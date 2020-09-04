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    » » Министерство экономического развития России запустило проект по сбору обратной связи у предпринимателей о проверках, проведенных в нарушение объявленного моратория.


    От редакции : Министерство экономического развития России запустило проект по сбору обратной связи у предпринимателей о проверках, проведенных в нарушение объявленного моратория.
    автор: redaktor 4-09-2020, 12:16 Просмотров: 18
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    Министерство экономического развития России запустило проект по сбору обратной связи у предпринимателей о проверках, проведенных в нарушение объявленного моратория. 

    https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_zapustil_monitoring_narusheniya_zapreta_provedeniya_proverok_biznesa.html

    Если в отношении Вашей компании проводятся или проводились проверочные мероприятия и вы считаете, что они не должны были проводиться,  расскажите нам об этом. Вы можете заполнить электронную форму или скачать прилагаемую анкету и направить ее по адресу электронной почты: [email protected]ru.

    Опрос является анонимным, однако при желании вы можете оставить свои контактные данные. По итогам проведённого опроса информация будет направлена в Аппарат Правительства.

    Обращаем внимание, что предлагаемая для заполнения форма касается только проверок, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

    Напомним, что в апреле 2020 года Правительством РФ был введен мораторий на плановые проверки, а также значительно ограничены основания для проведения внеплановых проверок. Данная мера позволила существенно снизить административную нагрузку на бизнес: по сравнению с апрелем 2019 года количество проверок сократилось в 15 раз. В ходе проведенного опроса Минэкономразвития 75% компаний подтвердили отмену и приостановку проверочных мероприятий.

     
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