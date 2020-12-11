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  • Русское аптечное дело. 11.12.2020 Теперь они видные аптекари. Экосистема Сбера бросает вызов фармацевтическому рынку России.
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    » » Русское аптечное дело. 11.12.2020 Теперь они видные аптекари. Экосистема Сбера бросает вызов фармацевтическому рынку России.


    От редакции / Наше мнение : Русское аптечное дело. 11.12.2020 Теперь они видные аптекари. Экосистема Сбера бросает вызов фармацевтическому рынку России.
    автор: redaktor 11-12-2020, 14:19 Просмотров: 295
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    Русское аптечное дело. 11.12.2020 Теперь "Сберы"- видные аптекари. Экосистема Сбера бросает вызов Законам, в части оборота лекарственных средств в России, конкуренции и всему фармацевтическому рынку России. 

     

    Правда ведь, если на рынке есть парочка, хитро организованного лекарственного бизнеса, чего бы не появиться третьему.

    Тем более имя такое- "экосистема Сбера". 

    К двум известным старым злодеям отрасли, которым Законы и методы конкуренции не писаны, и аптечный бизнес видится лишь как "Здравсити" от Протека и "Аптека Ру" от Катрена, прибавился "СберЕаптека" от Грефа и Репика. 

    Эти похоже по беспринципности переплюнут всех. Под вывеской, все для людей. 

    Новейшие “аптекари” и не скрывают, что собираются поставить сектор с ног на голову. 

     

    "Укрепление лидирующих позиций на рынке, трансформация бизнеса и отрасли благодаря новой технологичной платформе"

     

    Что же такая за платформа? Любовь к людям? Незаконное предпринимательство? Реализация товаров и услуг без лицензии? 

    Некоторое время назад ушлые менеджеры столичной Еаптеки в пиар-угаре проговорились в СМИ, что компания уже открыла в Москве несколько, так называемых дарк-сторов. 

    При этом, лицензия на оптовых фармацевтический склад у ООО “ЕАптека” имеется только одна. 

    Показательно, что контролирующие органы, этого громкого и очевидно вызывающего откровения, не заметили.

    Хотя, скорее не захотели замечать. 

    Оказалось, что часть этого ООО принадлежит влиятельному местному фармацевту и королю государственного заказа, лидеру российских предпринимателей В. Репику. 

    С легкой руки которого, вероятно, в криминальную схему продажи лекарств дистанционно оказался втянут сам, в доску обновленный, “Сбер”

    "Хитрая" схема торговли лекарствами из статьи "Лекарства и склад: игра на выживание" 

     

    "в начале этого года запланировали открытие дарксторов (LR: даркстор – это магазин без покупателей, похожий на торговый зал обычного супермаркета склад, где cобираются онлайн-заказы). Их функция – приблизиться к покупателю. Если от склада до покупателя ехать, например, 30-40 минут, или даже час, если на маршруте 6-7 точек, то доставляется заказ через 3-4 часа. В то время как в дарксторе у нас находится несколько курьеров, которые обеспечивают доставку за час. За полчаса после заказа он в дарксторе собирается, а потом еще за полчаса курьер его доставляет. Это основное отличие даркстора от склада."

     

    То есть, речь может идти о, как минимум, незаконном предпринимательстве и о торговле лекарствами без лицензии.

    По состоянию на сегодня, судя по информации на официальном сайте, лекарственная сберовская контора имеет одну оптовую лиценцию и чуть больше 10 лицензий на аптечные пункты. 

     

    Летом наши складские мощности в столице пополнились 11 дарксторами, до конца года их будет 20.

    Планы развития на 2021-2023

    Развитие системы дарксторов — точек, предназначенных для интернет-продаж. В планах до 2023 года — открытие до 100 дарксторов в Москве и до 400 в регионах.

    На 6, 9 млрд. рублей уже на еаптекасберили, только за 9 месяцев года.

     

     
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