17 ноября 2018 года Пресненским районным судом города Москвы по ходатайству ГСУ СК РФ по г. Москве была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 декабря 2018 года в отношении 66-летнего председателя совета директоров АО “Партнер” Иванченко Сергея Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, ч. 2 ст. 201 УК РФ. Иванченко С.М. был направлен в следственный изолятор № 1 “Матросская тишина”, в котором содержится по сей день.



И это несмотря на то, что в отличии от генерального директора АО «Партнер» Игоря Вайнштока, который выехал за пределы страны и объявлен в международный розыск, Сергей Иванченко от следствия никогда не скрывался и самим следователем ни разу не вызывался на допрос ни вкачестве свидетеля, ни в каком либо ином статусе.



При этом в отношении другого фигуранта уголовного дела – заместителя генерального директора АО «Партнер» Загородникова Николая Николаевича была избрана более мягкая мера пресечения в виде домашнего ареста.



20 ноября 2018 года на постановление об избрании меры пресечения в отношении Иванченко С.М. его защитой была подана апелляционная жалоба.



05 декабря 2018 года Московский городской суд оставил в силе заключение Сергея Иванченко под стражу. Несмотря на то, что зашитниками Иванченко адвокатами Потаповыми К.А. и Е.М. в суд были представлены исчерпывающие материалы, доказывающие возможность применения судом иной, более мягкой меры пресечения – договор найма отдельного жилого помещения в г. Москве, идеально подходящего по всем параметрам для домашнего ареста, заграничный паспорт Иванченко, который он сдавал суду, залог в виде доли в московской квартире, личные поручительства известных общественности представителей депутатского корпуса, средств массовой информации, культуры и здравоохранения, которые ходатайствовали перед судом о применении иной меры пресечения в отношении Иванченко, не связанной с заключением под стражу.



В ходе судебного заседания Сергей Иванченко по видеоконференцсвязи сообщил суду о том, что состояние его здоровья резко ухудшилось и ему сложно находиться в следственном изоляторе. Также он сказал, что готов сотрудничать со следствием, никогда не собирался скрываться, является заслуженным работником здравоохранения - в 2002 году награжден знаком “отличнику здравоохранения”, который вручается работникам отрасли, имеющим стаж безупречной работы более 10 лет, проявившим особое профессиональное мастерство и самоотверженность в своей деятельности.



Помимо прочего, долгое время существовала проблема допуска защитников Потаповых в СИЗО №1 “Матросская тишина”, для свидания с подзащитным Иванченко С.М.



Адвокат Потапов Константин Александрович: “Мне удалось пообщаться с Сергеем Михайловичем всего один раз в течение так называемого 20-минутного экспресс-свидания. На следующий день нас с коллегой уже не пустили, мотивировав это тем, что теперь нам нужно получить разрешение от следователя. Считаю данные действия админстрации СИЗО №1 “Матросская тишина” вопиющим нарушением права заключенного на свидание с защитником наедине и конфиденциально без ограничения его продолжительности. Данные нормы закреплены как российским, так и международным правом. Более того, Конституционный суд РФ в своем Определении КС РФ от 25.10.2016 N 2251-О указал на то, что правовая позиция относительно данного вопроса сформулирована им еще в Постановлении КС РФ от 25 октября 2001 г. № 14-П. И она заключается в следующем: выполнение адвокатом, имеющим ордер на ведение уголовного дела, процессуальных обязанностей защитника не может быть поставлено в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело. По данному факту защитой Иванченко были поданы жалобы в адрес администрации СИЗО, ОНК (Общественной наблюдательной комиссии), а также в комиссию по защите прав адвокатов Адвокатской палаты города Москвы, которые до настоящего времени не рассмотрены. В итоге мы были вынуждены получить разрешение от следователя дабы хоть как-то увидеться с нашим подзащитным”.







Через СМИ мы хотели бы обратиться к Уполномоченному при президенте России по правам предпринимателей, обратив его внимание на ситуацию и положение Иванченко С.М.





Адвокат Потапова Елизавета Михайловна:

“Защита Иванченко намерена и дальше обжаловать его заключение под стражу в суде кассационной инстанции. В конце декабря судом будет рассмотрен вопрос о продлении срока содержания Иванченко С.М. под стражей. Также мы надеемся, что в будущем сможем беспрепятственно проходить в СИЗО №1 для полноценных свиданий с подзащитным, выяснения его позиции по данному уголовному делу, а также условий содержания.

Через СМИ мы хотели бы обратиться к Уполномоченному при президенте России по правам предпринимателей, обратив его внимание на ситуацию и положение Иванченко С.М.,

так как ранее появилась информация о том, что Александр Хуруджи, общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей сообщил, что у него, цитирую: “есть неимоверное желание помогать, потому что если и защищать, то таких людей, которые что-то производят, мы готовы включаться и поддерживать предпринимателя, разбираться объективно и по существу”

(с).Адвокаты Потаповы

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