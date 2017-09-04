Главная От редакции » Русская аптека в сентябре. Создаем аптечную НКО. Таблетки в супермаркеты, виски в аптеки. Национальные против региональных. Аптечные грабли.

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От редакции : Русская аптека в сентябре. Создаем аптечную НКО. Таблетки в супермаркеты, виски в аптеки. Национальные против региональных. Аптечные грабли. redaktor 4-09-2017, 00:12 Просмотров: 430 0 автор:4-09-2017, 00:12Просмотров: 430

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Отвечаем на вызовы современности и продолжаем сопротивляемся идиотизму “коллег” по фармацевтической отрасли - создаем аптечную НКО. Таблетки в супермаркеты, виски в аптеки. Национальные против региональных, без шансов для всех. Клиентоориентированность оптовых складов достигла низшего, за последние 25 лет, уровня под лозунгом “ буду в отпуске. Вами заниматься никто не будет”. Аптечные грабли. “Первостольник”- бедолага! Бесплатная консультация! Аптекарский оль инклюзив. Предпринимательские советы к началу сезона. Бухов на улицу. Справки в архив. Новартис- рекламный агрессор, по которому плачет российский регулятор.







Мне нравится, что я аптечный провизор. Я получаю удовольствие от того, что занимаюсь аптечным делом. Уверен, что у меня и моих коллег есть все, чтобы сохранить нашу аптечную специальность. По большому счету, мне и моим коллегам аптекарям все-равно, что общество в целом, и профессиональное сообщество, в частности, даже не знает и не хочет знать о нас и нашей работе. Равно как и не догадывается о том, что российские провизоры и фармацевты в своих аптеках делают. Мы были и остаемся аптекарями уже третье десятилетие существования российского фармацевтического рынка.

К счастью, нашу работу ценят самые профессиональные врачи и ценят пациенты. По -другому, думаю, мы бы не выжили, нас бы раздавили “новые” фармацевтические предприниматели и жесткая рыночная конкуренция. Раз так, мы провизоры, фармацевты , независимые аптекари очень даже конкурентоспособные.

Мы были и остаемся аптекарями уже третье десятилетие существования российского фармацевтического рынка.



Если не ошибаюсь, что по последним данным аналитиков, независимых аптечных предприятий в России чуть-ли не 20 тысяч. Уверен, что, минимум, в трети из них профессиональные провизоры играют первые роли. Думаю, за такими предприятиями будущее. А сколько еще мы русские аптекари можем. Делать препараты для снижения внутричерепного давления стариков и малышей, готовить эффективные, и не имеющие аналогов в мире, успокоительные микстуры, готовить педиатрические дозировки сердечных препаратов, да и много,много чего еще.



Для усиления информационного напора на “братьев” по -классу и рынку открываем еще одну PR-площадку. Милости просим www.nationalpharmchamber.com



Важно, что при всей своей гениальности, профессионализме и актуальности, мы не потребляем и даже не нуждаемся в бюджетных деньгах, не нуждаемся в государственной поддержке. В плане, что десятилетия обходились, а теперь и подавно. Аптекарь это не только уникальный по доходности бизнес и просто призвание. Думаю, что русские аптекари были и будут. Начинаем новый фармацевтический сезон. Здравствуйте коллеги.

Для усиления информационного напора на “братьев” по -классу и рынку открываем еще одну PR-площадку. Милости просим www.nationalpharmchamber.com

