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    » » Союз педиатров обновил рекомендации по лечению ОРВИ у детей.


    От редакции : Союз педиатров обновил рекомендации по лечению ОРВИ у детей.
    автор: redaktor 14-10-2018, 21:29 Просмотров: 118
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    Уже в сезон простуд вошли, но все-равно стоит напомнить коллегам о препаратах от ОРВИ. 

    Тем более Союз педиатров России обновил рекомендации по лечению ОРВИ у детей. Что основное нужно учитывать нам при рекомендациях пациентам в аптеках и врачам при назначении. 

    Витамин С и гомеопатия признаны неэффективными. Про витамин С согласимся, в части назначения детям. 

    Про витамин С для взрослых, дело другое. Очень даже верим в пользу. 

    При общем недостатке витаминов в рационе пациента, разумный прием этого витамина, все же оправдан. 

    Да, еще нужно учесть, что большинство современных и известных лекарств "от простуды"  уже содержат витамин С . В дозе колдрекса, например, его 30 мг. Учитывая суточную дозу витамина С для взрослых, уже тремя приемами дозу превысим.   

    По гомеопатии, давно поддерживаем. Особенно, когда смотрим на цену популярного оциллококцинума, популярность, которого и так в прошлом. 

    Вернемся к рекомендациям по лечению ОРВИ у детей.

    Лечить детские ОРВИ больше не рекомендуют: ингаляциями, антибиотиками, при ОРВИ без осложнений, витамином С, так как он не влияет на течение болезни.

    Тут сказать нечего. 

    Кроме того, что по нашему мнению, ингаляция для ребенка это было всегда хорошо. 

    Сейчас это проще, доступны современные ингаляторы, которые не только увеличивают эффективность препаратов для ингаляции, но могут и служить, например при ингаляциях минеральной водой, средством поодержки иммунитета и улучшения общего состояния. Особенно для тех детей которым не доступен морской воздух ..

    Например, отечественный ингалятор “Ингпорт” еще и подогревает рабочую смесь и не снижает эффективность лекарственных препаратов

    Препараты, которые не рекомендуют детям назначать при лечении ОРВИ: аспирин, анальгин, нимесулид, антигистаминные препараты первого поколения, типа супрастин, тавегил, гомеопатические средства. 

    Конец  «Анаферона" и “Оциллококцинума”, противовирусные препараты с иммунотропным действием типа «Кагоцел», отхаркивающие (муколитики), противокашлевые.

    Как рекомендуют лечить детскую простуду без осложнений: много пить, промывать нос физраствором и морской водой от различных производителей ( аквалор), 

    обтирать ребенка водой комнатной температуры, если температура выше 39 °С — дать парацетамол или ибупрофен, использовать леденцы, пастилки и сосудосуживающие капли в нос. 


    Что рекомендуют для профилактики простуды: вакцинировать детей от гриппа, чаще проветривать помещения.

    Обращаться к педиатру рекомендуется если, температура поднялась выше 38 °С, она держится дольше 3 дней, 

    ребенку хуже, чем обычно бывает при температуре, 

    есть сыпь, боль в горле, головная боль, рвота или понос, жаропонижающее не помогло спустя 30-40 минут.


     








     
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