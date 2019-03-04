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От редакции / Профсоюз : Внимание, внимание. Открываем горячую линию Provizor.Ru для провизоров и фармацевтов, подвергшимся модным веяниям сетевой торговли лекарствами. redaktor 4-03-2019, 13:18 Просмотров: 79 0 автор:4-03-2019, 13:18Просмотров: 79

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Открываем горячую линию Provizor.Ru для провизоров и фармацевтов, подвергшимся модным веяниям сетевой торговли лекарствами. Сегодня говорим о правах на работу провизоров и фармацевтов и о защите интересов при “поглощениях”, “слияниях” сетей и прочей “модной” реорганизации. Факты грубейшего нарушения прав трудовых коллективов фиксируются нами давно. Последние пять лет прямо бум. К нашему сожалению, мы не поддерживали коллег, или поддерживали, когда уже было поздно. О чем очень сожалеем. До последнего не верили, что сумеречная сетевая лекарственная розница не только силу наберет, но и заматереет и станет развиваться. Рады сообщить, что открываем канал помощи аптечным трудовым коллективам попавшим в хитросплетения, практически, всегда криминальных сетевых мероприятий по растворению “аптечного бизнеса”.

Горячая линия для провизоров, фармацевтов и трудовых коллективов аптек, чьи права нарушены в ходе любых реорганизаций сетевого аптечного бизнеса. Телеграмм - t.me/provizorporn Твиттер - @ProvizorRu

Несколько слов о сложившейся уже за последние 7 лет практике mergers and acquisitions, M&A. Конечно, когда вашу аптечную компанию покупает кто-то из известных на рынке структур и компаний, типа активных сегодня в рознице “Протека”,“Катрена”, вопросы с нарушением прав фармацевтических кадров не стоят. Речь, именно, о явлении, которое общество называет “аптечными сетями”, а мы, сумеречной зоной российского розничного рынка. Это целая отрасль. Не известно от куда появляются, и куда исчезают. И так, из практики, как это бывает. Аптека работает работает, показывает хорошие показатели, выплачивается зарплата, как правило, выше рынка. Затем начинает работать схема. Давайте прямо с самого начала. Существующий директор, не из профессионального сообщества, иногда он же собственник, появляется на работе все меньше и меньше. Далее коллективу представляется некое ФЗ ( тоже без профильного образования) , которому по указанию “директора”, коллектив должен подчиняться и выполнять его, ФЗ, указания. Это 100% признак того, что дело запахло плохо. Потом, когда коллектив аптеки пытается защищать свои права, директор “кидается дураком”, что был не в курсе, а с ФЗ, понятно, взятки гладки, он не имеет в компании никого статуса, полномочий, следовательно, и ответственности, вроде как, не несет. Общественник, мать его. Как правило, эти фигуранты тянут время, обещая то выплат, то премий, то перевода на другие должности. В итоге, коллеги аптекари остаются ни с чем. Где-то на этом этапе прекращается выплата зарплаты, начинаются задержки выплат. Бывает и такое, что директор, и ФЗ перестают отвечать на звонки. Дальше, коллективу предлагается написать заявления на увольнение “по собственному желанию”. В 80% изученных нами случаев, на сотрудников оказывается давление. Вот тут главное понять, что задвинуть одного человека легче, чем целый трудовой коллектив. Собственно, Закон защищает интересы каждого, это конечно, но защищая свои права, как трудовой коллектив, можно добиться от злодеев "аптекарей" всех выплат и компенсаций, предусмотренных законодательством. Нужно помнить главное. Никто, ничего за вас не решит и решать не будет. Нельзя идти на уговоры и угрозы, подавая заявление об уходе по собственному желанию. Увольнение, связанное с махинациями “управленцев” “сетевого” бизнеса, предусматривает не только полный расчет по заработной плате и соответствующие компенсации, а также накладывает на бывшего работодателя еще целых обязанностей. Первое, второе и третье, естественно, “сетевые управленцы” предпочитают игнорировать. Помните, что для этого вида "аптекарей" сотрудники аптек не провизоры и фармацевты, а первостольники два через два. Так, что коллеги, если вам не повезло и вы попали сначала в "сеть", а потом в трудную ситуацию, которую мы описали выше, знайте, Provizor.RU и профсоюз провизоров всегда окажет вам помощь и содействие, где бы в России вы не находились. Если вы готовы защищать свои профессиональные и законные интересы, просто свяжитесь с нами. Горячая линия для провизоров, фармацевтов и трудовых коллективов аптек, чьи права нарушены в ходе любых реорганизаций сетевого аптечного бизнеса. Телеграмм - t.me/provizorporn Твиттер - @ProvizorRu Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



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