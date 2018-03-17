О чем писал Провизор в 2003 году, подводя итоги года.

Есть предложение в субботний морозный вечер марта 2018 вспомнить фармацевтическую жизнь и итоги 2003, тогда мы номинировали коллег нашей виртуальной "Хрустальной ступкой". Как же прикольно. Иных уж нет.

"Так или иначе, главными на фармацевтическом рынке 2003 оставались аптечные предприятия. Именно «Аптеки» и их провизоры остаются основой всего сектора и олицетворяют фармацевтический рынок перед потребителями. Можно смело констатировать, что розничный сектор в 2003 году по РФ формироваться и не думал. Изменения, правда, проходили на протяжении всего периода.

Здесь было очень привлекательно для различных бизнес структур. В развитие розничного сектора были направлено основное внимание и как следствие, финансовые потоки. Сохранялся интерес «очень мелкого бизнеса», который не преуспел на рынках в буквальном понимании этого термина. Отсюда исходил рост «киоско - ларечной» торговли, которая конкурировала друг с другом в рамках одной привокзальной площади или перехода. В этом году этот «подвид» розничного фармацевтического рынка достиг максимального размера, а к концу года появилась тенденция «на спад»."

Не доказала свою состоятельность идея «аптечных сетей».

В 2003 году ушли в лету последние «аптечные сети», созданные 5-8 лет назад при активном участии отдельных чиновников на базе государственного имущества. А более «молодые» проекты, хоть и агрессивно с «ново русским» размахом развивались, периодически испытывали трудности. В итоге, так и не смогли убедить общественность в своей перспективности и доходности (даже в рамках ближайшей пятилетки).

Здесь оказалось все просто, есть деньги, есть «аптечная сеть» - денег нет, нет и аптечного бизнеса. У кого средства есть, продолжают раскидывать «сети», причем ускоренными темпами. (тактика проста – надуть капитализацию, пока есть финансы ). Но к аптечному бизнесу «это» не имеет никакого отношения!

Самым стабильным «аптечным делом», как и десять и двадцать лет назад, оказались отдельные аптеки, сумевшие сохранить отечественные традиции. Они и представляют сегодня аптечную фармацевтику по всей России. Здесь, как правило, понимают, чем занимаются.

Некоторые аптеки объединились в ассоциации. Можно констатировать, что этот год был одним из самых тяжелых для профессиональных аптечных предприятий. Не все провизоры встретят год 2004 в своих аптеках, где проработали не один год.

На месте аптеки на Никольской (Москва) продают обувь, в торговом зале аптеки на Ленинградском проспекте работает банк, а на месте окружной аптеки в Отрадном, вообще, не известно что, одна вывеска.

Многие аптечные предприятия со - организованны «вертикалью» в государственные сети. Средняя городская аптека работала с эффективностью от 18 до 23%.

Огромное влияние на деятельность предприятий оказывало государственное регулирование цен на объемный перечень лекарств ( типа «жизненно- важных» ). Это «регулирование» не позволяло предприятиям вести эффективный бизнес и развиваться. Понятно, что потери от «гос. регулирования» предприятиям никто и никогда возмещать не собирался.

Средние показатели продаж современной городской аптеки составляли в 2003 году суммы от 600 тыс. дол. США за год (это минимум)

Средние показатели продаж современной городской аптеки составляли в 2003 году суммы от 600 тыс. дол. США за год (это минимум). Работало на аптечном предприятии от 10 до 50 человек.

Издержки средней ( опять же, современной) аптеки составляли примерно 120 тыс. дол. в год и выше. Приводя «средние показатели» мы говорим об аптеках крупных городов. В «глубинке», вообще все по-другому (да и данных, если честно, почти нет)

Кстати, современное, успешное аптечное предприятие это компания с высоким уровнем автоматизации. Автоматизация продаж как минимум. Без этого на аптечном рынке в 2004 году делать будет нечего вообще.

Такова действительность. Конкуренция, приватизация….опять конкуренция и еще раз «приватизация»…

Маловероятно, что розничный фармацевтический рынок сформируется в следующем году и его структура приобретет устойчивые формы.

Много будет зависеть от судьбы коммерческих «аптечных сетей» образца 2000-2003 года, чье существование носит нестабильный (но, долгоиграющий ) характер.

Преждевременно говорить и о появлении в ближайшие два года на розничном фармацевтическом рынке, даже единственного, значимого игрока.

Хочу отметить, что серьезным фактором расстановки сил будет позиция владельцев «сети 36,6». Точнее, «воля» на проведение реструктуризации розничного бизнеса, полную замену менеджмента.