Пользуясь случаем, скажу несколько слов о новом Интернет- ресурсе и главное, о том, что мы приступили к официальной регистрации аптечной НКО. Своей собственной, без фармацевтических монстров и чиновников. Думаете, ничего из этого не выйдет? Не беда, хоть согреемся. В 2017 году, известный провизорам и фармацевтам, и существующий с 1997 года Профсоюз Провизоров поменял форму общественного и профессионального существования. Свою деятельность начала некоммерческая профессиональная организация российских аптекарей «Профсоюз Провизоров». Мы решили сохранить марку «Профсоюз Провизоров», она дорога нам, минимум потому, что с профсоюзом мы прошли годы, со дня возникновения отрасли и развития российского аптечного дела. Вступить в Профсоюз Провизоров может любой провизор, фармацевт и предприниматель в сфере аптечного дела, кому это Дело не безразлично и признающий Устав организации. Да, еще нужно будет платить членские взносы. Особо отметим, что главной задачей организации является защита профессионального аптечного дела и розничного рынка России. Условия существования в России аптечного дела, вот что заботит нас больше всего. Аптечное дело в России это основа всей фармацевтической отрасли России. Провизоры и фармацевты это главные действующий лица и опора рынка. Вторая задача Профсоюза Провизоров это содействие участникам фармацевтической отрасли. Впереди видим много интересного. Особенно при возросшей активности отраслевой бюрократии и толпы ее сопровождающей, и от нее же кормящейся. Не сомневаемся, с этого аптечного сезона, на рынке появится аптечная, наша провизорская НКО, которая заменит, существующий уже почти 25 лет, профсоюз провизоров. НКО, что позволит в перспективе получить статус саморегулируемой организации и хоть чуть противостоять вызову времени, экономики, а главное хамству и тупости других домашних общественных контор крупного бизнеса и чиновников. И еще в названии новой некоммерческой организации российских аптекарей обязательно останется старое имя - “профсоюз провизоров”, как марка верности делу и профессии.

Аптекари обязательно будут готовить ответ продуктовому ритейлу, в ответ на попытку зайти в сектор торговли лекарствами. Помните, как некоторое время назад кто-то активно лоббировал в Минздраве и продвигал в СМИ идею участия торговцев продуктами в реализации лекарств. Теперь волна вроде сошла, но осадок… Обязательно нужно будет внести изменения в текущее законодательство, что не сложно. Это позволит аптекам продавать алкоголь. Представляете. Тем более опыт у нас уже имеется, бальзам Биттнера, настойка Боярышника и тд. Обратил внимание, что власть и регуляторы уже делают первые шаги в этом направлении, в аптеках планируется внедрить систему учета типа ЕГАИС только для лекарств, что облегчает участие аптекарей в самой ликеро-водочной ЕГАИС. Что касается ассортимента, то учитывая наши ограниченные площади, торговать будем только крепкими и благородными. По информации Росздрава и Минэконома подобная инициатива позволит нанести удар по рынку фальсифицифицированого алкоголя и обеспечить доступность качественной продукции у людям. Аптекари, при этом, смогут увеличить дневные продажи минимум на 20%. Да, еще эксперты, в обосновании необходимости крепкого алкоголя в аптеках, приводят пример США, где подобная практика давно имеет место. “Я буду в отпуске. Вами заниматься никто не будет”. Л.Конобеев.



Я недавно обнаружил доказательство давнего утверждения при обсуждении и сравнении российских оптовых складов, которых раньше мы называли, да они таковыми и были, национальными дистрибьюторами. В те, уже далекие времена, подобные компании составляли основу всей отрасли и были еще настоящими партнерами аптек. Тогда мы предполагали и спорили на тему, что уровень бизнеса национальной дистрибуции типа “Протек”, “Сиа” образца “до 2012 принципиально отличался от уровня конкурентов и является вершиной. Высотой не достижимой для остальных компаний и других корпоративных культур. Это один тезис. Второй тезис примерно заключался в следующем.. Региональная фирма никогда не станет национальной компанией и не сможет стать лидером отрасли. Это утверждение я пытался иллюстрировать на примере оптового склада “Катрен”, который тогда был претендентом, занимал по рангам почетное и вечное “третье”место. Новосибирский менеджмент уже тогда делал попытки заявить о “Катрене” как о лидере отрасли. Первое, ошибочное, надо признаться, утверждение, доказано рынком и временем. “П” и “С” по разным причинам провалились, с экономико-отраслевой точки зрения, как основообразующие отрасль компании. Перспективы и актуальность Новосибирского склада, как мне кажется, ярко иллюстрирует менеджерская рассылка. Уточню, это не письмо клиенту, а именно рассылка. Цитирую. Можно будет, кстати, использовать как слоган из серии “денег нет, но вы держитесь” автор Д.Медведев. “Я буду в отпуске. Вами заниматься никто не будет”. Л.Конобеев. Добрый день, коллеги. С ??? по ???? я буду находиться в отпуске, во время моего отпуска Вами заниматься никто не будет. Поэтому, для своевременной отгрузки контролируем свои платежи, на всю клиентскую базу стоят фильтры при просрочке более 1 дня заказ автоматически не уходит на сборку. Не верю, глазам, что такое возможно в 2017 году, при кризисе, конкурентном окружении. Прав оказался, никаких шансов у таких как "Катрен". По аналогии с девушкой, которую можно вывезти из деревни, а колорит региональный, из девушки, нет. Мериться с конкурентом уровня столичный “Пульс”, или вездесущий “Протек, да. Задавать стратегические установки и импульсы всему рынку. Никогда. В отпуске. Аптеками заниматься никто не будет. Можно, конечно, привлечь огромные кредиты, можно вывести офис в самый центр, хоть в Москву, хоть в Лондон, хоть в Рим, только не перестанет компания быть региональной. Никогда. Сколько денег не влей, какие места в рейтингах не нарисуй. И думаю, такая фигня, на каком-то психологическом уровне. Обязательно позже подробнее обсудим сильные и слабые стороны, существующих оптовых фармацевтических складов, благо есть, что обсуждать. Высококлассные фармацевтические склады Катрен, Пульс, Протек, БСС, Фармалайн. Замечали, коллеги, оптовых складов современного качества все меньше на рынке.

