redaktor 3-01-2020, 13:10 Просмотров: 361 0 автор:3-01-2020, 13:10Просмотров: 361

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Русское аптечное дело 2019. Итоги, номинации, риски, цитаты. Люди в истории российской фармации в 2019 году - Леонид Конобеев и Марина Ковтун. Депутат Петров, депутат Исаев, министр Скворцова, депутат Морозов, эксперт ОНФ Дронов и другие в подборке цитат о фармацевтическом рынке 2019. Provizor.Ru

Дорогие коллеги, предприниматели, с Новым 2020 годом. Пусть всем профессионалам в новом году будет удача. Спасибо, что в 2019 году вы все были частью нашей отрасли, рынка, способствовали сохранению в России аптечного дела и развитию фармацевтического предпринимательства. Спасибо. что были с Не могу сказать, что в уходящем 2019 году, мы рынок еще больше проиграли. Не уступили мы и место фармацевтической специальности на нем. В плане, что отступать некуда уже. В нашем случае, стоять на месте, сидеть тихо это хорошо. Уж очень сложные условия. Внешние и внутренние.



Хорошо, что обществом стали подниматься вопросы аптечного производства лекарств. Впервые, мне кажется, за последние 25 лет, общество, в принципе, обратило внимание на российский фармацевтический рынок. Хоть это и было связано с негативными процессами, вплоть до возникновения дефицита лекарств. Еще лучше, что в уходящем году, явно снизили активность псевдо-общественники. На глазах угасают местные “инфо- цыгане”, от которых, годом ранее, прямо засилье. Здорово, что отбились от маркировки. Туго, но до самых тупых уже доходит, что такая “маркировка” лекарств станет лишь кормушкой для бюрократических кланов. Интересы государства при закупках и распределении лекарств и проблемы производителей, предпринимателей, в части участия в государственном снабжении, так и останутся. Ждать новую маркировку. Пару слов о вызовах 2020 года. Маркировка лекарств, в частности, и критическое административное давление, в общем. Последнее такого масштаба, что малый бизнес тут уже не жилец. Сюда же и попытки чиновников и лоббистов усложнить, буквально коммунистическими методами, жизнь сетевым розничным структурам. В хорошем смысле сетевым, конечно. Отсутствие в отрасли цеховой и профессиональной консолидации. Итогом чего, являются псевдо- общественники, которые и представляют фармацию обществу от имени рынка, от лоббизма до идиотизма. Бесперспективные, незаконные упражнения крупного фармацевтического бизнеса, криминально покрываемые чиновниками. Имею в виду, прежде всего, Катреновскопротековскую дистанционную торговлю и розничные продажи прямо со склада. Не вопрос, на первый взгляд. Вроде как конкуренция. Пристальнее если посмотреть, то бедолаги замахнулись на устои отрасли, где существовала устойчивая цепочка. Бюрократический, буквально криминальный, террор территориальных органов Росздравнадзора. Создали! Теперь это неуправляемые структуры из безграмотных чиновников, где нет закона. Есть только желание выполнить “план” по штрафам и обобрать предпринимателей. Последнее, что можно отметить как вызов, попытки минздравовской бюрократии втянуть провизоров и фармацевтов в тупейшую, саму по себе, программу НМО. В 2020 у российского рынка в активе точно. Миллион с лишним провизоров, более 60000 розничных точек по продаже лекарств, десяток устойчивых российских оптовых складов, минимум два, почти отраслевых издания, и несколько десятков, не потерявших интерес к российскому рынку, фармацевтических производителей. Это здорово.

Теперь наш конкурс 2019 года. Номинации в этот раз только две, и только два чемпиона. Лицо года - Л. Конобеев, руководитель оптового склада “Катрен” Аналитик года - Губернатор Мурманской области М.Ковтун. Именно М. Ковтун заложила в начале 2019 года вектор “лекарственного развития” российской почты. Мама, так сказать, аптек “Почта России”.

"лучше бы на почте продавали лекарства. С этим мнением я абсолютно согласна. В связи с этим я подготовила обращение к министру здравоохранения Веронике Игоревне Скворцовой и к генеральному директору "Почты России" Николаю Подгузову с просьбой организовать продажу лекарств в отделениях "Почты России"

Номинация Provizor.Ru для руководителя “Катрена”, лидера российского фармацевтического рынка. Именно Леонид Конобеев выбросил “белый флаг” и публично оправдывался на глазах всей отрасли за попытку менеджеров своей компании вернуть долги, накопленные “аптечными пирамидами”. Впервые в истории российского рынка нулевая, с точки зрения активов, контора утерла нос, образующей рынок компании.

«Мы позитивно относимся к АСНА, поскольку она помогает выживать мелким клиентам." Л. Конобеев

Как смотрелся российский фармацевтический рынок в 2019 году, посмотрим из нашей ежегодной коллекции цитат, посвященных фармацевтическому рынку. Про успехи.

Мы экспортируем в 90 стран мира. ВВП.

(мой Президент говорит о российских лекарствах)





"фармацевтику после СССР пришлось создавать с нуля" А. Чубайс



Сегодня наши фармацевтические предприятия занимают около 60% мирового рынка вакцин от желтой лихорадки. И наш Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН поставляет лекарства напрямую в страны Африканского континента. Также мы работаем по линии экспорта иммунобиологических, онкологических препаратов.мы уже зарекомендовали себя в Африке как надежный поставщик. Д. Мантуров

Московский эндокринный завод приступил к окончательной отработке запуска отечественных форм препаратов для детей, "что-то будет к 2021, что-то к 2022-2023 году, постараемся обеспечить выпуск препаратов у нас" Скворцова В.



