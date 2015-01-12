С Новым Годом коллеги, с Рождеством.

Приятно, что из-за экономической ситуации активность на рынке минимальная, что позволяет спокойно провести выходные. Можно в тишине вспомнить достижения русского фармацевтического рынка прошлого года, осознать перспективы года будущего.

А 28 декабря, правда, смешно было наблюдать, как все фармацевтические склады, все эти наследники дела национальной российской дистрибуции, как один, впали в состояние диареи от страха перед ростом курса валюты. Предприниматели … Оговорюсь, к чести нынешнего фармацевтического лидера, только "Катрен” сохранял спокойствие, как подобает серьезному участнику рынка.. Это приятно, что у рынка и в 2015, будет,национальный оптовик, хоть один. А не сотня агрессивных, в бизнес плане, "оптовых складов” из 90 е.

Продолжим традицию конца года и вспомним, как российскую фармацевтическую отрасль видела общественность, не сведущая в рыночных делах.

Супер программа развития отрасли, огромное финансирование, повсеместное развитие российских фармацевтических производств и научных баз. Было? Бесспорно. Результаты есть? Может быть будут? Вот это вряд ли.

Собственно, как и последние несколько лет, несмотря на огромные усилия высшей государственной власти, на позитивное развитие отечественной фармацевтической отрасли нет и намека.

Программа - теория прикрывающая бездарность, или злой умысел ответственных чиновников. Финансирование - это не к фармацевтической отрасли. Развитие производств - чистой воды фикция и коррупция. Научные базы - смешно, профильные ученые, равно как и весь профессиональный фармацевтический рынок, - лишь опираться на собственные, уже последние силы и энтузиазм. Как выглядел рынок в 2014 году в нашем понимании?

Если просто, то как ширма для всего, выше и коротко, перечисленного. Как сектор экономики, российский фармацевтический рынок в 2014 находился в глубокой стагнации.

Свои позиции на рынке оставили компании, которые двадцать последних лет являлись базисом отрасли. Исчезло также само понятие национальной дистрибуции лекарственных средств. Российское национальное фармацевтическое производство было окончательно убито бюрократией, прежде всего, обязательным переводом русской фармацевтической промышленности на международные стандарты GMP.

Розница, розница так и осталась тошной торговлей, символом которой осталась вывеска "аптека оптовых цен” и пошлая реклама импортной косметики, полностью закрывающая витрины торговых точек с лекарствами. Провал российского фармацевтического рынка в 2014 году впечатляет. Правда.

Что нас, провизоров, ждет впереди, в 2015? Все что выше, плюс. Усиливающаяся безработица. Дальнейшее насилие над специальностью. Снижение доходов рыночных компаний отрасли и профессионального персонала. Увеличение государственного административного давления. Ожидаем, что сложное экономическое положение страны, все-таки заставит власти делать шаги на встречу профессиональному фармацевтическому сообществу.





Оптовый сектор в 2015 году, после кончины национальной дистрибуции, как явления на русском фармацевтическом рынке, будет представлен единоличным лидером в лице компании "Катрен” и сотней региональных фармацевтических складом, подбирающих за "Катреном” остатки рынков.

Вероятность того, что на национальный рынок и в лидеры отрасли вернется "Протек” очень мала. За 2014 год компания практически разрушила и собственную корпоративную структуру, отвечающую за продажи, и систему поставок в средние и мелкие аптечные предприятия, бывшие основой сбытовой стратегии первой компании российского рынка, коей "Протек” являлся до 2013 года, последние двадцать лет. Как следствие, "Протек” потерял 60% своих исторически лояльных клиентов.

Еще одной огромной проблемой "Протека” остается собственная розничная структура, которая за десятилетие жирных, для "Протека” лет, так и не стала центром прибыли, а так и осталась "черной дырой” для всей группы.

Есть ли в оптовом фармацевтическом секторе перспективные компании, способные составить конкуренцию лидеру? Скорее нет. Есть, наверное, минимальный шанс, у ранее известной как "Сиа Интернейшнл”. При условии, что ее поглотит главный российский получатель бюджетных лекарственных денег бизнесмен А. Репик. При условии, что у существующих структур "Р-Фарм”, из-за близости к бюджету, не атрофировались элементарные предпринимательские навыки и амбиции. Условия можно перечислять до бесконечности.

Что остается делать серой массе игроков оптового фармацевтического рынка, желающей стать успешнее? Думать о построении собственного устойчивого клиентского пула и повторять за лидером. Вплоть до копирования маркетинговых систем "Катреновского” собственного сбыта, типа "аптека.ру”.

К счастью для оптовых игроков, лидер откровенно не дорабатывает в отношениях с клиентами, а в новом для оптовика розничном проекте "Аптека”, допускает откровенные просчеты, типа отрицания очевидного и банального сервиса доставки заказов конечным потребителям.

Российская аптечная розница, как и предыдущие несколько лет, станет самым интересным сектором. Похоже, что сегодня только менеджмент уже вышеупомянутого "Протека”, не отдает себе отчет, что за концом "национальной дистрибуции” наступит смерть идеи "национальной аптечной сети”.

Учитывая экономический кризис, снижение ставок аренды и острую необходимость в появлении профессиональных аптек с низкой себестоимостью услуг, рынку потребуется новая форма аптечной торговли. Как нам видится, подобное сочетание может обеспечить только малый бизнес, построенный на принципах- "провизор- владелец, провизор аптекарь”.

Ничего не мешает среднестатистическому провизору создавать ИП и самому, применяя пятидневный режим работы, по элементарной системе налогообложения и низких налогах, работать для себя и своих клиентов.

О русском фармацевтическом производстве в 2015 году даже страшно говорить. На нем уже лежит все ярмо международного стандарта качества GMP, как печать проклятия, а сотни "уполномоченных по качеству” уже готовятся чиновниками минздрава.

Что даже дико звучит.

Понятно, что при таком бюрократическом изнасиловании российского фармацевтического производства нет и быть не может. Не будет и подъема русской фармацевтической науки, так как все имеющиеся в России мощности, уже и так фасовочные пункты мировых фармацевтических гигантов.

Про лекарственную безопасность страны в таких условиях говорить не приходиться. Непредсказуемость высокопоставленных американских и европейских товарищей, давящих нашу страну санкциями, уже очевидна всему здравому миру.

Так что, коллеги, с вашего разрешения, объявляем новый фармацевтический год. Год "Катрена” и компаний, способных составить ему конкуренцию. Годом известного общественного деятеля, владельца компании "Р-Фарм” А. Репика, который всего за пятилетку, смог сколотить столько, сколько предприниматели в Европе делали за столетия, а российские бизнесмены 90-х сколачивали за десятилетие.

Годом аптечного дела, когда вместо легкомысленных вывесок "аптека оптовых цен”, начнут появляться вывески в духе "аптека Феррейна”, "аптека Иванова, Петрова и Сидорова”, возглавляемые владельцами и провизорами с аналогичными фамилиями. Хотя последнее, конечно, смело. До поры, до времени.





Мазь от геморроя аптечная. В Аптеку и порядок. Пять ударов по брендам.











