Русское аптечное дело. 31.10.2019. Хеллоуин. В России настало время камни собирать. В России хронически нет жизненно важных лекарств. Ответственных, кстати, тоже нет. Импортозамещение в фармации и лекарственном обеспечении на 90 млрд.минимум...Где?





России настало время, камни собирать. В России,

хронически, нет жизненно важных лекарств. Ответственных, кстати, тоже нет. "Импортозамещение", в фармации и лекарственном обеспечении на 90 млрд.,минимум...Где?

До кого-то еще в России дошло, кроме нас, что поддерживаемая государством и нашими налогами, программа лекарственного импортозамещения провалилась? Если точнее и на наш профессиональный взгляд, так никакого импортозамещения, в части производства лекарств, и не было. Не начиналось "импортозамещение".

Муж нынешней Вице- Премьерши Голиковой, который программу начинал, и чиновник Минпромторга Цыб, который занимается темой до сих пор, наверно, смеются над российским обществом и пациентами.

В плане, что никакого импортозамещения в лекарствах нет, как не будет и ответственных за саботаж государственной политики и программ.

Ну да. кто- то родственники, кто- то рядовые государственные служащие. Какое такое импортозамещение, кому?









На бумаге было, в головах ответственных чиновников было. Аж с 2009 года.

Кому интересно подробней,

Конкретных примитивных доказательств осенью 2019 года, сколько угодно. Современные эпилептические препараты, типа фризиум, ввозятся для ограниченного числа пациентов уже без регистрации, как в 90-е годы “ножки буша”.

По экстренно развернутой очередной государственной программе. Инсулина современного, российского производства, типа “тресиба”, “новорапид” как не было, так и нет.

Инсулиновая тема, вообще до смешного доходит, за последние 10 лет из бюджета средства на строительство “заводов”, “цехов”, “линий” выделялись десятки раз.

Вершиной же бюрократического "импортозамещения" в России стал возникший дефицит лекарств.

От инновационного “Цитозара” до примитивного преднизолона, гидрокортизона и прочих. Препаратов нет уже несколько месяцев. И где?

Только не нужно говорить про временный производственный сбой. Это есть чистейший бюрократический саботаж и срыв всех государственных программ поставок и производства лекарств.

За что, по моему, нужно чиновников и их “партнеров” по распределению средств бюджета нужно судить.

Чиновник Минпромторга Цыб в интервью “Известия” в июле 2018 года публично заявлял,

Наша задача — за 5–7 лет создать технологические платформы и компетенции, чтобы выпускать препараты любой сложности. Сейчас появились возможности создавать препараты любой природы, будь то биотехнология или химия. На стадии клинических исследований находятся собственные разработки российских компаний, которые инвестируют в это приличные деньги.

В рамках реализации государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на период 2013–2020 годов государством и производителями было совместно профинансировано 975 проектов по разработке, проведению доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Общий бюджет инвестиций составил порядка 89 млрд рублей, из которых участниками программы было привлечено более 43,5 млрд рублей.





Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству регистрируемых препаратов-биоаналогов.

Это пять Цыб.

Я же снова про стойкий дефицит действительно жизненно-важных лекарств в России. Где преднизолон, где все лекарства, полученные от финансирования 975 проектов? А бюджетные средства где? Ответ очевиден. Украдены и вывезены за границу России. Было бы не так, было бы настоящее "импортозамещение", дефицита бы лекарств в России в ноябре 2019 не было бы.