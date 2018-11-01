О саботаже Росздравнадзора риск-ориентированного подхода при "проверках" фармацевтического бизнеса.

О саботаже Росздравнадзором риск-ориентированного подхода при "проверках" фармацевтического бизнеса.

Сколько раз чиновники Росздранадзора могут проверять фармацевтический бизнес и участников рынка? Не хотят, а должны проверять? По разработкам самого Росздравадзора, раз в три года. Кроме того, каждая аптека вправе обратиться в суд и там пересмотреть, так называемую, "степень риска" для общества. То есть при отнесении предприятия к более низкой степени, количество "проверок" может составить, один раз в шесть лет, например. "Боевые выходы" контролеров Росздравнадзора в аптеки раз в год, и в зависимости от потребностей руководителей Росздранадзора, незаконны.

Так говорит Закон, это подтверждает Генеральная прокуратура России.

Ответ на наш запрос ниже. Ниже и нелепый ответ руководителя Росздравнадзора.

С которым, мы верим, тоже разберется суд и уполномоченные органы. Не все же коту масленица.





Как называется чиновник, которому Родина поручила, например, надзор и контроль за фармацевтической деятельностью, а он вместо этого, важную государственную функцию дискредитирует? Исполняя свою бюрократическую функцию, не по Закону, или не делая так, как закон прямо указывает?

Может быть, коллеги, у чиновников Росздравнадзора просто нет времени, они же уже второй год активно “агитируют” участников фармацевтического рынка России “включаться в маркировку”.

Да и про мотивацию, чуть гайку прикрутить, понятно, все ради здоровья граждан. На страже так сказать.

Я знал, аптекари, знал, что Генеральная прокуратура России нас не оставит и защитит против произвола Росздравнадзора и его Территориальных органов.

в половине субъектов России риск-ориентированный подход при проведении проверок фармацевтического бизнеса не работает.





По нашим данным, в России только в половине субъектов России соблюдается законодательство о надзорно-контрольной деятельности в отношении фармацевтических предприятий. Все остальные "контроллеры", как они себя называют- “лекарственные прокуроры”, знают, что нарушают, и прямо игнорируют федеральное законодательство, буквально считая фармацевтический рынок своей дойной коровой. Обратите внимание, аптекари, на некоторую степень раздражения, в ответе Генеральной прокуратуры. Понимаю прокуроров, это элементарно. Да, элементарно. Но не знают, видимо, в прокуратуре, реальной ситуации. Повторю, в половине субъектов России риск-ориентированный подход при проведении проверок фармацевтического бизнеса не работает. Кроме того, как следует из ответа на запрос, о применении риск-ориентированного подхода главе Росздравнадзора Мурашко М., это и есть политика надзорного органа. Легкомысленная, я бы сказал. Например, работники "фармацевтического контроля" Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области открыто заявляли мне, что их российские законы не касаются, и они будут “контролировать” аптеки и фармацевтические склады постоянно. Загадочна, и мы бы сказали спорна позиция федерального ведомства, руководители которого, обязаны следить за действиями и их законностью своих подчиненных. Уж точно не покрывать. Просим считать информацию обращением в уполномоченные органы.





грубое нарушение Закона Росздравнадзором, является, по утверждению Мурашко.М, компетенцией суда



Так на мое обращение к Мурашко М, о правомочности действий московских его подчиненных, а так же их наглого игнорирования риск-ориентированного подхода, он ответил, что этот вопрос является компетенцией суда.

Коллеги, грубое нарушение Закона Росздравнадзором, является, по утверждению Мурашко.М, компетенцией суда. Что, конечно, же, если не должностное преступление, то явное нежелание высокопоставленного государственного чиновника исполнять свои обязанности. Что, конечно, основание для отставки такого руководителя. Минимум. Прошу считать информацию обращением в уполномоченные силовые органы.

Ответ на запрос Provizor.Ru Генеральной прокуратуры.





Ответ на запрос руководителя Росздравнадзора.



