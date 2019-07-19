

Русское аптечное дело 19.07.2019

Человек дня - Дмитрий Пархоменко заместитель хозяина фармацевтического рынка России М. Мурашко. Хозяин 2.

Участники “рынка” государственных закупок научились беззастенчиво иметь даже ФАС России. Наперсток сюда-туда и нет картеля.

“Дорогая” молекула инновационной фармаЦевтики. Как воруют бюджет на создании “инновационных” лекарств.

Аптекари, сегодня, день прямо коррупции в сфере лекарственного рынка. Сплошной негатив сегодня, несмотря на пятницу.

Человек дня у нас сегодня один из заместителей Росздравнадора Д.Пархоменко.

На первый взгляд наш коллега. На первый взгляд, просто обязан разбираться в практике ведения фармацевтической деятельности и как думается, просто обязан, как провизор, понимать важность традиционного аптечного дела. Пока у него не сильно получается.

Более того, судя по позиции высокопоставленного чиновника в отношении полу криминальной, противозаконной деятельности подчиненных, этот деятель исполнительной власти предпочитает откровенно не исполнять свои прямые обязанности.

Событие дня это расследование двух российских изданий деятельности по “снабжению лекарствами” за бюджетный счет и “производства” лекарств за тот же счет, с привлечением “инноваций” Сколково. Как по мне, так уголовное дело нужно возбуждать сразу и там и там.

Человек дня у нас сегодня, один из заместителей Росздравнадора, Д. Пархоменко. На первый взгляд наш коллега. На первый взгляд, просто обязан разбираться в практике ведения фармацевтической деятельности и как думается, просто обязан, как провизор, понимать важность традиционного аптечного дела. Пока у него не сильно получается. Более того, судя по позиции высокопоставленного чиновника в отношении полу криминальной, противозаконной деятельности подчиненных этот деятель исполнительной власти предпочитает откровенно исполнять свои прямые обязанности. Например, в ответ на обращение о бандитской, по фактам и по нашему мнению, деятельности своих прямых подчиненных из территориальных органов, он в эти “органы” предпринимателей и посылает. Цитирую выдержку, Например, в ответ на обращение о бандитской, по фактам и по нашему мнению, деятельности своих прямых подчиненных из территориальных органов, он в эти “органы” предпринимателей и посылает. Цитирую выдержку,



по вопросу соблюдения требований и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции на государственной гражданской службе Ваша информация о несоблюдении требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Р.В. Курыниным принята к сведению, даны необходимые поручения, проводятся соответствующие мероприятия. Сведения о нарушениях в деятельности иных должностных лиц территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области не конкретизированы. Проверки соблюдения требований и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции на государственной гражданской службе, в отношении сотрудников территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области относится к компетенции руководителя указанного территориального органа Росздравнадзора. Материалы направлены в адрес уполномоченного лица территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области для рассмотрения по существу.



Событие дня это расследование двух российских изданий деятельности по “снабжению лекарствами” за бюджетный счет и “производства” лекарств за тот же счет, с привлечением “инноваций” Сколково. Как по мне, так уголовное дело нужно возбуждать сразу и там и там. Событие дня это расследование двух российских изданий деятельности по “снабжению лекарствами” за бюджетный счет и “производства” лекарств за тот же счет, с привлечением “инноваций” Сколково. Как по мне, так уголовное дело нужно возбуждать сразу и там и там. Первый скандал расследовал отраслевой “Вадемикум”. Журналистам удалось изучить практику проведения многомиллионных конкурсов на закупку лекарств и легкий уход от обвинений за создание картелей и легкого ухода от ответственности за сговор на торгах. Если коротко, то выглядит просто, как все гениальное, “преступно”. Две фармацевтические компании, например, успешно участвуют в государственных торгах. Позже сделку берет под контроль ФАС, выявляет очевидное нарушение. Хоп.

