Второй российский фармацевтический. Не подумайте, что конгресс.

Коллеги, картинка к материалу совсем не реклама одного из самых популярных на российском рынке лекарств, которое, кстати, вот вот местные чиновники смело приравняют к морфину. Это просто картинка из Интернета.

Ранее так обошлись, например, с фенобарбиталом, реланиумом и клоназепамом, закрыв тысячам пациентам доступ к доступной фармацевтической помощи.

Просто чиновники возьмут и одним росчерком внесут дорогостоящий и современный антидепрессант, который еще и в списке ЖВЛС, в список "наркотических лекарственных средств".

Так что, это просто иллюстрация. Как все лирическое на современном российском фармацевтическом рынке, не то игра, не то скрытая реклама, не то вызов здравому смыслу. Слышали, на прошедшей недели мировой лидер в производстве лекарств для ВИЧ пациентов заявил, о прекращении поставок в Россию сразу двух современных и эффективных лекарств? Никакой политики с санкциями, и проблем с эффективностью ЛС никаких, задолбались просто с современным российским фармацевтическим рынком, думаю.

Для тех, кто еще в "игре" наше воскресное обсуждение.

пять лет назад, думали, что на зарегулированном в доску российском фармацевтическом рынке уже нечего регулировать

Интересные люди эти сливки фармацевтического общества, эта современная фармацевтическая элита. Хотя, чего им, от конференции к выставке, из одного элитного отеля на другой курорт.

Смысл думать о стратегиях развития российского фармацевтического рынка, или, на пример, перспективах аптечного дела в России.

Крупный фармацевтический бизнес, бизнес международный благо, все оплатит. Хоть лыжи, яхтинг, футбол, хоть просто по-пи-ть, хоть поездку на международную профессиональную конференцию, чтобы лицом потрясти. Особенно, если для ослабления национального фармацевтического потенциала, типа программы перевода российских производств на GMP, очередной маркировки, той, что по мнению местного Премьера Д. Медведева, "не стоит дорого" для бизнеса, или программы безумной аккредитации фармацевтических специалистов в рамках непрерывного медицинского образования (НМО).

Другой вопрос на долго ли, да и кто сейчас вообще думает о самом бизнесе?

Может быть поэтому, незаметно, на российском фармацевтическом рынке наступило второе противостояние. Уже всех против всех. Сети, ассоциации, отраслевые НКО, загадочные “аптечные” союзы и объединения. Про слияние "представителей" отрасли с бюрократией в согласии до экстаза не говорю, само собой.

Жалко мне только, что такие отношения внутри отрасли и атмосфера безразличия, до добра не довели.

Прямо в точку, через функционера СПФО в отраслевом издании “Фармацевтический вестник”.

Как рекламный слоган современных отношений внутри и вокруг российского фармацевтического рынка звучит,

"Своеобразным образом были истолкованы противоречащие российскому законодательству действия компании «Озон», по собственной инициативе легализующей отсутствующие нормы законодательства. Подобные ситуации, на наш взгляд, дискриминируют фармацевтический рынок и существующие нормы Минздрава."

Ну прямо наивные дети. “Озон” и Прокуратура “дискриминируют рынок”. Хотелось бы спросить, в зеркало не пробовали подобным образом плюнуть? На проделки своих членов обратить внимания?

Говорю так, потому что изначально пытались достучаться хоть до кого, хоть до лидеров отрасли, хоть до их наместников и аскеров. Безрезультатно.

“Нормы Минздрава” это что?

Доигрались все участники современного фармацевтического рынка еще и потому, что за подобными терминами стоят совершено конкретные действия. Например, бюрократии против участников рынка. Мы то, пять лет назад, думали, что на зарегулированном в доску российском фармацевтическом рынке уже нечего регулировать. Ага, не тут то было.

Кто-то не в курсе, но российский фармацевтический рынок должен жить не по нормам “минздрава”, или “протека”, или другого какого деятеля, в по Законам и рыночным правилам. Которые лучше бы никому не нарушать и не игнорировать. Почему? Просто себе дороже. Так выходит.

Вот и начало второго фармацевтического кризиса. Незаметно на российском фармацевтическом рынке наступило второе противостояние. Уже всех против всех.

Важно стало количество точек в сети, и объем вывоза товара со склада, основообразующего тогда отрасль, дистрибутора и национального дистрибутора

Раз сейчас второе, значит было и первое. Напомню.

