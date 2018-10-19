Владельцам, основателям, инвесторам. Яндекса, Протека, Катрена, Сбера и другим. Обращение.

Пожалуйста, остановите неумелые розничные фармацевтические амбиции своего персонала.

Сегодня это не совсем информационный материал, а скорее наше обращение к сильным и богатым людям и лицам российского фармацевтического мира.

Господа, давайте перестанем нарушать существующие законы и правила, разрушая тем самым, поле нашей общей фармацевтической деятельности. Понимаем, что нанятая вами, за щедрые зарплаты и премии низкоквалифицированная публика, втянула ваши компании в то, во что не планировали акционеры и инвесторы. Нужно оно было, так позориться? Теперь бы признать стратегические ошибки в этом направлении. Поверьте, есть серьезный повод пересмотреть художества на фармацевтическом рынке, какими бы привлекательными эти диверсификации не выглядели.

Имеем в виду сферу продаж лекарств конечным потребителям, он же - розничный сектор продажи лекарств, оно же российское аптечное дело. Правда, как говорят, пригодиться воды напиться.

Долго же профессиональная фармацевтическая общественность терпела и делала вид, что в конкурентном противостоянии все средства хороши.

А может и не терпела, а может вопрос совсем в другом. В углу стояла, со своими мелкими надеждами.

Влиятельные и богатые могут пренебрегать мелочами и плевать на остальных участников фармацевтического рынка.

какие последствия может иметь смелый предпринимательский шаг компании национального уровня, типа “Катрен”, или “Протек”, по очень оригинальному рывку на розничный рынок, да еще с применением современных технологий

Как, как говориться? Ничего личного, только бизнес.

Правда, какие последствия может иметь смелый предпринимательский шаг компании национального уровня, типа “Катрен”, или “Протек”, по очень оригинальному рывку на розничный рынок, да еще с применением современных технологий?

Что плохого в том, что одна компания открывает аптеку, ну прямо рядом, с уже работающей аптекой.

Что с того, что одна точка это часть крупной фармацевтической компании, в другая открыта микро-предпринимателем на кредит, взятый под залог единственной квартиры.

Только бизнес, побеждает сильнейший.

Если мы хотим считать российский фармацевтический рынок цивилизованным, не пора бы договориться что бизнес, а что нет.

Что с того, когда известная и мощная компания начинает продавать лекарства по демпинговым ценам и без соответствующей лицензии, используя при этом тяжелое положение целого сектора фармацевтического рынка. Бизнес, ничего более.

Если уж мы хотим считать российский фармацевтический рынок цивилизованным, не пора бы договориться что бизнес, а что нет.

Договориться, например, что аптека — это аптека и розничные покупатели — это клиенты аптеки, в не через чью-то хитрую задницу, клиенты оптового склада.





Речь уже идет о не нарушении этических норм поведения. Мы видим преступление за преступлением. Нарушение за нарушением.

Не знаем, прикрываются ли преступные действия крупных участников рынка государственными регуляторами, призванными защищать, и рынки, и Законы страны.

Думаем, прикрываются, и не за просто так. Ведь на лбу организаторов незаконного фармацевтического бизнеса не одна статья, даже УК.

Думаем и профессиональному сообществу пора пересмотреть свое отношение к таким компаниям и прямо говорить, что есть бизнес, в что аптечным бизнесом прикрывается.

Как минимум, перестать, для начала, вручать профессиональные премии, восхищаясь.

Понятно, для фармацевтической тусовки деньги не пахнут, этим все-равно на рыночное поле, но есть же приличия.

Про соучастие, конечно, тоже пока не говорим. Все, ведь по незнанию, организаторы фармацевтических светских мероприятий в России далеки от практики и специальности. Да и почему бы не хвалить того, кто платит.

Примеры на российском рынке может приводить до бесконечности.

Что скажут акционеры компаний, когда разберутся, куда оказались публичные компании втянуты, в чем замешаны.

Мало, например, белым воротничкам из “Протека” одного “проекта” “Здравсити” оказалось, и спорных собственных маркетинговых упражнений.

С ростом аппетитов протековского горе-персонала, в противоправную деятельность оказались втянуты не только аптечные предприятия, но и монополисты других секторов экономики.

Что, например, скажут акционеры компаний, когда разберутся, куда оказались публичные компании втянуты, в чем замешаны.

Нужна им головная боль с участием в незаконном или полу законном бизнесе?

Да во всем этом протековском бизнес- бульоне, который можно сравнить, к тому же, с точки зрения выгоды и перспектив, с бульоном от яиц.

Понятно, что один неверный шаг рождает много других глупостей.

Если, например, говорить о глыбах ИТ-бизнеса, теперь понятно, почему "Яндекс", например, кардинально изменил рекламную политику в отношении рекламодателей, профессиональных участников рынка. В компании практически, выстроен барьер для рекламодателей малого и среднего фармацевтического бизнеса.





Мы к тому, что невнимание профессионального сообщества к, мягко говоря, неэтичным действиям на рынке, так и приводит к противоправным действиям, на которые не обращать внимания, уже невозможно. В сфере антимонополистической, незаконное предпринимательство, дистанционная торговля лекарствами и тд.

Некоторые скажут, мол нехорошо мешать бизнесу таких же участников рынка. как и мы сами. Даже не будем оправдываться, так как уверены, что на фармацевтическом рынке России должны работать законы.

Участники рынка должны работать в равных условиях, соответственно полученным государственным лицензиям, и все должны иметь одинаковый доступ, к размещению рекламы на том же Яндексе.

В Яндексе выстроен барьер для рекламодателей малого и среднего фармацевтического бизнеса.

Регуляторы в лице МВД, ФАС, Росздравнадзора не должны безразлично наблюдать, как грубо нарушается закон. Делая вид, что не понимают. о чем речь.

Трудно не понять, чем законная розничная и аптечная торговля лекарствами отличается от дистанционной торговли, или для чего произошел сговор юридических лиц с целью обойти законодательство.

Свежий пример, Протек, Яндекс и Сбербанка вступили, по нашему мнению, в сговор и на крупной интернет -площадке, называемой модным словом “маркет-плейс” организовали дистанционную торговлю широким спектром лекарств. Под прикрытием хитрой схемы, известного в России, фармацевтического склада- ЦВ “Протек”.





Все к тому, что господа крупные предприниматели, давайте прекращайте свои хитрые упражнения. Очень просим. Не доведут до добра, ни ваши корпоративные комплаенсы, ни финансы.

Очень надеемся, что наши просьбы вовремя дойдут до персон, принимающих решения, и они перестанут, в конце концов, слушать “менеджеров”, отвечающих за проекты, на которые мы намекнули выше, и проведя аудит торговых операций, оценив риски, приведут свою деятельность в соответствие с Законом.

Тогда возможно, мы дружно назовем все существующие пародии на фармацевтический бизнес неудавшимися маркетинговыми упражнениями.

Доброго всем вечера и Хороших выходных.