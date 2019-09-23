Росздравнадзор продолжает принуждение предпринимателей к "маркировке". Генеральному прокурору России о грядущей маркировке. Продолжение.

С начала года на участников фармацевтического рынка значительно усилилось давление со стороны исполнительного органа, который осуществляет, не только лицензирование фармацевтической деятельности, но и надзор над фармацевтическим рынком.

Руководители и должностные лица Росздравнадзора стали открыто поощрять откровенное превышение полномочий сотрудниками территориальных органов, которые в ходе плановых и внеплановых проверок, обязывают участников рынка регистрироваться в системе “Честный знак”.

Со стороны руководящих сотрудников Росздравнадзора неоднократно и публично звучали заявления о том, что “маркировка лекарств” неким “Честным знаком”, в обязательном порядке, станет лицензионным требованием.

P.S Коллеги, аптекари, предприниматели фармацевтического рынка!

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Со стороны руководящих сотрудников Росздравнадзора неоднократно и публично звучали заявления о том, что “маркировка лекарств” неким “Честным знаком”, в обязательном порядке, станет лицензионным требованием.

По словам главы Росздравнадзора Михаила Мурашко, сегодня фактически все аптечные организации, которые осуществляют отпуск лекарственных препаратов, подключены к системе маркировки. ТАСС 21.05.19



Система, по их мнению, является частью государственного регулирования фармацевтической деятельности.

По нашему же мнению, существующий “проект”, работающий в рамках “эксперимента”, никак не может быть лицензионным требованием.

Равно как и санкций регулятора за то, что предприниматели не зарегистрированы в этой сырой и неработающей “системе”, быть не должно.

Безапелляционные утверждения Росздравнадзора требуют внимания контрольных органов.

маркировка и работа в системе маркировки будут лицензионными требованиями, и это автоматический контроль. То есть реестр лицензий накладывается на реестр подключенных организаций к системе маркировки, и те, кто отсутствует, или те, по которым отсутствует движение лекарственных препаратов, будут фактическими объектами контроля". М.Мурашко





Об этом собственно и было наше обращение к Генеральному прокурору 23.09.2019

Ответ на обращение ниже. Странный, конечно.

Ведь именно Прокуратура, по нашему мнению, должна защищать права предпринимателей и пресекать превышение полномочий со стороны чиновников.

Аптеки, продающие промаркированные лекарства, снабдят особыми наклейками. Информация на сайте Росздравнадзора





Допускаю, что у нынешнего ГП не дошли руки. Возможно, это связано с предстоящими кадровыми изменениями.

Так или иначе, Росздравнадзор свою деятельность по принуждению участников рынка к регистрации в бюрократическом “знаке” не прекратил.