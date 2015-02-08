Удавим провизора за “копейку”. Государство на страже интересов “аптечных” финансовых пирамид. Чем отличается фармация в кризисе 2015, от фармации в кризисе 2008.





Две новости из СМИ как ножом по сердцу аптекарю, привыкшему уже, за последние двадцать лет, к наплевательскому отношению к

российскому фармацевтическому рынку в общем и к русскому провизору конкретно. Не нужны Российским чиновникам первое и второе.

По данным журналистов "аптечные сети” станут поддерживаться государством и получать финансовую поддержку. А про аптеку, где нашли превышение цены на ЖВЛС, знает каждый гражданин. Знает и радуется тому, что директор предприятия понес заслуженное наказание. То, что превышение выразилось в 1 копейке, мало кому интересно. В России субботник по наведению "государственного порядка” в ценах на лекарства, в рамках государственной программы поддержки малого бизнеса.

Нет сомнения, что такие действия властей по отношению к фармацевтическому рынку, это очередное презрение государства к тому, что мы называем нашей специальностью и аптечным делом. Благо, что привыкли уже. Привыкли и устали, за более чем двадцатилетнее существования Provizor.Ru, говорить, одно и тоже, Российский фармацевтический рынок не дня не существовал в обстановке свободы, необходимой любому сектору экономики. Это непродуманное "государственное регулирование цен” с одной стороны и абсолютное безразличие властей к традиционному аптечному делу, национальной фармацевтической науке и провизорской специальности.

В России субботник по наведению "государственного порядка” в ценах на лекарства, в рамках государственной программы поддержки малого бизнеса.

Затрахать за "копейку” - всегда пожалуйста, Поддержка профессионального поля и дела, всегда мимо. Получает государство от своих фармацевтов всегда то, что заказывало. Не нужно удивляться тому, что цена на лекарства, произведенные в России, в кризис цена растет быстрее, чем лекарства, завезенные по импорту. Русские фармацевтические предприниматели не верят сказкам чиновников про намерения поддержать малых и средних. Не верили и наверное, уже никогда не поверят. А значит, кто может, будет стремиться получить больше. Кто не способен, получит ту саму антикризисную государственную поддержку.

Только, в отличии от кризиса 2008, когда фармацевтический рынок, во всех своих секторах, был смел, перспективен и силен.

В 2015 уже нет национальной дистрибуции, способной поддержать поставки лекарств в аптеки. Есть серая масса оптовых складов, 80% из которых, из-за убогого финансового состояния, уже поставляет лекарства в аптеки по предоплате. Что значит еще плюс 15-20% к цене для потребителя.

Бюрократические твари, как специально, оставили больницы без аптечного производства без доступных лекарств массовой потребности.

В 2015 уже практически нет традиционных аптечных предприятий, которые могли за счет аптечного производства, заместить 50% ассортимента, сохранив доступность даже самым неимущим слоям российского населения. А государственное больничное аптечное производство вообще уничтожено. Бюрократические твари, как специально, оставили больницы без аптечного производства без доступных лекарств массовой потребности.

Аптека- сука, это не пригородная электричка, которую хочешь в депо спрячь, хочешь, в ручном режиме управления, на линию выведи.

В 2015 нет, наконец, настоящего российского фармацевтического производства. Потому как, в условиях обязательной западной сертификации не может существовать ни малый, ни средний, ни даже не крупный отечественный производственный бизнес. Как знали бюрократические твари, что в условиях финансового и экономического кризиса. сохранить доступные цены на элементарные лекарства для населения смогут только небольшие фармацевтические производства.

Что еще осталось в активе российского фармацевтического рынка в 2015 году? Кроме фанатизма сотни русских независимых аптекарей.

Да, пожалуй, лишь оптимизм госпожи минздравовской министерши, которая верит, что на Родине существует запас необходимых лекарств, закупленных по "старым ценам”, на пол года вперед. И что Родиной руководит талантливый лидер, который, случай чего, все сделает в ручном режиме.

Только в случае с русской аптекой и фармацией это получится вряд ли, ручной режим управления возможен лишь тогда когда сектор не зачищен до пустыни. Аптека- сука, это не пригородная электричка, которую хочешь в депо спрячь, хочешь, в ручном режиме управления, на линию выведи.

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