Огромный потенциал скрывается и в остатках еще не полностью «добитых» городских «аптечных сетей» в виде МУП-ГУП.

При привлечении к «этому» делу профессиональных управленцев( не путать с назначенцами Минздрава ) этот сегмент рынка в крупных городах может серьезно влиять на продажи по отрасли и приносить пользу своим владельцам т.е «государству». Причем, местным властям пора уже суетиться на эту тему, если они не хотят оставить свои города без Аптек. В 2004 году, конкуренция будет иметь место в рамках «местных» рынков, ограниченных микрорайонами в крупных городах и прилегающими улицами, в небольших населенных пунктах.

Важно, что ничего не помешает «сетям аптечных магазинов» соперничать между собой и с магазинами косметических товаров. Причем, конкуренция будет идти не за потребителя, а за масштаб «раздувания» капитализации.

Но это другой вопрос, не имеющий отношения к фармацевтическому рынку.

Прочно в нашу жизнь входит Интернет.

В связи с вышесказанным, мы воздерживаемся от того, чтобы назвать «Аптеку» или «Аптечную сеть» года.

Это не означает, что в 2003 году в России среди аптечных предприятий нет высококлассных продуктов. Не называем только по тому, что сегодня справедливо оценить их могут только потребители.

Теперь несколько слов о новых тенденциях на рынке аптечных продаж.

Прочно в нашу жизнь входит Интернет. Он стал реальным полем общения провизоров со своими клиентами. Сегодня рано говорить о том, что есть такой сектор розничных продаж. Все очень слабо развито. В 2003 году появились только первые небольшие «интернет – сервисы» .

В году следующем, этот сектор будет активно развиваться. Однозначно, что превратить «сервисы» в сектор продаж, смогут только профессиональные игроки реального рынка. «Полуаптечные сурогаты» (с линцензиями на киоски) и компьютерные компании (выступающие посредниками ) на этом поле обречены.

В этом году мы не называем «Интернет-аптеку года».

Таковой пока нет.

Другой основой фармации является производитель. Основной тенденцией ушедшего года является снижение влияния импортных компаний на российский рынок. Иностранные производители, в большинстве своем, испытывают трудности и с организацией бизнеса, и с кадрами, и с властями. От регистрации собственной продукции до защиты товарных знаков.

Потенциально мощная (лет 5 назад) общественная организация иностранных производителей превратилась в «фон» местной «минздравовской» бюрократии.

Несмотря на целые «пулы» первоклассных препаратов, реально «подвисали» (мы имеем ввиду только то, что интересует провизоров - «продвижение и продажи») бывшие лидеры. Такие как «ГлаксоСмитКляйн», «Ай СИ Эн», «Янсен-Силаг», «Яманучи». Нулевые результаты показывала в РФ «Фармация- Апджон». А «Хемофарм» полностью растерял напор 2001-2002 года.

Стабильно продолжали действовать на рынке отечественные команды «Авентиса» и «Санофи-Синтелабо».

К счастью, лидеры в этом секторе были и есть.

В 2003 году «Компанией производителем 2003 года» из-за «бугра» по праву являлась компания «Сервье»

Менеджмент фармацевтической группы смог обеспечить на нашем рынке высокий уровень продаж, коммуникаций и собственного имиджа.

Ослаблением позиций мировых лидеров на отечественном рынке упорно не хотели пользоваться большинство отечественных производителей.

В 2003 году «основа» нашей отрасли ассоциировалась со стенаниями на тему о «трудностях» ( во всех видах) и с появлением «семейных династий» у «руля» производственных предприятий. Что, правда, не оказывало позитивного влияния. Пока, may be.

Однозначно, 2003 год дал четко понять, что отечественные фармацевтические производители живы и могут быть конкурентоспособными.

Но были все-таки компании, которые украшали общие «пессимистические» тенденции. Примеров тому немало. Компания «Иммафарма» продолжала занимать лидирующие позиции в своей группе ЛС. Стабильно и эффективно работали «Уфавита» и «Верофарм».

Однозначно, 2003 год дал четко понять, что отечественные фармацевтические производители живы и могут быть конкурентоспособными.

Еще очевидно, что домашняя «Компания производитель 2003 года» безусловно «НИЖФАРМ».

Все что делал менеджмент компании в 2003 году интересно, современно и эффективно (будем надеяться, что будет эффективно в будущем).

С основными сегментами вроде бы разобрались.

Настало время поговорить «о нахлебниках» на шее фармацевтической отрасли…(в хорошем понимании).

Явление, которое обозначается странным словом «дистрибуция» продолжает оставаться самым сформированным, развитым и основообразующим звеном фармацевтической отрасли.