«Надо отдать должное Минпромторгу РФ, который сделал всё, что мог, для лоббирования интересов российской фармацевтической промышленности. Она создана заново практически” Н. Дронов эксперт ОНФ

«Под руководством первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева создана межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере обращения лекарственных средств. Это просто «грейдер», который поднял все пласты лекарственных проблем». депутат Морозов. Про специальность. «Работы в аптеках связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний. Требуется разработка нормативного правового акта по охране труда в указанной сфере с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития», Минтруда.

"Создаваемый центр будет осуществлять практическую подготовку кадров фармацевтической отрасли для эффективной работы в среде цифровой маркировки... "Этот проект жизненно необходим для отрасли в самый важный период подготовки к вводу обязательной маркировки." В. Тарасов директор института трансляционной медицины

Про государственное регулирование «Российская регуляторика лекарственных препаратов — одна из крупнейших и мощнейших в мире наряду с американской и европейской. Более того, мы сейчас в мире возглавляем законодательную базу регуляторики, наша признана одной из самых эффективных. С этим проблем нет — регистрация лекарств у нас быстрая и очень чёткая» В.Скворцова.



"за оборот лекарственных препаратов отвечают пять различных органов федеральной власти: Минпромторг, Минздрав, ФМБА, Росздравнадзор, ФАС. Каждое из этих ведомств действует достаточно самостоятельно, и отсутствие координирующего органа приводит к десинхронизации работы по данному направлению" А.Мень аудитор Счетной палаты России..

..сенаторы разберутся, в чем причина такой ситуации - в планировании закупок, в недобросовестной конкуренции, в логистике, в финансировании либо в недостаточном нормативно-правовом регулировании." В. Матвиенко

(о причинах дефицита лекарств)

"проблема, возникшая с преднизолоном, выеденного яйца не стоит". "На ровном месте. Просто некий жареный факт: исчез преднизолон. Понимаете, он по большому счету нафиг не нужен", - сказал зам.министра Самарского Минздрава Бадма-Гаряев

Про аптеку “в аптеке вообще должно быть все что угодно", Д.А Медведев

«Особо мы будем регулировать вопросы взаимоотношений между производителями, аптеками и пациентами.." "объективно сложилось, аптеки заинтересованы в продаже максимально дорогих лекарств, потому что они получают процент от цены проданного лекарства." А.Исаев, ГД РФ

«…происходит последовательная консолидация аптечных сетей, цены на все значимые виды продукции растут именно из-за конкуренции между аптечными сетями в погоне за бонусами от производителей», министр Мантуров Д.





"производственные аптеки не надо создавать на каждом шагу, например для Москвы достаточно пяти таких точек."

«Единая Россия» намерена возродить значение производственной аптеки. Мы решаем большой объем проблем для удобства родителей и врачей при использовании нестандартных концентраций действующего вещества и других способов введения лекарственного препарата. Инициативу уже поддержали Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС), Союз предприятий зообизнеса, фармацевты, которые подтвердили, что такая практика значительно упростит лечение. Также нас поддержал Минздрава». " сделать в производственной аптеке препарат из условной коры дуба будет нельзя" депутат Единой России А. Петров

«Все, что сегодня говорил Андрей Исаев относительно проблем в аптечных сетях, правда. Видно, что этот вопрос парламентарий проработал детально. То, что создается рабочая группа, которая будут состоять из профессионального и делового сообщества, как раз говорит о том, что мы сможем выработать порядок действий, чтобы аптечная служба работала в интересах потребителя. Во-вторых, есть надежда, что решится вопрос с конкуренцией. При изучении опыта зарубежных стран мы видим ограничение количества аптек: либо по демографическому, либо географическому признаку. Нам же приходится признать, что разрастающееся количество аптек не улучшает доступность лекарственной помощи населению», Е. Неволина "Аптечная Гильдия" Про рынок

«Стыдно фармацевтическим компаниям сетовать на какую-то дороговизну. Рынок лекарственных препаратов безумно рентабельный. Нет у нас никакого сомнения, что вот эта "скупая слеза", которая выдавливается из наших глаз силами фармацевтических компаний, она все же не будет выжата».глава комитета Совета Федерации по социальной политике В. Рязанский



«Для того, чтобы эти лекарства продавались в наших аптеках, берется взнос, и это вольно или невольно сказывается на цене товара." С. Миронов

Про “маркировку” 2019 «Маркировку стоит воспринимать как создание общего языка для общения участников рынка. Внедрение маркировки – это первый шаг для остальных процессов преобразования фармотрасли. Впереди нас ждет создание экосистемы. Следующий шаг, я думаю, будет более глобальным, чем маркировка» М. Мурашко

Благодаря введению маркировки лекарств оборот фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств снизился в 2,5 раза. замминистра промышленности и торговли РФ В. Евтухов



«Переход на новую маркировку также будет являться одним из ключевых элементов существующей системы льготного обеспечения и будущей системы всеобщего лекарственного возмещения. Пациент не будет прерывать свое лечение из-за стоимости или недоступности лекарственного препарата. И главное, государству удастся уйти от обязательных гос.закупок на региональном уровне, и пациент сможет получить лекарственный препарат в аптеке именно тогда, когда он ему нужен» Эрик Роше, генеральный директор «Тева» в России"





























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