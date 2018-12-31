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    » » Владимир Путин подписал Закон о наделении Росздравнадзора особыми полномочиями


    От редакции : Владимир Путин подписал Закон о наделении Росздравнадзора особыми полномочиями
    автор: redaktor 31-12-2018, 13:39 Просмотров: 120
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    Владимир Путин подписал Закон о наделении Росздравнадзора 
    особыми полномочиями. И зачем козе баян?

    Совсем не в наших правилах осуждать решения Президента, или Премьера. Им виднее. 

    Закон принят, Указ подписан, значит это кому-то нужно. Нам исполнять. Тем более, что мы уже привыкли предпринимать в условиях административного давления и государственного регулирования. Одной палкой меньше, больше..

    Президент России подписал ФЗ о наделении Росздравнадзора полномочиями по проведению контрольных закупок. Федеральный закон принят Государственной Думой 13 декабря 2018 г. и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 г. 

    Мы, кстати, на этапе обсуждения этих законодательных изменений, были против предоставления таких полномочий такому Росздравнадзору. 

    Теперь одобряем. Теоретически если. 

    Правда, в России возникла ситуация, при которой медицинские, или фармацевтические компании длительное время нарушают законодательство, часто нарушения эти, прямо угрожают жизни и здоровью граждан. 

    Уполномоченный, контролирующий орган, типа Росздравнадзор, ничего с этими злодеями сделать не может по простым причинам. Нет достаточных доказательств, или система обхода законодательства построена таким “хитрым” образом, что без проведения оперативных контрольных мероприятий и не понять, где собака зарыта. 

    При этом опасные для рынка и общественного здоровья нарушения, чаще всего, допускают крупные компании, с серьезными юридическими и финансовыми возможностями. 

    Не раз удивлялись, например, как уже второй год на российском рынке свободно “предпринимают” ушлые менеджеры от крупнейших российских оптовых компаний, реализующие лекарства в розницу, с серьезными нарушениями. 

    Теоретически это хорошо. Практически же, системы государственного контроля останутся лишь очередным инструментом административного давления на предпринимателей. 

    Или, например, все время расширяются продажи лекарств и товаров со спорными медицинскими свойствами с иностранных сайтов. Росздравнадзор, в этих случаях, остается в стороне. 

    До тех пор, пока сами потребители, или кто-то от их лица не проведет “контрольную” закупку и пройдет несколько кругов судебных заседаний с уполномоченными государственными органами. 

    Представитель российских производителей Бад добивается, например, закрытия одного импортного русскоязычного сайта уже не один год.
    Мы уже целый квартал собираем данные и готовим материалы о вопиющих нарушениях протековского сайта по розничной продаже лекарств “Здравсити”, принадлежащего крупному фармацевтическому складу ЦВ “Протек”.

    Проблема в том, что вредные и опасные бизнесы продолжают свою деятельность. 

    Правильно, не было у Росздравнадзора полномочий. Не было, теперь есть. Теоретически это хорошо.

    Практически же, есть большие опасения, что такие важные, принципиальные для бизнеса и для системы государственного контроля полномочия, останутся лишь очередным инструментом административного давления на законопослушных предпринимателей. 

    Как следствие, скорее всего, еще более усилится коррупционная емкость и коррупционная составляющая контрольных мероприятий на фармацевтическом рынке.


     
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