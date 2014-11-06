31 октября прошли похороны Игоря Рудинского, столпа русского фармацевтического рынка. Тысячи разных людей пришли проститься с ним.

Заслужил человек уважение и любовь. Что оставил ИР российскому фармацевтическому рынку? Конечно, светлую память о себе, как о талантливом предпринимателе. Конечно, опыт, тот что сын ошибок. Про проблемы его компании, "СИА” и факторы, которые привели к ним, уже писали не раз.

"Сиа Интернейшнл” - компания -лидер, компания- звезда. Ровно до 2012 года, когда Рудинский, неожиданно свернул свой национальный фармацевтический дистрибьюторский бизнес. Причины такого разворота, до конца, не понятны до сих пор.

Большинство аналитиков отрасли, все-таки, склоняются к мнению, что лидер просто устал. Перед этим, допустив рад серьезных стратегических ошибок. Исправить которые мог, но сначала не хотел. Потом не успел.

В итоге компания, стоимостью под миллиард долларов, владевшая половиной русского рынка лекарств, за три месяца превратилась просто региональный склад никому не нужных лекарств.

Были ли намерения вернутся в лидеры? Скорее да. Двадцатилетнее лидерство затягивает. Были ли шансы вернуться на первые позиции? Вероятно нет.

Велись ли переговоры о продаже всей компании, или доли в ней? Наверное, да. Но, как "вести переговоры” с Рудинским последнюю пятилетку узнали многие участники российского рынка.

Только за три последних месяца 2012 года "СИ” потеряла 60 % своей доли в розничном секторе. Еще за два месяца были "убиты” кадры, способные обеспечивать компании лидерство на рынке. Оставшийся на местах складской персонал, который в фармацевтическом народе зовется нежно - обезьянами, предсказуемо оказался способен передвигать коробки и осваивать последние бюджеты. Не более того. О плохом более не слова.

Практика и опыт компании "СИ” и ее владельца могут помочь еще не одному предпринимателю разобраться в том, как строить и поддерживать успешный фармацевтический бизнес. Без сомнения.

Базовые принципы которого, думается, не очень сложные. Семь тезисов успеха в фармацевтическом опте, доказанных Игорем Рудинским.

Контролируй свой бизнес. Помните, базовое- "выполняется то, что контролируется”. Раз. Узнай все, о том, чем занимаешься. Два. Уважай своих сотрудников и клиентов. Три. Не стоит тратить силы на диверсификацию внутри рынка. Четыре. Полномочия стоит делегировать вовремя. Делегировать полномочия внутри компании только лидерам . Не нужно доверять управленческие функции даже одной складской коробкой идиотам, так как только идиоты причина всех предпринимательских бед и провалов. Пять.

Еще? Последнее. Когда доходность операций в фармацевтической дистрибуции падает, это не повод финансировать предпринимательские суррогаты. И наконец. Не нужно менять своих клиентов на показатели роста объема продаж. Считать не объемы, а прибыль. Как видим ничего новаторского, но работает.

Если рассматривать оптовые фармацевтические компании как товар, то можно увидеть, что за всю историю русского рынка успешно прошла сделка по продаже компании "Морона”, владельцами которой были господа Яньковы. Владельцы получили хорошие деньги за свою компанию, покупатели рабочую компанию на пике.

Других успешных попыток справедливо оценить и монетизировать российскую оптовую фармацевтическую компанию на русском рынке так и не было.

"Протек” уже который год пытается показать рост акций - безрезультатно. Как мы уже выяснили, рыночная стоимость скучных складов, роста показывать не может. Все остальные оптовые фармацевтические компании на сегодня инвесторам не интересны вовсе, прежде всего из-за своей непроходимой "прозрачности”и безперспективности.

Получается, что последний эпизод, когда русская компания была достойно оценена имел место в 2006 году и касалось это той самой компании Игоря Рудинского. Мало кто знает, но в 2006 году за 25 % пакет "СИ” один из крупных предпринимателей нефте- газового сектора готов был заплатить 300 млн. Всего за четверть "СИ”. Тогда Игорь Рудинский не хотел видеть в своей компании акционеров.

