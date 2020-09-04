Министерство экономического развития России запустило проект по сбору обратной связи у предпринимателей о проверках, проведенных в нарушение объявленного моратория.

https://www. economy.gov.ru/material/news/ ekonomika_bez_virusa/ minekonomrazvitiya_zapustil_ monitoring_narusheniya_ zapreta_provedeniya_proverok_ biznesa.html

Если в отношении Вашей компании проводятся или проводились проверочные мероприятия и вы считаете, что они не должны были проводиться, расскажите нам об этом. Вы можете заполнить электронную форму или скачать прилагаемую анкету и направить ее по адресу электронной почты: [email protected] ru.

Опрос является анонимным, однако при желании вы можете оставить свои контактные данные. По итогам проведённого опроса информация будет направлена в Аппарат Правительства.

Обращаем внимание, что предлагаемая для заполнения форма касается только проверок, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Напомним, что в апреле 2020 года Правительством РФ был введен мораторий на плановые проверки, а также значительно ограничены основания для проведения внеплановых проверок. Данная мера позволила существенно снизить административную нагрузку на бизнес: по сравнению с апрелем 2019 года количество проверок сократилось в 15 раз. В ходе проведенного опроса Минэкономразвития 75% компаний подтвердили отмену и приостановку проверочных мероприятий.