и такую мутную программу развития местной фармацевтической промышленности, которая стала лишь источником обогащения отдельных кланов.

В их же интересах сегодня работает все государственное лекарственное обеспечение России. Заговор так заговор. То, чем как раз был буквально на неделе недоволен наш Президент, изучая цены на лекарства при государственных закупках. Обещал порядок навести.

Только не думаю, что у него получится, уж очень сильно в России это американское лобби, уж очень процесс организации снабжения страны запутан.

Иногда правда кажется, как русский народ сможет прожить без немецкого аспирина. Да это не свекла, хлеб и мясо птицы, здесь разбираться нужно. И даже если Президент, или Премьер, или руководитель ФСБ захотят разобраться, так кто им даст то.

По импортным лекарствам ударить не получается, зато презервативишное рыночное поле, чем не сектор для санкций.

Проамериканско-европейское лобби в российской власти не может помешать рядовым бюрократам делать свое дело. Можем ошибаться, но в стране уже идет работа, антисанкционная. По импортным лекарствам ударить не получается, зато презервативишное рыночное поле, чем не сектор для санкций.

Хотя, черт, какая же это натяжка, как невнятно выглядит такая работа. Но, как говорится, на безрыбье.

Точный и продуманный удар по англо-сакским презервативам был нанесен еще несколько месяцев назад. Что-то не то с регистрацией, формальность, которую производитель мог решить буквально за неделю. Решил? Хрен. Но какой скрытый намек. Наш ответ чемберлену.

Чемберлен списал проблемы в России на "низкую покупательную способность”. Низкая покупательная способность? В России? На кондомы? Еще три месяца назад дюрекс был маркой номер один и самой продаваемой в России маркой, это несмотря на высокую цену.

Бизнес в России негативно повлиял на продажи британской Reckitt Benckiser следует из отчета компании за третий квартал 2016 года.

Продажи в регионе «Европа, Австралия и Новая Зеландия» за девять месяцев 2016 года выросли на 6%, а за третий квартал — на 12%. При этом сопоставимые продажи сократились на 1%. Для сравнения, продажи на таком традиционном рынке, как Северная Америка, по итогам трех кварталов увеличились на 11%, а в третьем квартале — на 17%.

Основной причиной слабых результатов в отчете называется «низкая покупательная способность, особенно в России» (weak consumer environment, particularly in Russia). Росту продаж в регионе мешает совокупный эффект от снижения потребительского спроса и ограничение на ценообразование в России, указывается в отчете. С учетом непростой ситуации на рынке прогноз Reckitt Benckiser по бизнесу в России остается неопределенным.



