C Новым Годом провизоры, с Новым Годом аптекари. Как год, как и десять лет назад это, обязательно, будет удачный год для нас.

Мы хорошо знаем, почему аптечный бизнес, это вечный бизнес. Потому, что скромный. Потому, что основа фармацевтического бизнеса это аптека. В аптеке главный это провизор. Никак по-другому. Кто бы чего бы не придумывал.

Лучшая схема аптечного бизнеса такая же, что и десять, и двадцать лет назад. Не шагать широко, предпринимать скромно и консервативно.

Главное фармацевтическая специальность, а предпринимательство, маркетинг, конкуренция потом. Сам аптеку открыл, сам договор с оптовиком заключил, сам в отдел, сам прибыль потратил.

Вот это и есть аптечное дело. Основные правила ведения аптечного бизнеса в 2019 те же, как и в 2018.



Не вступать в ценовые войны с рыночными маргиналами на своем секторе рынка. Не вступать в партнерства с рыночными суррогатами типа катреновской Аптека. Ру, или протековской Здравсити.

Бдить товарный запас. Чтобы хватало средств “на дружбу” с основными оптовиками. Избегать случайных связей с модными и коварными маркетинговыми новообразованиями, которые открыто предлагают откаты. Даже если это и 2, даже и 4 % от оборота.

Дружить с “Катреном”, “Пульсом”. Помнить, что традиционная товаропроводящая цепочка российского фармацевтического рынка самая удачная цепочка и есть. Производитель, Оптовый склад, Аптека, Потребитель.

Это и будет похоже на настоящее аптечное дело, кто бы, чтобы не говорил.

Сетью аптечной, сетью хороший бизнес не назовут. Какие стандарты? Какие низкие издержки?

Вроде бы казалось, что были неплохие шансы у "сетей" при крупных оптовых компаниях. Нет же. Ладно убогие финансовые показатели, которые организаторы упорно скрывают. Ладно, что главным показателем успеха считают количество “точек”.

У них и со стратегиями проблема. Хотя, может быть не в стратегии дело?

Небольшой пример, Катреновская аптечная сеть.

Каждая катреновская аптека, например, не смейтесь, “партнер” сервиса Apteka.Ru. “Партнер” сервиса Здравсити. Плюс еще вложены огромные средства и в собственное приложение предварительного заказа по низким ценам.

Так и работают, не догоняя. Что это? То ли “точка”, то ли точка вывоза сервиса конкурента, то ли свою розницу “развивают”, то ли инвесторам и акционерам голову дурят.

Хорошее дело сетью не назовут. С точки зрения бизнеса. Подурачить кого, рекламный бюджет халявный отсосать, это да. Сколько такого бизнеса уже было.



Несколько слов о наиболее красивом восприятии нашей отрасли в глазах народа, словами вип и медиа персонажей. У нас на социальных страницах такая рубрика была. #hitprofarm #farmhit Подведем итоги. Автором года назначаем кумира местных первостольников руководителя редакции “Фармацевтического Вестника” Германа Иноземцева за высказывание о перспективах независимой аптечной розницы.







«Одиночные аптеки можно рассматривать как позитивный и интересный пример в фармацевтическом ритейле, но их роль, а главное влияние на всю отрасль снижается, – Да и найти их становится все сложнее"







Автор два года, это капитан возродившейся, вроде как, в 2018 году компании “Сиа” Сергей Пивень со своим восприятием тех, кто в аптеках работает. Автор два года, это капитан возродившейся, вроде как, в 2018 году компании “Сиа”со своим восприятием тех, кто в аптеках работает.



В аптеке "работает профессионал, у которого есть какое-то профессиональное образование".



Дальше пропагандистский перл российского Премьера Дмитрия Медведева про “маркировку” лекарств. Дальше пропагандистский перл российского Премьерапро “маркировку” лекарств.



"Затраты на маркировку лекарств "будут совсем небольшими"



Следом, откровенный идиотизм депутата Государственной Думы от фракции “Единая Россия” Цыбизовой Т. про лекарства для педиатрии. Следом, откровенный идиотизм депутата Государственной Думы от фракции “Единая Россия”. про лекарства для педиатрии.



«То есть малышу надо открыть ампулу и набрать 0,5 мл. В ампуле - 2 мл, значит вот эти 1,5 мл, если соблюдать все требования Роспотребнадзора, должны уйти в утилизацию. Дай бог, чтобы скорейшим образом это как-то поменялось "



В заключении отметим главное событие аптечной жизни 2018 года. В заключении отметим

Наконец, в России появилась настоящая аптечная улица. Показательно, что расположена улица на самом, что не есть проспекте Путина в городе Грозном.

Тут аптекари республики смогли организовать 26 аптек и расположили их подряд и рядом. Видео с этим уникальным явлением можно посмотреть на нашей странице в социальной сети под заголовком #farmhit

На этом все, успеха и процветания российскому аптечному бизнесу.