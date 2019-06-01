Росздравнадзор -инструмент разорения аптечного бизнеса, рейдерского захвата и российских аптек.

Хотим донести до вас, что в Москве органами Росздравнадзора, на основании сфабрикованного административного дела, начато преследование редактора популярного фармацевтического ресурса Provizor.Ru .

Структуры Росздравнадзора выступают как инструмент разорения аптечного бизнеса и орудие рейдерского захвата предприятий.



На основании сфальсифицированных доказательств, данных, полученных при проведении заказной проверки московские контролеры росздрава пытаются дисквалифицировать и отстранить Александра Вандышева от руководящих фармацевтических должностей. Бандитские действия надзорной инстанции происходят при полном попустительстве, а возможно и при поощрении, руководителей органов государственного надзора.





Александр Вандышев является одним из создателей независимого сайта Provizor.RU, который действует с 1998 года с целью популяризации аптечного дела в России. Последние материалы сайта критиковали, навязываемую обществу в России дополнительную маркировку лекарств. Ранее Провизор выступал против расширения полномочий в контролирующей деятельности на фармацевтическом рынке для чиновников Росздравнадзора, называя их не только чрезмерными и лишними, но и опасными для российского фармацевтического бизнеса.





Главной претензией контрольного органа к аптекарю является отсутствие у него высшего фармацевтического образования, которое не дает право руководить аптекой и готовить аптечные лекарства. Александр Вандышев закончил медицинскую академию в 1999 году и он был первым в России выпускником Сеченовки, получившим второе фармацевтическое образование по специальности провизор. С тех пор он занимается аптечным делом и изготовлением лекарств, ежегодно руководит практикой из более чем 50 студентов по фармацевтической специальности и несколько лет, до 2017 года, был председателем выпускной государственной комиссии в профильных учебных заведениях. Вся эта работа проводилась на общественных началах.

Редакция портала Provizor.RU требует прекратить противозаконные действия против наших сотрудников и вернуться к рассмотрению всех вопросов в правовом поле.