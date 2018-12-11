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    » » Не иссякнет рвение лоббистов административного давления на отрасль, как и соответствующая активность депутатов "Единой России"


    От редакции / Наше мнение : Не иссякнет рвение лоббистов административного давления на отрасль, как и соответствующая активность депутатов "Единой России"
    автор: redaktor 11-12-2018, 16:13 Просмотров: 65
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     Не иссякнет рвение лоббистов административного давления на отрасль, как 

    и соответствующая активность депутатов "Единой России".


    Казнить нельзя помиловать. Это мы про наших благодетелей, чиновников.

    Не то чтобы мы против, новых или старых полномочий чиновников. Скорее даже за. Если для порядка.

    Но в нашей отрасли порядок и деятельность регулятора в форме "Росздравнадзор", два несочетаемых понятия.

    В наших глазах эта, плохо функционирующая бюрократическая структура, скорее нужна для административного давления на рыночные компании и сбора с предпринимателей неналоговых платежей.

    Отсюда и вопросы.

    Вот зачем Росздравнадзору новые полномочия, если, к примеру, он и со старыми не очень-то, справляется.

    Плюс, по нашим наблюдениям, если есть какая “контролирующая” структура в России самая отсталая, в части выполнения текущего законодательства, так это тот самый Росздравнадзор и есть.


    зачем Росздравнадзору новые полномочия, если, к примеру, он и со старыми не очень то,


    Например, у каждого контроллера есть элементарная обязанность, информировать общественность о своей деятельности. Например, в части размещения на сайте актов проверок фармацевтических предприятий. Как не было, так и нет.

    Как не было сведений о работе с “забракованными”, или изъятыми сериями лекарств с рынка, так и нет. Как не было общественного совета при государственном органе, так и нет. Какая вообще гражданам и обществу от деятельности многочисленного ведомства, на нашем содержании.

    Мы видим, что никакой. Одни траты и вред.

    Разве что, спираль государственного регулирования фармацевтического рынка России все сильнее.

    Вот уже на повестке нелепая “маркировка” лекарств и незаконные притязания на право для чиновника свободных рейдов на предпринимателей.

    С чем как называется боролись. Про то, что придется менять не только законодательство об обращении ЛС, не говорим, и так очевидно.

    Не много ли возни, ради уникальных для страны с рыночной экономикой полномочий, для бесполезной бюрократической структуры.
    Теперь новая и непонятно откуда взявшаяся волна активности по предоставлению новых и скажем даже исключительных полномочий для Росздравнадзора.

    Парламентская Газета говорит, что “Росздавнадзор" может получить право на проведение контрольных закупок в аптеках”.

    Заметили о ком болит голова у депутатов и регуляторов?

    Все остальные проблемы с "левой" и часто опасной для пациентов, частной медициной, и буксующей системой государственного лекарственного снабжения, сразу уходят на второй план.

    Вот и мы про то, все ради людей, за счет предпринимателей розничного фармацевтического рынка. Мало у нас проблем?

    Регнум пишет, что Росздравнадзор получает право на контрольную закупку и это очистит фармрынок от недобросовестных игроков.

    Как бы уже вопрос решенный. Второе чтение позади. Цитирую,

    “Росздравнадзор получит право на проведение контрольных закупок для контроля в сфере медицинских услуг, оказываемых населению. Соответствующий закон принят во втором чтении 11 декабря.

    По мнению члена Комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова, наделение такими полномочиями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения повысит качество предоставления медицинских услуг, лекарственных препаратов и медицинских изделий.”

    О как, тут об аптеках речи не идет. Интересно?

    Материал в Регнуме более конкретен и опять мы получаемся самые недосмотренные, не законопослушные и крайние.

    Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который разрешает Росздравнадзору использовать контрольные закупки как метод проверок в аптеках.

    Вот и поработали. Для каких целей? Ради чего, когда основные проблемы в лекарственном обеспечении, исторически, в секторе государственных закупок, где у Росздравнадзора полномочий и так достаточно. Работай не хочу.

    Да, да ради народа. Как сказал один из деятелей комитета ГД по охране здоровья Л. Огуль

    “закон принимается исключительно для защиты людей”

    Но почему опять под административным давлением на нас, на малый и средний аптечный бизнес.

    Уже пережили ограничения в наценках, торговые сборы, кассы эти ненормальные, собираем деньги на закупку оборудования для никому не нужной в стране, кроме самих чиновников, “маркировке” лекарств. Плюс агрессивные обще предпринимательские субботники, типа “оценки условий труда” и прочее.

    Успокоим себя тем, что, опять цитируем депутата из Единой России

    “честным предпринимателям не о чем беспокоиться”

    Конечно, мы уже и беспокоится устали, как тупые дойные коровы для бюрократического аппарата.

     
     
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