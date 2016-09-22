Русская аптека в сентябре. Российский "свободный Интернет" не для аптекарей. Нурофен пропагандирует самолечение с помощью рекламы и детей. "Красногорсклексредства", не звучит и не нравится инвесторам. Зато "Фармацвет" очень по- русски.

Товарищи аптекари и сочувствующие, добрый всем вечер.

В России отменили, судя по атаке "Роскомназдора” на аптечный Интернет, право и закон. Лихие 90-е возвращаются. С начала года, на основании спорных и таинственных судебных актов, в России запрещено и заблокировано более 200 Интернет- ресурсов аптечных предприятий и фармацевтических компаний. 80% из них созданы и принадлежат микро, малому и среднему бизнесу. Который не только потратил на разработку, поддержку ресурсов многие миллионы рублей, но и получил беспрецедентный удар по имиджу. Шутка ли "сайт заблокирован по решению суда за размещение запрещенной информации”. Не аптекари, а преступники.

Вот это вам меры государственной поддержки. Лихо. Кто автор этой кавалерийской атаки на аптечных капиталистов пока сказать не можем, разбираемся. Но уже есть понимание как все устроено. Каким-то загадочным образом региональными судами по всей России инициируются иски, которые рассматриваются судьями в режиме лайт, то есть без ответчиков. Даже несмотря на то, что на каждом из них была размещена правовая информация о юридическом лице. Таким же странным образом по вынесенным решениям, в большинстве случаев, нет никаких документов, да что документов, в архивах дел в ГАС "Правосудие” нет данных о таких делах. Секретные такие дела.

загадочным образом региональными судами по всей России инициируются иски, которые рассматриваются судьями в режиме лайт



Еще в России отменили закон, по которому запрещена реклама лекарственных средств, запрещено использовать в рекламе детскую тематику. А прямо призывать потребителей к самолечение не этично, как минимум. Этим активно пользуется российский продавец импортного сиропа "ибупрофен” под названием "нурофен”. По популярным ТВ- каналам идет массированная реклама товара, которая призывает родителей самостоятельно ставить диагноз, покупать и лечить. Оставим эту рекламную провокацию на совести "большой фармы” и поговорим о фарме малой, российской.

потребителю продукции, такого брендирования достаточно, чтобы продукцию бывшего "Красногорсклексредств” не закупать.



Никак в толк не возьму, как спустя почти 80 лет, настоящая российская марка, бренд по- импортному, в который, еще начиная с 90 годов, менеджмент, буквально влил новую жизнь, состарился и умер.

Фактически, именно "Красногорсклексредства” были первой российской компанией, менеджмент которой, понял все преимущество российских продуктов и за короткое время из советского завода по переработке ЛР, сделал фирму.

Звучит на зависть "Красногорсклексредства” с 1936. С точки зрения бренда, у конкурентов, а их можно назвать не более двух фирм, шансов нет.

Что должно было случиться, чтобы такое похоронить? Неужели банальная некомпетентность управленцев производственного предприятия, которые учились менеджменту либо на коленке, либо по книгам гуру 80-90х.

Это там капиталистические стратегии учили нас советских, что у любого бренда есть срок жизни.

Следовательно, его нужно постоянно менять и обновлять. Думаю в основном для того, чтобы мы, с русской щедростью, оплачивали услуги консультантов по брендингу- захерингу.

Сами то, иностранцы, похоже свои бренды ради новизны не грохают уже лет 150, а гордятся.

Звучит на зависть "Красногорсклексредства” с 1936.

Другой причиной "смены марки” на российском предприятии может быть старая добрая жадность. Сделать откровенную фигню и халтуру за корпоративный бюджет, а бюджет, соответственно, растащить.

Правда, и первое, и второе дело акционеров компании, мне же как потребителю продукции, такого брендирования достаточно, чтобы продукцию бывшего "Красногорсклексредств” не закупать.

К счастью есть "Здоровье”, или "Иван-чай” - уважаемые российские производители с адекватным менеджментом.

Мой же рядовой потребитель, вопреки задумкам и предположениям травяных маркетологов, вообще не обращает внимание на производителя той или иной лекарственной травы и сбора. Шалфей он и в Африке шалфей.











