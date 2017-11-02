Русская аптека в ноябре. Провизор доктору. Аптечное дело запрещено. МЭЗ на подсосе у американцев.200 штук за государеву этикетку. Водка и лекарства под контролем. Презервативы и клизмы на крючке. Бесполезно, но стоит дорого.

Провизор доктору в помощь. Аптечное дело в России запрещено администрацией страны. МЭЗ на подсосе у американцев, но не сдается, трепыхается. 200 штук долларов за государеву этикетку. Водка и лекарства под контролем «властей». К выходу поправок в ФЗ. Презервативы и клизмы на крючке чиновника. Бесполезно, но стоит дорого. Сколько обходится бюджету и потребителю деятельность только одного надзорного ведомства.

В Санкт -Петербурге умерла молодая пациентка. Умерла потому, что рядом с врачами ЛПУ, куда она обращалась, не было провизора- фармаколога. Скольким еще пациентам придется страдать, пока власть этой страны не вспомнит, что есть специальность провизора и призвание аптекаря.

Не торгашей на каждом углу, прогибающихся под любую бюрократическую идею в области “лекарственного обеспечения”, а профессиональной аптечной службы страны.

Нет, ничего против современных торговых сетей с их точками продаж не имеем. Торговля — это прекрасно, это двигатель прогресса, но призываем разделять торговлю и аптечную службу. Первое это современно, красиво и налоги. Без второго в России будут страдать и умирать люди.

А сколько пациентов испытывают страдания от длительного применения статинов, к примеру. А скольких пожилых людей с болями “неизвестной этиологии“ лечат в больницах не понятно от чего. Это же как будет экономически выгодно для бюджета, если пациентов станут сразу лечить правильно.

Провизор каждому врачу в помощь. Российский провизор.

Торговля это современно, красиво и налоги. Без аптечного дела в России будут страдать и умирать люди.

Продолжаем настаивать, что уничтожение аптечного дела в России — это диверсия.

Смотрите сами, как можно было ликвидировать в ЛПУ больничные производственные блоки аптек. Как?

Кто не знает, что продукция больничного аптечного производства закрывала минимум половину потребностей в препаратах. Это если не думать.

На все безобразие и непрофессионализм накладывается еще и постоянные бюрократические акции по администрированию отрасли. Кому от этого хуже?

Только рядовому потребителю. Он ограничивается в праве, не только на доступную лекарственную помощь, но и в банальной возможности пойти в аптеку и купить. Тупо от боли, от кашля, от бессонницы.

По рецепту врача не может купить. Потому что какие -то уроды во власти все время что-то выдумывают. Зачем?

Верите, не понимаем.

Сектор сильнодействующих препаратов монополизирован. Кодеин содержащих препаратов ограничен. Теперь на очереди антидепрессанты. Для чего? Почему?

Потребитель ограничивается в праве на доступную лекарственную помощь и в возможности пойти в аптеку и купить. Тупо от боли, от кашля, от бессонницы

Легче стало. Нам, аптекарям, иногда больно, но мы ничего против бюрократического произвола и безграмотности сделать не можем. Нам который год говорят, вы калеки аптечные, не нужны. Ну, ну.

уничтожение аптечного дела в России — это диверсия

На неделе руководители столичного эндокринного завода озаботились сначала, вроде как, интересами пациентов, вроде как конкуренцией, вроде как даже законодательством, которое мешает им нарушать патентные права. Результатом озабоченности стало письмо зампреду Правительства. Потом, правда, оказалось, что письма и не было.

Директор ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ) М. Фонарев в разговоре с РБК опроверг информацию об отправке письма зампреду правительства О. Голодец с информацией о том, что российских пациентов ждет дефицит обезболивающего.

Да и проблем никаких нет. Кто же сомневался. Зад то руководителя горит, по- любому. Ведь утечка с фактами имела место.

Про то, что завод до сих пор работает на американской субстанции морфина, что выпустил аналог обезболивающих пластырей, что оборудование для производства тоже из-за бугра, про санкции в отношении завода.

Журналисты, конечно, еще те. Но факты.

Даже в унизительных оправданиях должностных лиц после информационного выброса, фактов нет. Все значит, по большому счету, правильно. И плохо очень.

Простейшее сырье из Америки, оборудование и «зип» из Америки. Препарат выпустили на новых носителях, небось и деньги под эту “разработку” освоили. Про патентное право забыли, да? В угаре “импортозамещения”.

Печально как-то и показательно.

Про патентное право забыли, да? В угаре “импортозамещения”

Трудно для понимания позиция наших уважаемых производителей. Бог с теми, кто работает на закрома родины.

Но есть же рыночные компании, должны быть. Компании, которым просто неоткуда взять по 12 млн. на Мурашкину штриховку. Благо, что ГД пока отложила рассмотрение поправок по внесению этой административной ерунды в ФЗ. Благо, что чиновники из ФАС задумались.

Наши коллеги из Ассоциации российских независимых аптекарей направили обращение в профильный комитет ГД, в Открытое Правительство, в ФАС с требованием остановить бюрократический произвол в этом направлении. Дошло не дошло, не знаем. Пока молчат.