Первый кризис случился это, когда аптечную торговлю, аптечную сеть и российское аптечное дело заменило “модное” веяние. Даже нет термина, чтобы правильно подобрать, помешательство какое-то. Чтобы дальше хоть потоп.

Если коротко. Сначала аптеки в сеть, потом реальная сеть в “сеть”, в виртуальном смысле, потом стало уже неважно есть фармацевтический бизнес, точка прибыли, провизоры, фармацевты и их потребители.

Важно стало количество точек в сети, и объем вывоза товара со склада, основообразующего тогда отрасль, дистрибутора и национального дистрибутора.

Кто же мог подумать тогда, что из первой российской марки, связанной с торговлей лекарствами, “Аптеки 36и6”, неожиданно образуется, например, 150-300, в то и больше юридических лиц непонятного качества и смысла.

Дурной пример заразителен.

болото стало жить своей собственной жизнью, по своим собственным законам дремучего леса и фармацевтического поля дураков

Уже на рынке сотни, тысячи ЮЛ, где не отвечают ни по долгам, на за действия. Плюс многочисленные странные УК, выступающие центрами прибыли, аккумулирующие финансовые средства, оставляющие реальному розничному сектору лишь неподъемные обязательства.

Потом возникли собственные распределительные склады и логистические схемы.

Три- четыре года и все это странное, с экономической точки зрения, болото стало жить своей собственной жизнью, по своим собственным законам дремучего леса и фармацевтического поля дураков.

Вообще странно, как на российском фармацевтическом рынке теперь, вообще остались реальные компании.

Результатом первой фармацевтической, кажется, стало разрушение стандартных логистических схем и принципов, где лекарство от производителя попадало к оптовику и потом в аптеку.

Результатом стало также уничтожение половины аптечной независимой торговли, рынка средней дистрибуции и крупной национальной дистрибуции. Умерло само понятие национальной дистрибуции, которое раньше было образующим фактором для всей отрасли. В общем наступил бардак.

на всю страну три, только три полноценных фармацевтический склада, способных выполнять свои основные функции. Пока три

Кто-то еще сомневается, что стандартная фармацевтическая логистика в России — это единственная жизнеспособная схема бизнес-отношений? Есть такие, которые считают, что бизнес оптового склада может быть успешным без широкого пула независимых аптечных предприятий - клиентов, цель бизнеса которых, только розничная торговля лекарствами и фармацевтическая помощь населению?

А без маркетингового бюджета производителя, распределяемого, в основной части, через дистрибьюторов, по всей товаросопроводительной цепочке?

Аптека, или реальная аптечная сеть, вообще, может ли успешно работать без трех-четырех высококлассных складов?

Ответ очевиден. Только теперь в начале 2019, где все вышеназванное взять то? Если нету.

Черт возьми, на всю страну три, только три полноценных фармацевтический склада, способных выполнять свои основные функции. Пока три.

Как специально, кажется, менеджмент там пытается не диверсифицировать бизнес, а угробить его, даже в теоретически провальных бизнес-проектах.

Тут понимаю, стратегов крупных компаний, которые, допустив стратегические ошибки в прошлом, пытаются осваивать новые тренды. Только опять серьезно ошибаются. Против Законов и Правил не попрешь, надорваться можно на худой конец.

имеем. Ничем не обеспеченные долги. Пирамиды вместо аптечной торговли. Рекламные точки вместо аптек. Систему коммерческого подкупа и примитивных откатов вместо фармацевтического маркетинга.

Риглы у Протека. “Аптечный” бизнес у Катрена. Неконкурентоспособные фармацевтические заводы у “Протека”, дешевые и бесперспективные Интернет-проекты у Катрена.

Как будто не понятно, что одним местом на двух стульях при таком масштабе бизнеса и задач не усидеть. Помните из банального, выполняется только то, что контролируется.

Вот и имеем в январе 2019. Ничем не обеспеченные долги. Пирамиды вместо аптечной торговли. Рекламные точки вместо аптек. Систему коммерческого подкупа и примитивных откатов вместо фармацевтического маркетинга. Набор НКО, которые не НКО, а сплошные провокации и позор для всего российского профессионального рынка.

Да и как, наболевшее, тупых “первостольников” вместо российских фармацевтов имеем.

Хорошего вам воскресного вечера коллеги.