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    » » Росздравнадзор продолжает принуждение предпринимателей к "маркировке". Генеральному прокурору России о грядущей маркировке.


    От редакции / Открытые письма : Росздравнадзор продолжает принуждение предпринимателей к "маркировке". Генеральному прокурору России о грядущей маркировке.
    автор: redaktor 13-10-2019, 20:08 Просмотров: 85
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    Росздравнадзор продолжает принуждение предпринимателей к "маркировке". Генеральному прокурору России о грядущей маркировке. Продолжение.

    С начала года на участников фармацевтического рынка значительно усилилось давление со стороны исполнительного органа, который осуществляет, не только лицензирование фармацевтической деятельности, но и надзор над фармацевтическим рынком.

    Руководители и должностные лица Росздравнадзора стали открыто поощрять откровенное превышение полномочий сотрудниками территориальных органов, которые в ходе плановых и внеплановых проверок, обязывают участников рынка регистрироваться в системе “Честный знак”.


    Со стороны руководящих сотрудников Росздравнадзора неоднократно и публично звучали заявления о том, что “маркировка лекарств” неким “Честным знаком”, в обязательном порядке, станет лицензионным требованием.


    P.S Коллеги, аптекари, предприниматели фармацевтического рынка! 
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    Со стороны руководящих сотрудников Росздравнадзора неоднократно и публично звучали заявления о том, что “маркировка лекарств” неким “Честным знаком”, в обязательном порядке, станет лицензионным требованием.


    По словам главы Росздравнадзора Михаила Мурашко, сегодня фактически все аптечные организации, которые осуществляют отпуск лекарственных препаратов, подключены к системе маркировки. ТАСС 21.05.19


    Система, по их мнению, является частью государственного регулирования фармацевтической деятельности.

    По нашему же мнению, существующий “проект”, работающий в рамках “эксперимента”, никак не может быть лицензионным требованием. 

    Равно как и санкций регулятора за то, что предприниматели не зарегистрированы в этой сырой и неработающей “системе”, быть не должно. 

    Безапелляционные утверждения Росздравнадзора требуют внимания контрольных органов.


    маркировка и работа в системе маркировки будут лицензионными требованиями, и это автоматический контроль. То есть реестр лицензий накладывается на реестр подключенных организаций к системе маркировки, и те, кто отсутствует, или те, по которым отсутствует движение лекарственных препаратов, будут фактическими объектами контроля". М.Мурашко


    Об этом собственно и было наше обращение к Генеральному прокурору 23.09.2019

    Ответ на обращение ниже. Странный, конечно. 

    Ведь именно Прокуратура, по нашему мнению, должна защищать права предпринимателей и пресекать превышение полномочий со стороны чиновников.


    Аптеки, продающие промаркированные лекарства, снабдят особыми наклейками. Информация на сайте Росздравнадзора


    Допускаю, что у нынешнего ГП не дошли руки. Возможно, это связано с предстоящими кадровыми изменениями.

    Так или иначе, Росздравнадзор свою деятельность по принуждению участников рынка к регистрации в бюрократическом “знаке” не прекратил.


    Все лекарственные препараты на отечественном рынке будут промаркированы до 1 января 2019 года. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в интервью «Российской газете», опубликованном 28 марта.


     

     
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