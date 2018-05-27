О чем писал Провизор 17 лет назад. Социальные проекты и вывод городского фармацевтического имущества

Известно, что идеи выдвигаются не только теми, кто располагает для этого необходимыми качествами, но и подчас чиновниками, не имеющими должной профессиональной подготовки, и потому, вольно или невольно, пренебрегающими логикой и просто здравым смыслом. Вполне понятно, что такие проекты в перспективе не выходят за пределы бумаготворчества. Однако худшее состоит порой в том, что вложение в такие проекты значительных бюджетных сумм не оправдывает себя и влечет материальные потери.

И вновь извечный в нашем отечестве вопрос: "Кто виноват?" Но таковых нет!

В статье "Война ларькам" журнал "Компания" заключает: \

"Как правило, когда мэрия берется курировать какой-то бизнес, рано или поздно он приходит в упадок. Так было с "Русским бистро", например. Какими бы благими ни были правительственные намерения, их осуществление губит саму идею."

С этим трудно не согласиться.

Следуя примеру городской торговли, в создание проектов для малоимущих начинает включаться и московская фармация. Отрицательный эффект состоит в том, что вместо "социального" магазина, потерянного для покупателя навсегда, можно открыть пресловутый рыночек. Не требует серьезных умственных усилий вывод, что в подобных условиях замену аптеке будет найти уже невозможно.

И опять вопрос: стоит ли игра свеч?

Как показывает опыт экспериментальных передач городских аптек компаниям-"благодетелям", они становятся в итоге обыкновенным бесплатным "товаром" и одни частные компании перепродают их другим.

А цели, во имя которых "это" осуществлялось, за давностью лет уже никого не интересуют. Так сказать, былое, а думы и практика сегодня в другом.

Как показывает опыт экспериментальных передач городских аптек компаниям-"благодетелям", они становятся в итоге обыкновенным бесплатным "товаром" и одни частные компании перепродают их другим.

А как быть с тем, что трудовые коллективы предприятий были лихо лишены законного права на приватизацию, а город, соответственно, средств, полученных в результате приватизации? Ведь это не просто риторический вопрос.

В июле на заседании Комиссии по социальной политике Московской Городской Думы (МГД) был рассмотрен, и что поразительно, получил широкое одобрение проект очередной программы создания сети социальных аптек, выдвинутый, естественно, коммерческой компанией. Согласно программе, в каждом округе будут отобраны несколько аптек, которые и будут объединены в очередную сеть, но сеть "социальную".

Очевидно, что нынешний состав МГД проблемы городской фармации не интересовали и не интересуют. Очередной проект одобрен и принят. Из этого возможен лишь один вывод - мнения специалистов отрасли не учитывались и не волнуют чиновничье сознание.

Сегодня известны две программы развития "социальных" аптек.

Первая предложена лидером оптового Российского фармацевтического рынка - компанией "Сиа Интернейшнл", вторая - фирмой "Итек", которая, безусловно, является лидером торговли в метро.

Представленные проекты предполагают, что социальная помощь нуждающимся будет оказываться по спискам адресной помощи и по системе добровольного медицинского страхования. Можно ли допустить, что некто мешает запустить эти "новые" проекты без одобрения МГД и создание "сетей" за счет действующих городских аптек? Несколько известных страховых компаний в Москве уже пытались реализовать систему добровольного страхования лекарственного обеспечения для населения. Однако, по нашим сведениям, этот вид страхования работает только у компании РОСНО.

Также известен способ добровольно-принудительного страхования /по типу страхования жилья/. Но это не укладывается в принципы морали создаваемого демократического общества.

Открытым остается вопрос о составлении списков малоимущих.

Пока суд да дело, один из претендентов на владение аптеками для пенсионеров провел PR-акцию совместно с газетой "Комсомольская Правда".

В номере от 11 октября в статье под названием "Чем москвичам заменить дорогие лекарства" журналист газеты, при содействии сотрудника компании "Итек", от имени московских фармацевтов разделил своих потребителей на три группы (разве не все равно московскому фармацевту, кого обслуживать?).

А приведенные в статье таблицы, под названием "взаимозаменяющие отечественные и импортные лекарства", могут вызвать шок даже у человека, далекого от фармацевтики.

Здесь легко заменяются препараты различных фармацевтических групп, препараты с различным механизмом действия и т. д. Например, "Ремантадин" - противовирусный препарат для системного применения сравнивается с настойкой Эхинацеи, являющейся иммуностимулятором. Аналогично, капли "Иммунал" будущими "социальными" фармацевтами заменяются на "Арбидол". А витаминно-минеральный комплекс "Дуовит", содержащий 11 витаминов и 8 минералов, заменяется на "Ревит", в состав которого входят лишь 4 витамина, и т. д. В общем - песня "нового фармацевта".

Естественно, Комиссия по социальным вопросам МГД не смогла устоять перед приведенными доводами.

На самом деле, социальная поддержка должна исходить со стороны власти и государства. В обязанность городских властей входит поддержка своих малообеспеченных граждан. Полная поддержка частично реализуется в лекарственном обеспечении москвичей, имеющих право на получение лекарств бесплатно или со скидкой. На протяжении многих лет бюджет города выделяет средства на эти цели. Если средств городского бюджета не хватает, то городская власть должна обращаться к профессионалам той отрасли, в которой гражданам требуется "социальная поддержка". И только за счет знаний и опыта этих профессионалов можно частично экономить недостающие ресурсы .

Вариант поддержки малоимущего населения со стороны бизнеса может иметь только одну форму - благотворительность.

Как правило, в условиях рынка третьего варианта не существует. И если депутаты Комитета по социальной политике МГД к очередным выборам хотят облегчить жизнь своим малоимущим избирателям, необходимо переносить проекты на базу государственных аптек и организационными усилиями этих аптек осуществлять реализацию лекарственных средств для малоимущих без розничной наценки. Это снизит цену в среднем на 25%. А если выделить этим государственным предприятиям еще и кредиты на пополнение оборотных средств, то лекарства для бедных будут закупаться, а не браться в виде товарного кредита у дистрибьюторов. При этом цена снизится на 30-35%. Следовательно, доход, который не будет добирать "социальная аптека" в виде наценки, должен напрямую дотироваться из городского бюджета или льготироваться в части налога на прибыль. Вероятно, это мероприятие будет стоить порядка 200-300 тыс. рублей дотаций в месяц на одно социальное предприятие. Если выделять под "социал" не всю аптеку, а только отдел, то в этом случае издержки предприятия на эту программу можно еще более уменьшить. Но такая продуманность, целесообразность и гуманизм для органов власти - это из области фантастики.

Не оставляем надежды, что разумное начало и профессионализм в реализации идеи создания социальных аптек займут в Москве доминирующее положение.