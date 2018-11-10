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    » » Трудо выебудни. Дело о непрерывном фармацевтическом образовании. НМО как проблема фармацевтической отрасли.


    От редакции / Профсоюз : Трудо выебудни. Дело о непрерывном фармацевтическом образовании. НМО как проблема фармацевтической отрасли.
    автор: redaktor 10-11-2018, 12:35 Просмотров: 384
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     Трудо выебудни. Дело о непрерывном фармацевтическом образовании. НМО как проблема фармацевтической отрасли.

    Проблем у современного фармацевтического рынка много. Главных четыре. Административное давление на отрасль. Сетевики- пирамидостроители. Маркетинговые упражнения в розничной торговле, из которых все-равно получается незаконное предпринимательство и дистанционная торговля. И так называемое непрерывное фармацевтическое образование, оно же НМО. 

    В общем, фармацевтические пролетарии, объединяйтесь.


    Совершенно случайно, спасибо, страничке самой саморегулируемой “Союзфарма”, узнал о предстоящей всероссийской конференции «Опережающая подготовка кадров для фармацевтической отрасли: вызовы и перспективы»

    Вот думаю, отличная возможность рассказать коллегам о вызовах в подготовке для провизоров и фармацевтов.

    Облом.

    Регламент мероприятия не предусматривает выступления по этой теме.

    ”Круглый стол”, по НМО, где теоретически, наверное, можно что-то обсудить, плотно занят очень заинтересованными протековско-апазовскими адептами, проходящих реформ, в нашей послевузовской подготовке.

    Без которой, как известно, провизору на работу не устроится.

    «Региональная организация системы транспортного образования - Тольятти» проводит курс по теме - “Современные методы исследований и контроля качества лекарственных средств”.
    Интересно, правда.

    Да, да именно в рамках этого шабаша некая «Региональная организация системы транспортного образования - Тольятти» проводит курс по теме - “Современные методы исследований и контроля качества лекарственных средств”.

    Еще интересней. Без намека на профессиональное фармацевтическое образование можно работать хоть руководителем фармацевтической компании, хоть директором аптечной сети.

    С профильным образованием, но без сертификата специалиста, или аккредитации, на которую уже сегодня необходимо набирать некие “образовательные баллы”, никак и нигде.

    Так и хочется сказать, нас предали.

    Вот дожились. Теперь мы не только средства основного фармацевтического производства, типа “первостольник”, но и серьезный источник гарантированного дохода для различных случайных, для фармации, людей.

    На этой почве уже образовался целый сектор рынка. Кто только сегодня не пытается аптекарей консультировать и образовывать.

    Объем в деньгах всей этой больной системы послевузовской подготовки нами оценивается в пару млрд. в год. Целый бизнес.

    Сюда же подсосались модные “стартапперы” и “организаторы” профессиональных социальных сетей. Аля, профессиональных.

    Про акул из распространителей фармацевтической рекламы не говорю. Эти первые. В начале месяца, например, один из производителей заявил о начале работы «обучающего проекта».

    Давайте, давайте, все кому нечего было делать. Добро пожаловать, в систему непрерывного фармацевтического образования, где дают всем.

    По секрету скажу, предоставляют даже доступ к нашим персональным данным, а только на сегодня нас, уже зарегистрированных в государственной системе аж 235000 голов.

    Другое дело, надолго ли? Пройдет ли для организаторов «порталов НМО», свободно распространяющих данные специалистов, и уже потративших на «программу» миллионы бюджетных средств, безнаказанно?


    Не буду пока загружать общественность негативными деталями, которых в нашем распоряжении уже достаточно, скажу лишь, что проблема есть и серьезная.

    все движется к дальнейшей монополизации отрасли.
    Наши деньги -раз. Гадкое качество “образовательных” услуг -два. Навязанная внутри “программ” реклама - три. Свободное распространение персональных данных направо и налево –четыре. Мухлеж с компенсациями средств на профессиональную подготовку из федерального бюджета–пять.

    Главное, ничего общего с действительным профессиональным образованием и подготовкой кадров. Если, конечно, предположить, что такая подготовка вообще нужна торговцам ЛС.

    Еще все движется к дальнейшей монополизации отрасли.

    Еще немного и представители крупных компаний, сросшиеся с бюрократией и формальными НКО, будут решать, быть нам в специальности, или нет. Еще и говорить, при этом, на каких условиях.

    на Provizor.Ru ожидается не тема, а целое дело
    Пока же, как иллюстрация к началу темы НМО на фармацевтическом рынке.

    Некий, уже аккредитованный, и допущенный до нашего провизорского мозга, партнер государственной системы обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в том числе по программам непрерывного образования «Региональная организация системы транспортного образования - Тольятти» проводит курс по теме - “Современные методы исследований и контроля качества лекарственных средств”. Не думайте, что такой один.

    Так что, на Provizor.Ru ожидается не тема, а целое дело. Об очередной попытке подтереться нашим аптечным делом. Продолжение следует.


    Искренне ваш, Александр Вандышев





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