Премьер Д.Медведев подписал документы по маркировке лекарств, чиновник Минздравсоцразвития назначен "менеджером по развитию" лекарственного маркировочного центра. Один хрен, что-то не складывается.

Шарик туда, шарик сюда. И так, и эдак. Главное, чтобы все под контролем. Бюрократические захваты целых секторов фармацевтического рынка России требуют кадров, контролирующих процесс, понятное дело.

Бывший чиновник Минздрава М. Сакаев перешел на работу в Центр развития перспективных технологий на должность директора по развитию направления «Фарма». Планируется, что кадр будет уговаривать фармацевтических производителей "войти" в проект.

26 декабря Премьер Д. Медведев подписал документы, которые касаются маркировки лекарств. Странно все с этой маркировкой лекарств. Налоговым органам это не нужно. Таможня тоже, все про ввезенные в Россию, лекарства знает. Трудно пошло и с ФСБ, чекистам вынь и положь какую-то криптозащиту.

Как угодить всем и заработать миллиарды? Вот и пыхтят.

Маркировочный центр ставит штрих-коды на табак, обувь, шубы, готовится маркировать и лекарства. Планируется, что производители будут платить по 50 копеек за генерацию штрих-кода для каждой упаковки препаратов.

Лично мне кажется, что "маркировка" лекарств в России вопрос открытый. Да и рано кланам родственников и очень заинтересованным в этом чиновникам, считать прибыли.

Разве что, «производитель» из страны фармацевтических дураков войдет в процесс добровольно.

Тогда дело другое. И 50 копеек за один штрих и рубль пятьдесят заплатят. Главное знать, как просить. Как стимулировать.

Тем более, что деньги можно драть и за «оборудование», и за «обслуживание оборудования» и прочие навязанные услуги.

Почему другим операторам "баз данных" в России, типа ЭДО, или электронных касс, жить хорошо, а надзирающим за лекарствами должно быть хуже.

С такими то, потенциально жирными клиентами, производителями лекарств. Вот аппетит клана разыгрался, да так, что похоже, не шагу назад. Хотя.

Наличие метки подтверждает уплату всех необходимых налогов и таможенных сборов по любой единице продукции.

Хотя, похоже, общий информационный фон за последний квартал изменился. Дым пожиже. Налоговой это не нужно. С таможней тоже договориться не удалось. Трудно пошло и с ФСБ.

В мае Правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Наличие такой метки подтверждает уплату всех необходимых налогов и таможенных сборов по любой единице продукции. В списке — 10 групп, для каждой из которых предусмотрены свои сроки введения новшества в действие.

Цель принятого решения — снижение оборота контрафактной продукции в России. Главные слова тут «снижение оборота контрафактной продукции».

А какая контрафактная продукция на прозрачном, в хвост и гриву, лицензируемом, рынке лекарственных средств? Правильно, никакой.

Вот уже ФНС передает полномочия по «лекарствам» частной коммерческой структуре. Вот ТК резюмирует, что его персоналу и так, про ввезенные в Россию лекарства, все известно.

Тут бы остановиться с маркировкой лекарств.

Признать, что нет в «новой» и дополнительной маркировке никакого, даже призрачного государственного интереса. Но аппетит уже разыгрался. Пролоббированные адепты продолжают свое дело.

Лекарствам нужна дополнительная маркировка. На кой черт?

Теперь цель другая, допустим. Чтобы не воровали лекарства, закупленные за громадные бюджетные средства.

Очень спорное занятие, навязывать рыночной российской фармацевтической отрасли халтурную работу государственных чиновников. Ладно. Закрыли глаза.

Дальше больше. По законам России любая маркировка должна иметь криптозащиту, то есть не просто очередную наклейку на валидол или зеленку, а защищённый знак государственного образца.

Тут адепты маркировки лекарств задумались, не знали болезные о Российских законах маркировки продуктов. Оказалось, что нужный код на лекарстве просто не помещается, на нем, в отличии от шуб, водки и валенок уже много чего наклеено.

Да и стоимость ценной бумажки от ЦРПТ, структуры, что на 50% принадлежит USM Holdings А. Усманова, еще по 25% у «Ростеха» и управляющего партнера Almaz Capital Partners, будет далеко не 50 копеек.

Понятно, что проект по «сбору» денег с фармацевтических производителей забуксовал. Решение? Решение есть, подтягивать кадры. По информации https://openmedia.io

Марат Сакаев, отвечавший за госрегистрацию препаратов в Минздраве, перешел на работу в предприятие Ростеха и USM Holdings

В ЦРПТ Сакаев занимается взаимодействием с фармбизнесом, его опыт позволит облегчить внедрение системы маркировки для участников фармрынка, помочь разобраться с отраслевыми бизнес-процессами и решать возникающие в ходе внедрения вопросы, рассказал представитель центра.

Что делать с законностью всего процесса маркировки лекарств в целом, если такая государству не нужна в принципе, а сука- крипто-хвост на упаковке не помещается?

Вопрос подвис.

По мнению, бывшего сотрудника НИИ Генпрокуратуры и компании «Сиа Интернейшнл» Анны Вандышевой, которым она поделилась на нашей страничке в ФБ (#маркировкалекарств ), дело в правовом тупике.

если маркировка товаров в России будет без криптозащиты, то это расценивается как очередной бюрократический междусобойчик из серии распила денег.

Позиция была заявлена на заседании открытого правительства с представителями Росздравнадзора и фармацевтического бизнеса еще в 2017 году.

Маркировка возможна только с криптозащитой, если она направлена на контроль. Сами же марки, коды и тп. являются учетными и их оборот контролируется государством.

Ссылки на федеральный закон, кровно заинтересованных в процессе чиновников, и активно поддакивающих им, отдельных «представителей бизнеса», это для лохов.

Так как Закон устанавливает рамки. Порядок же осуществления определяется подзаконными актами, которые, в пределах своих компетенций, издаются отраслевыми ведомствами. При этом порядок никаким образов не должен нарушать Закон. Не должен порядок нарушать Закон.

Что, в случае с дополнительной маркировкой лекарств на территории России, скорее всего, имеет место.

26 декабря Премьер Д. Медведев подписал документы, которые касаются маркировки лекарств. Об этом он сообщил 25 декабря на заседании правительственной комиссии. В первую очередь, по его словам, маркировка коснётся лекарств, которые предназначены для лечения редких заболеваний. Эти препараты, как правило, являются дорогостоящими и редкими.