Структура сегмента отрасли является постоянной уже на протяжении последних 5 лет. Тенденций на изменения не предвидится.

Два бессменных лидера. Два. Не будет на российском фармацевтическом рынке позиции номер три.

Зато имеет место четко сформированный сегмент «основной группы» без перспектив на лидерство. Обширный надо сказать сегмент. Здесь обозначились одинаковые проблемы и однозначные перспективы.

Будущее в развитии для «середняков» просматривается только в конкретном направлении - найти нишу для своей компании – посредника и стать «специалистом узкого профиля» ( по –правильному это называется «специалист в своем классе»).

И параллельно, успевать подтанцовывать «национальным» ( не питая иллюзий, не тратя ни средств, ни сил), оперативно закрывая «их» «дырки в ассортименте» у «их» клиентов.

В этой связи интересен пример фирмы «Доминанта сервис», которая активно выводит на отечественный рынок несколько продуктов. По такому же пути пошел и менеджмент компании «Инвар», выбрав приоритеты в пяти – шести продуктах.

«Дистрибутором 2003 года» мы решили назвать ЦВ «Протек».

Именно эта «компания – посредник» определяла в уходящем году «вектор» развития в своей области.

Далее, коротко…

«Событием 2003 года» стало появление общественной организации «СПФО».

Толку от самой ассоциации, конечно, очень мало. Надеемся, пока. Но факт замечателен тем, что свои усилия в защите общественных интересов попытались соединить «национальные» лидеры – ЗАО «Сиа Интернейшнл» и ЗАО ЦВ «Протек».

«Предприниматель года». Руководитель ЗАО «Сиа Интернейшнл» Игорь Рудинский.

«Общественным деятелем 2003 года» мы решили назвать юридического советника КОНФОП Светлану Завидову.

Наши данные и Интернет-ссылки говорят о том, что без этого человека не обходилось большинство общественных мероприятий отрасли и его участие почти всегда носило позитивный характер.

Хорошей и оригинальной рекламы на рынке было мало. Причины известны. Однако, нам удалось отыскать достойные варианты.

«Лучшая реклама. Видио-ролик» Флюкостат. Изготовитель рекламы "Рекламное агентство "Река"

Из отзывов конкурса Profy: "Такая деликатная проблема и так аккуратно обыграна. Хорошая идея, качественное исполнение". Абсолютно согласны!









«Лучшая реклама. Постер» Реклама «Интернет- сервиса» Apteka.ru – «Добрые мальчики из Аптеки».

«Лучшая реклама. Интернет-баннер». Баннер "Локалут" компании «Натусана».

Положение среди отраслевых СМИ не изменилось. По большому счету интерес для участников фармацевтического рынка представляют два, максимум три издания. Не больше. Основное число новых проектов не имеют никаких шансов. Хороший потенциал у относительно молодого издания – журнала «Фармацевтическое Обозрение».

«Лучшим отраслевым СМИ» в 2003 года стала газета «Фармацевтический Вестник».

«Журналистом года» провизоры назвали сотрудника газеты «Ведомости» Романа Кутузова.

Его материалы наиболее часто и точно отражали текущую действительность на фармацевтическом рынке.

«PR-компания года» на фармацевтическом рынке - креатив- студия «Прессто».

«Провал года» – препарат «Фосфоглив» и «его» печальная участь.

Печальная судьба нового высококлассного российского препарата «Фосфоглив». Препарат имел отличные перспективы на рынке. Продажи росли до тех пор, пока НИИ, который выпускал продукт, не был взят под «крыло» Московских властей.

«Идиотизм года» высказывание руководителя Минздрава РФ Юрия Шевченко:

«….."НЕ ВЕРЬТЕ В ТО,ЧТО ТЕ,КТО ПРОИЗВОДИТ ЛЕКАРСТВА, И ТЕ, КТО ИХ ПРОДАЕТ, БОЛЬШЕ ВСЕГО ДУМАЮТ О ЗДОРОВЬЕ. ЭТО НЕ ТАК ОНИ ДУМАЮТ ТОЛЬКО О ПРИБЫЛИ! И ПОЭТОМУ С НИМИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ ВЫСТРАИВАТЬСЯ ОТНОШЕНИЯ".

«Вспышка года». Аптечная сеть «Ригла». Компания развивалась так быстро, что само собой возникают большие сомнения в серьезности проекта. ( несмотря на то, что «сеть» находится под сильным «крылом».)

В этом году это все.

В заключении, от имени виртуальных провизоров, поздравляю коллег и оппонентов с Новым Годом.

Желаю успехов в фармацевтическом бизнесе и отличного здоровья.