Русское аптечное дело. 31.10.2019. Хеллоуин. В России настало время камни собирать. В России хронически нет жизненно важных лекарств. Ответственных, кстати, тоже нет. Импортозамещение в фармации и лекарственном обеспечении на 90 млрд.минимум...Где?

России настало время, камни собирать. В России,
хронически, нет жизненно важных лекарств. Ответственных, кстати, тоже нет.
"Импортозамещение", в фармации и лекарственном обеспечении на 90 млрд.,минимум...Где?
До кого-то еще в России дошло, кроме нас, что поддерживаемая государством и нашими налогами, программа лекарственного импортозамещения провалилась? Если точнее и на наш профессиональный взгляд, так никакого импортозамещения, в части производства лекарств, и не было. Не начиналось "импортозамещение".
Муж нынешней Вице- Премьерши Голиковой, который программу начинал, и чиновник Минпромторга Цыб, который занимается темой до сих пор, наверно, смеются над российским обществом и пациентами.
В плане, что никакого импортозамещения в лекарствах нет, как не будет и ответственных за саботаж государственной политики и программ.
Ну да. кто- то родственники, кто- то рядовые государственные служащие. Какое такое импортозамещение, кому?
На бумаге было, в головах ответственных чиновников было. Аж с 2009 года. Кому интересно подробней, объемный материал был летом на “Вадемикуме”.
Конкретных примитивных доказательств осенью 2019 года, сколько угодно. Современные эпилептические препараты, типа фризиум, ввозятся для ограниченного числа пациентов уже без регистрации, как в 90-е годы “ножки буша”.
По экстренно развернутой очередной государственной программе. Инсулина современного, российского производства, типа “тресиба”, “новорапид” как не было, так и нет.
Инсулиновая тема, вообще до смешного доходит, за последние 10 лет из бюджета средства на строительство “заводов”, “цехов”, “линий” выделялись десятки раз.
Вершиной же бюрократического "импортозамещения" в России стал возникший дефицит лекарств.
От инновационного “Цитозара” до примитивного преднизолона, гидрокортизона и прочих. Препаратов нет уже несколько месяцев. И где?
Только не нужно говорить про временный производственный сбой. Это есть чистейший бюрократический саботаж и срыв всех государственных программ поставок и производства лекарств.
За что, по моему, нужно чиновников и их “партнеров” по распределению средств бюджета нужно судить.
Чиновник Минпромторга Цыб в интервью “Известия” в июле 2018 года публично заявлял,
Наша задача — за 5–7 лет создать технологические платформы и компетенции, чтобы выпускать препараты любой сложности.
Сейчас появились возможности создавать препараты любой природы, будь то биотехнология или химия. На стадии клинических исследований находятся собственные разработки российских компаний, которые инвестируют в это приличные деньги.
В рамках реализации государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на период 2013–2020 годов государством и производителями было совместно профинансировано 975 проектов по разработке, проведению доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Общий бюджет инвестиций составил порядка 89 млрд рублей, из которых участниками программы было привлечено более 43,5 млрд рублей.
Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству регистрируемых препаратов-биоаналогов.
Это пять Цыб.
Я же снова про стойкий дефицит действительно жизненно-важных лекарств в России. Где преднизолон, где все лекарства, полученные от финансирования 975 проектов? А бюджетные средства где? Ответ очевиден. Украдены и вывезены за границу России. Было бы не так, было бы настоящее "импортозамещение", дефицита бы лекарств в России в ноябре 2019 не было бы.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.