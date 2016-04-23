Нельзя не восхищаться российскими чиновниками, которые уничтожили не только фармацевтическую индустрию, но и провизора как класс.Им в угаре "реформ” и личного обогащения было все-равно, какой профиль был у русского провизора.

Первым, специально и целенаправленно, уничтожили провизора- ученого. Вторым этапом кончили провизора -аптекаря. Последний гвоздь был вбит в гроб российской фармацевтической специальности распятием провизора -производственника.

Во имя чего. Во имя своих бюрократических шкур и наживы. Понятно. Это такое вступление. Самое плохое, что все те, кто уничтожал российскую фармацию, остаются на своих высоких постах, теперь, "спасая”, российскую фармацевтическую промышленность и лекарственное обеспечение граждан.

Несколько дней назад Президент, в очередной раз озаботился отсутствием доступных лекарств для граждан России. Представляете, как так? Неожиданно исчезли доступные лекарства. Надо думать, что термин "доступность” касается рыночного сектора.

Не было времени у высшей российской власти озаботится такой мелочью, как российская фармация

Поздно наш лидер спохватился. Поздно. Нет, у нас нет желания радоваться на собственных костях. Понимаем, другие и важные дела были и есть у лидера страны. Не было времени у высшей российской власти озаботится такой мелочью, как российская фармация.

И 15 лет назад, когда мы публично всеми нашими последними силами, предупреждали общественность о необходимости восстановления практики постоянного функционирования фармкомитетов и аптечных палат, по образцу советских, которые, собственно, в свое время и давали профессиональной среде все возможные импульсы для развития. Да и могли стать в перспективе базисом для развития всей отрасли.

Еще 10 лет назад мы пытались достучатся до Президента и Его чиновников, пытаясь лишь оставить на рынке понятие - российское аптечное дело и заложить основы современной политики лекарственного обеспечения на его базе. Политики, где главные провизоры, а не как сейчас. к примеру, коммерс, общественник и торговец Репик, или отец-основатель некого публичного здоровья, нынешний лидер отрасли, издатель Крестинский, или мудрый общественно-медицинский деятель, организатор здравоохранения и фармацевтики Рошаль. Нет, нет это безусловно достойные люди и предприниматели, но как далеки они от фармацевтической тематики и лекарственного обеспечения граждан.

5 лет назад, еще можно было даже спасти российскую фармацию, отменив, или отсрочив обязательный перевод национальной фармацевтической промышленности на западные стандарты GMP. Тогда случилась тихая революция на отдельном русском фармацевтическом рынке. Переворот, который устроили несколько чиновников, приближенных в высшей российской власти и являющиеся адептами мировой фармацевтической машины.

Теперь Президент ждет от своих чиновников ответов о лекарства, ждет снижения цены, ждет доступных. Только ждать то не от куда. Все российское уничтожено, разворовано и забыто. А мировой фармацевтический гигант, этот владеет всем, со всеми вытекающими.

Не раз говорили, что любой из, в очередной раз упомянутых эпизодов, есть преступление против интересов государства. Только не 15 и не 5 лет назад это никому интересно не было. Не интересно это и теперь.

По итогам очередного, очередного послания и совещания у Президента будут выделены очередные бюджетные, очередные наши огромные средства, которые опять будут "освоены” не на что..

Сегодня, по сообщению сайта "фв”, представитель ФАС Т. Нижегородцев с сожалением констатировал, что наука и научность исчезли из процесса обращения лекарственных средств, уступая место маркетинговым интересам. Исчезла научность!

«Люди со специальным образованием и знаниями, защитившие докторские диссертации, увлеченно запугивают потребителя, врачей, органы управления здравоохранением, рассказывая, что их диклофенак самый диклофенакестый среди 200 диклофенаков, - рассказал он. - И раз они пытаются так повлиять, их деятельность должна быть соответствующим образом оценена и квалифицирована как недобросовестная».