Теперь говорят, что "СИ” опять интересна как объект для поглощения, в этот раз "интересуется” самый популярный фармацевт страны А. Репик из фирмы "Р-Фарм”. Знатоки вопроса полагают, что "P-Фарма” готова купить контрольный пакет в "СИ”, что сам А.Репик знает, для чего ему нужен бывший национальный дистрибьютор. Некий директор центра экономики оценил газете "Ведомости” предстоящую сделку в 550-600 млн. Видится, что первое, второе и третье лишь информационная утка.

Как заявил отраслевой газете директор "Р-Фарма” Игнатьев: «Объявить о планах по сделке сейчас мы совместно решили для того, чтобы несколько успокоить контрагентов СИА, продемонстрировать, что у компании есть амбициозные и подкрепленные ресурсами планы развития».

Рассмотрим только цифры. "СИ” в 2006 году стоило стоила 1.200 долларов. Это был реальная цена за лидера русского рынка. Во главе был сам Рудинский, у него была Его команда, был минимум 100% потенциал роста, в части национальной дистрибуции. Это был пик.

Сегодня, если даже оптимистично оценивать компанию в 200 млн., опять же исходя из того, что "Морон” стоил финнам, тоже на пике, сумму чуть больше 200 млн. Получается, что учитывая нынешнюю ситуацию внутри "Сиа Инт” и на всем рынке, стоимость всех остатков "СИ” вряд ли превышает и 100 млн.

Точных данных по долгам компании Рудинского нет, но еще год назад по непроверенной информации, кредиторская задолженность "Сиа Интернейшнл” перед поставщиками превышала 300 млн.. что является неподъемным грузом для компании, в нынешних условиях и в нынешнем состоянии.

Сомнительно, что у "Р-Фарма” вообще покупка дистрибьютора в планах. Судя по деятельности компании за последние годы, главными ее достижениями являются непонятные обычным предпринимателям "инновационные технологии”, да и солидная доля бюджета России, которая идет на закупки онко препаратов для Минздрава РФ, а не реальный бизнес. Что подозрительно само по себе. Компания и правда загадочная. Единственный владелец, агрессивное развитие, массированный пиар опять же, не подкрепленный цифрами, полная закрытость и тд.

Есть информация, что оборот компании за год 56 млрд. Получается, что на поставках онко - препаратов для нужд и за счет государства, где существует государственное регулирование цен на лекарства и наценка на препараты, которые поставляет "Р-Фарм” не может превышать 15%. То есть в лоб, "Р-Фарм” заработало за год на бюджете России миллионов до 200, еще нужно оплачивать "деятельность в США”, покупать заводы в Европе, и платить зарплату 3 тыс персоналу.

Так что "Р-Фарму”, даже очень агрессивному, не до "поглощений”. Да и потом, если бы Рудинский с А. Репиком договорились, то сделка бы давно случилась. Хотя, кто знает что на российском фармацевтическом рынке может случится.

Выходит, что пока у любимой компании Игоря Рудинского перспектива призрачна. Но есть. При одном условии - не ждать пока найдется покупатель на саму компанию, срочно менять высший менеджмент, возвращать профессионалов, трудившихся в "СИ” до 2012 года и дать, пусть последний, бой. Поставив главной целью возврат лидерских позиций в отрасли. Выглядит чуть утопией, но...Игорю Феликсовичу это понравилось бы.

Благо, что все основания для этого есть. Как минимум, благоприятная конкурентная среда.

Нынешний номер один - "Катрен” уже на пределе своих Новосибирских сил, бывший конкурент "СИ” "Протек”, нынешний второй номер по обороту за прошедший год, занимается лишь удовлетворением своих счетоводов, безуспешно пытаясь уменьшить кредиторскую задолженность.