Оперативно ответили только специалисты ФАС. Не бог весть, но оптимизм внушает. Цитируем.

"Здравствуйте! Мы считаем, что усовершенствовать практику проведения государственных торгов на закупку ЛС и гармонизировать фармацевтические рынки СНГ можно через формирование единых подходов, методик, требований к контролю качества ЛС, к упаковке, маркировке, рекламе препаратов. Вопросы развития конкуренции на рынке лекарственных средств всегда очень неоднозначные, поэтому мы рады, что вы проявляете такое участие! Мы учтем ваше мнение по вопросу!"

А мы то как рады, несмотря на то, что проблем не видим совсем. Фармацевтический рынок страны отдельно, государственные закупки отдельно, рынки СНГ отдельно.

Вы только представьте себе размер геморроя. Если даже такие конторы напряглись. Что уж говорить о рыночных компаниях.

Стоимость проекта по маркировке лекарств для компании «Герофарм» оценивается в 10 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в рамках пресс-тура на производство компании заявил директор компании по экономической безопасности Ахантьев. По его словам, наибольшую часть расходов составили затраты на покупку оборудования.

В рамках реализации проекта IT-департамент компании разработал программное обеспечение, отвечающее за совместимость данных оборудования, верификацию сгенерированных индивидуальных кодов упаковок и их агрегацию до гофрокороба, рассказал директор «Герофарм» по IT Кузьмин. Оно интегрируется, дополняет ее новым функционалом по хранению кодов, формированию пакетов данных и их дальнейшей передачи в ИС «Маркировка». Бла, бла...

Фармацевтический рынок страны отдельно, государственные закупки отдельно, рынки СНГ отдельно

С этим Росздравами и его лидерами прямо беда. Никто думаем не делал столько анти-рыночного, вредного и дорого для бюджета за всю историю чиновников в России.

Не нужно быть экспертом, или аналитиком, чтобы оценить факты. До Мурашко, и после.

До. Были презервативы дурекс по 700 рублей на 12 актов, были разные, десятки видов. Был у народа защищенный секс. Предприниматели продавали продукцию, платили налоги в бюджет.

После. После того как у западного производителя презервативов возникли разногласия с надзорным ведомством и М. Мурашко запретил продажу продукции в России.

Цена выросла до 83 рублей за интимный подход. Ассортимент уменьшился на 80%. Продажи снизились на 70%, пропорционально уменьшаются и налоговые поступления. Британский производитель презервативов — это величина и тот предпочел вероятно не связываться. Нет и нет.

Никто не делал столько анти-рыночного, вредного и дорого для бюджета за всю историю чиновников в России

Дело другое, что общество не заметило опасности такой бюрократической деятельности. Презерватив можно и заменить.

Другую медицинскую продукцию, которая странным красноармейским наскоком попала в сферу интересов М.Мурашко и его команды, заменить нельзя. И обойтись без нее нельзя.

Клизма, например, тоже относится к группе медицинских товаров, цена за год выросла в три раза.

Но особую боль вызывают страдания людей в России, которые из-за деятельности таких как Росздравнадзор и бездействия таких как ФАС и Минюст, оказались лишены возможности купить жизненно важные для них медицинские товары, На всех на них рука Мурашко и подобным. Факты, факты упрямая вещь.

Пример. Расходные материалы к американским инсулиновым помпам медтроник. Цена за 20 –ти дневный комплект была 5000 рублей, стала 7000. Это скандал.

Не говорим уже о том, что при существующем сегодня в России административном давлении на отрасль, конкуренцию американцам или европейцам желающих из российских компаний просто нет.

Достаточно запросить в Сети услуги по регистрации в Росздравнадзоре. Ничего не захочется. Какой там малый бизнес, идите товарищи лесом.

Еще пример, в том же самом Минздраве недавно решили “навести порядок” с фармацевтическими субстанциями. Все, что продается на фармацевтическом рынке России должно быть, черт побери, «фармацевтически» зарегистрировано. За огромные деньги с бешеными трудозатратами.

Как следствие, российские гемодиализные центры оказались без мела, который теперь должен, с какого-то перепугу, быть фармацевтической субстанцией. Точней не без мела, а с мелом по цене “высоких мировых технологий” и “местных действий по регистрации продукта”.

Никто не против правил, но позвольте.

Услуги чиновников по превращению мела в фармацевтический мел стоят 900 рублей за килограмм. Пойти и повеситься.

Кальция карбонат как сырье стоит 100 рублей, “кальция карбонат фармацевтический” стоит, тварь, тысячу.

При этом разница лишь в одном, дорогой “одобрен” чиновниками. Какой бюджет, скажите, выдержит такие последствия чиновничьей деятельности? В карман инвалида на гемодиализе какой выдержит.

Услуги чиновников по превращению мела в фармацевтический мел стоят 900 рублей за килограмм. Пойти и повеситься.

Я к тому, что только по итогу и последствиям вышеуказанных нами фактов, как результата бюрократической деятельности, должны быть не отстранения от должностей высоких с щедрым государственным содержанием, а посадки.

Ждем посадок. Сорок лет и три года. На этом все. но пасаран.





