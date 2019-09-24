Русское аптечное дело 24.09.2019

1. Университеты Протека. Как крупный бизнес выжигает фармацевтическую специальность.

2. Трансферт технологий в Фарма 2020 за 4.5 млрд., раньше у нас это называлось фасовкой и было бесплатно для бюджета.

3. Взгляд на аптечную розницу из Нижнего Тагила. Нет уж, лучше вы к нам.

4. Фармацевтический вестник не выдержал главного редактора.

5. “Общественники” ищут новые сегменты для монополий. Друзья, как ни садитесь.

6. “Университет ПРО” от складской компании теперь тоже будет посредником на мафиозном рынке “образовательных услуг”.

право на специальность разом потеряли более 300 тыс. опытных провизоров

Остается на нашей повестке дня вопрос с мафиозной программой непрерывного медицинского обучения, куда, странным образом, оказались втянуты сразу более миллиона специалистов отрасли.

Главная проблема, право на специальность разом потеряли более 300 тыс. опытных провизоров, которые имели сертификаты специалиста по управлению фармацией. Беда прямо. Это к слову. Отдельная тема.

"Странный образ" нам хорошо известен. Это склад "Протек".

В разработке, через одно место, внедрении, главную роль играл “Протек”. В структурах оптовой компании, вероятно, решили полностью выжечь и независимую розницу и специалистов на отрасли. Теперь складские работники заявляют о начале работы собственного университета. Кто бы сомневался.

"Странный образ" нам хорошо известен. Это склад "Протек"

Не знали российские аптекари в 2000 х годах, что были расфасовка импортных таблеток их больших банок, в 2019 и по государственной программе Фарма 2020 и Фарма 2030 называется трансферт технологий лекарственных средств.

Только на Фарму 2020 из бюджета России было выделено 4.5 млрд. и оплачено 400 проектов.

Возможно, с точки зрения интересов Родины, эффект и экономический эффект, где-то и есть, или будет.

С точки зрения граждан, аптекарей и фармацевтического рынка не видно ничего.

Разве что, в России стало богатых, на 5-10 "фармацевтов", больше и бюджетные деньги обратным “трансфером” ушли из России.

Другое дело наши “транферты технологий”, например, помним высококлассные препараты из Канады.

Апо-лоразепам, после нашей фасовки отличное снотворное стоило на порядок дешевле аналогов. Про качество не говорю, до сих пор в России такого качества не найти.

Еще помню, российские аптекари "внедряли" в России “технологии” Баера, который тоже в больших упаковках поставлял качественные лекарства в Россию, а аптекари их фасовали, создавая добавленную стоимость.

При этом ни копейки из бюджета.

Хорошая идея была, в принципе, поставка лекарств в больших упаковках.

Чего говорить, чиновники и кланы на вооружение и взяли. Улучшили, правда. За счет программ “локализации”, как видится, кормится не одна тысяча чиновников. Теперь это называется локализация.

Да, заметим все с помпой, праздником прямо.

Хорошая идея была, в принципе, поставка лекарств в больших упаковках

Последний знаменательный случай про Р-Фарм и Рош.

Компания «Рош» и «Р-Фарм» подписали договор о локализации производства в России препарата окрелизумаб (Окревус®). Торжественная церемония подписания состоялась в ходе открытия IV Всероссийской GMP-конференции в г. Светлогорске в присутствии первого заместителя министра промышленности и торговли РФ С. Цыба.

Теперь дальше, следим за текстом пресс-релиза самого А.Репика. Болтуны, правда, находка для ЧК.

Согласно условиям договора, «Рош» обеспечит передачу «Р-Фарм» технологий производства окрелизумаба.

Ничего себе. Только зря радуемся. Читаем дальше.

включая уникальные методы контроля качества, и бесперебойную поставку в РФ продукции, необходимой для производства.

Серьезное дело - локализация. Сколько, сколько бюджетных средств ушло по государственной программе Фарма 2020? 4.5 млрд.?

Спросил бы кто-нибудь ответственных чиновников. Совесть есть? В страх?

Сергей Цыб, Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ: «Мы приветствуем развитие сотрудничества российских и международных фармпроизводителей в направлении производства в России препаратов для лечения заболеваний из перечня 12 высокозатратных нозологий. Это способствует углублению интеграции России в мировые производственные процессы, а также расширению компетенций и опыта, необходимых для развития экспортного потенциала отечественных компаний».