Не тут то было. По бумагам оказывается, что торговались не две компании, а одна. Вот такая система. Пикантности, разбираемой журналистами ситуации, добавляет участие в процессе компании “Марафон” зятя российского министра иностранных дел.

Что думаю, в первую очередь, и обломало пыл защитников, сначала антимонопольного органа, в потом и судебного. Национальная традиция, понимаете ли. Аптекари -детишки высокопоставленных чиновников. Масштабы. Не то слово.

Цитирую “Медвестник” от февраля 2019.



Участники закупок на поставку лекарственных препаратов, медицинских материалов, инструментов и оборудования – ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега Фарма» ­– признаны виновными в поддержании цен при участии в 331 открытом аукционе в электронной форме. Об этом сообщает ФАС. Заказчиками в этих аукционах выступили организации государственной системы здравоохранения более чем из половины субъектов Российской Федерации.



https://vademec.ru/news/2019/07/18/evroservis-i-mega-farma-osporili-v-sude-obvineniya-fas-v-organizatsii-kartelya/

Кто, кто, а система государственных закупок и ее важные участники научилась безжалостно трахать даже ФАС. Так и им и надо. Передали доли, вчера и на время. Тут арбитраж пока не разобрался, или у ФАСА юристы в отпуске. Два самостоятельных лица, как не крути. Плюс ко всему, ФАС и АС не учли факта, когда понятие “группа лиц” было введено лишь ФНС в целях контроля за налогообложением фирм при взаимном участии капитала. Еще и мошенничество, могло быть, в правовом то государстве Мне интересно, когда Протек и его преступления в монопольной сфере, где протековский менеджмент устанавливает монопольные цены у своих 15000 партнеров - аптек, бедолаг “Здравсити”, наконец, заинтересуют ФАС, протековские товарищи тоже так будут оформлять "передачу" долей аптечных предприятий? Мне интересно, когда Протек и его преступления в монопольной сфере, где протековский менеджмент устанавливает монопольные цены у своих 15000 партнеров - аптек, бедолаг “Здравсити”, наконец, заинтересуют ФАС, протековские товарищи тоже так будут оформлять "передачу" долей аптечных предприятий? Каждый дохлый прокурор знает, что до 1 го окт. 2014 года все легко было передавать друг другу задним числом, так как не требовалась регистрация у нотариуса или регистратора. Сколь веревочке не виться - мошенник вы сударь Тут, коллеги, ушлые деятели, обслуживающие “государственные нужды” поимели ФАС и Закон.





случай не уникальный и с “помощью молекул” и Сколково из бюджета ушло много

В другом случае, о котором разузнал “Форбс” еще интересней. Кто не знал. “Форбс” узнал и написал как ушлые фармацевтические “инноваторы” имеют бюджетные средства. Мне лично кажется, что случай не уникальный и с “помощью молекул” и Сколково из бюджета ушло много и не раз. Коротко если схема выглядит так. Есть “молекула” на основе которой планируется разработать лекарство. Все возможные молекулы уже либо изобретены, либо для этого нужны условия и в основном мозги. В России с эти проще, дельцы находят бракованные и неперспективные молекулы за рубежом, покупают их. Думаю, покупают это громко сказано, есть впечатление, что через покупку “молекул”, это все равно как воздух покупать, выводятся из России финансовые средства. Дальше начинается видимость разработки, на основе “молекулы” “уникальных” препаратов, на которые государство выделяет еще денег. Все. Когда бюджет по программе и квотам выдоен, оказывается, что лекарство не получилось. Расследование по теме Токсичная молекула: как сколковский стартап потратил полмиллиарда на лекарство с плохой историей https://www.forbes.ru/tehnologii/380255-toksichnaya-molekula-kak-skolkovskiy-startap-potratil-polmilliarda-na-lekarstvo-s Отличная работа журналистов Форбс, теперь, очевидно, слово за силовыми ведомствами. (Шутка) Отличная работа журналистов Форбс, теперь, очевидно, слово за силовыми ведомствами. (Шутка)