Материал региональный прессы о розничном фармацевтическом рынке

В Нижнем Тагиле видят проблему розничной торговли лекарствами в демократизации сектора, имевшего место в 2000 е. Оригинальный взгляд на проблему.

фарм-бизнесменов столкнули лбами в 2003 году, когда было снято ограничение на расположение аптек вблизи друг друга. До этого минимальное расстояние между ними не могло составлять меньше 500 метров, а после почти на одном пяточке стали работать по две, а то и по три точки. Это в первую очередь ударило по уже работающим аптекам, которые «застолбили и прикормили» место.



У главного издания отрасли, похоже, проблемы. Публике скандала не видно, но, конфликт между, уже бывшим редактором Г. Иноземцевым, и владельцем “Бионики” чувствуется. Притихли.

За последние 10 лет не помним ни одного материала по проблемам отрасли.

Нам, аптекарям, не тепло не холодно, издание исторически работало на местную бюрократию. За последние 10 лет не помним ни одного материала по проблемам отрасли.

При бывшем редакторе появился новый тренд - светская фармацевтическая жизнь.

Не плохо, вроде как. Но почти сразу начался перекос в тусовку. Что понятно денег изданию не приносит.

Да и, на наш взгляд, у талантливого затейника-редактора проснулась некоторая мания величия с культом личности, в хорошем смысле. Что издательскому дому, имеющему соответствующие издержки, радости тоже, думаем, не приносило. Кажется, что служебно-светские поездки редактора на различные мероприятия стоили компании значительных сумм.

Что теперь? Перспектив, судя по назначению нового главного редактора, да еще объединенной редакции, пока не видим. Убыточное, понимаете ли, это издательское ремесло.

служебно-светские поездки редактора на различные мероприятия стоили компании значительных сумм.

Продолжаются попытки крупного бизнеса занять сразу несколько рыночных стульев. Не первый месяц пытаются протолкнуть идею продавать лекарства в розницу для фармацевтических складов.

Дурацкая, конечно, идея. Может потому, думаем, что “обсуждают” все те же, бедолаги.

Материал на тему

Настрой, кстати, некоторых, понравился. Смело.

“если вы готовы открывать большое количество аптек, получая лицензию и поддерживая в них порядок, то мы готовы принять вас в ряды аптечной розницы». В. Преснякова «Ассоциация независимых аптек»





Остается на нашей повестке дня вопрос с мафиозной программой непрерывного медицинского обучения, куда, странным образом, оказались втянуты сразу более миллиона специалистов отрасли.

Главная проблема, право на специальность разом потеряли более 300 тыс. опытных провизоров, которые имели сертификаты специалиста по управлению фармацией. Беда прямо. Это к слову. Отдельная тема.

Странный образ нам хорошо известен. В разработке, через одно место, внедрении главную роль играл “Протек”.

В структурах оптовой компании, вероятно, решили полностью выжечь и независимую розницу и специалистов на отрасли. Теперь складские работники заявляют о начале работы собственного университета. Кто бы сомневался.

Заметим, что Протековские образовательные деятели даже не стесняются, открыто говорят о намерении включить в “услугу” рекламу.

Прослушав курс из десяти образовательных видеолекций от фармацевтических производственных компаний-партнеров проекта, размещенных на портале маркетингового союза независимых аптек "ПроАптека" f3pro.ru, и успешно пройдя тестирование, участник проекта получает доступ к бесплатному обучению в Сеченовском университете,

Доступ на платформу f3pro.ru открыт только для аптек-участников маркетингового союза "ПроАптека", в октябре 2019 года будет запущено мобильное приложение "Университет ПРО",

В рамках проекта "Университет ПРО" фармацевты и провизоры смогут набрать все необходимые 250 ЗЕТ. Мы сделали все возможное, чтобы облегчить нашим коллегам переход на систему непрерывного фармацевтического образования", – отметила директор по развитию бизнеса ЦВ "Протек" О.Смирнова.





Какие же молодцы. Аптекари, будете работать с “Протеком”, все будет, и деловые контакты и фармацевтическая подготовка. Вот только с честью, с профессиональной, как быть?

На этой позитивной ноте все.