С первых дней рынка в России наступаем на странные стереотипы. Кажется, что в 90% случаев толкает нас туда бюрократическая орда при поддержке потребительской и еще чуть-чуть добавляет собственная недальновидность, да профессиональный провизорский по -фигизм из серии, ну, аптечное дело это вечное. Ага, манна небесная. Про русскую пословицу, что без труда, рыбку из пруда, не забыли? Особенно, если в первой фармацевтической пятилетке рынка, главными в аптечном деле стали невнятные короли оптовой торговли, а на третьей пятилетке - предприниматели без намека на образование, именуемые гордо “сетевиками”, или “дискаунтерами”. Лучшее из того, что получило российское аптечное дело это продукты от недоученных лузеров с врачебной специальностью и безудержной наглостью. Провизор же, кажется, исторически, стал зваться “первостольником”. “Первостольник”, как низшее сословие аптекарей. Еще десять лет назад удивлялся, когда искал сотрудников в аптеку и 10 из 10 обижались, что работать предстоит за прилавком. Хотя провизор РПО, провизор первого стола и первостольник это две разные специальности. Только не сомневаюсь, что так уже думают немногие наши коллеги. Все остальные смирились и опытными профессиональными провизорами уже руководит черт знает кто. Кто только не руководит. Как злой рок.

Вернемся к более простым стереотипам. Следующая потребительская и бюрократическая фобия. Аптекарь должен оказывать пациенту консультации по применению ЛС. Откуда взяли установку? Непонятно. Посмотрел в Сети расценки на первичный докторский прием. Ниже 800 рублей расценок нет. Думаю, такой же порядок услуги по системе ДМС. Как, как. Рассказать о противопоказаниях, побочных эффектах, да еще и объяснить совместимость. Бесплатно. Не удивительно, что наши провизорские, фармацевтические услуги ничего не стоят. Понятно, почему средняя зарплата провизора 40 тыс. Не треснет ли потребительское лицо. Не зажиреет ли шея современного организатора российского здравоохранения.

Аптекари начинают новый сезон. Советовать профессионалам особенно нечего, но хотим обратить внимание коллег на пару моментов. Думаем, что многие просто на них не обратили внимание, и по -старинке продолжают нести издержки там, где уже давно не нужно. Оплачивать при этом чистых нахлебников рынка. Сразу извиняемся, если кого обидим. Это не мы, время и рынок. И так, в топку договоры об информационном обслуживании со справочными службами. Основные подобные информационные городские сервисы, из еще более-менее, эффективных , типа столичных “аптекамос” и “мдв” буквально забиты информацией сетей и дискаунтеров и дело до независимых аптекарей со средними городскими ценами доходит редко. Так что бюджет на “справки”, что составляет ежемесячно от 6 до 22 тыс можно смело перенаправить на рекламу в местных газетах для простого народа, или с модные социальные сети, где сегодня можно четко выбирать конкретные потребительские группы.

Второе к чему рекомендуем присмотреться, хотя уверен что 80% аптекарей это уже сделали, это уничтожение собственных бухгалтерий. Нет более вредного сотрудника, или ужас, сотрудников аптеке, чем бухгалтер. За последний год получила бурное развитие такая забава как передача бухгалтерского обслуживания на аутсорсинг специализированным компаниям. Которые за 15-40 тыс. в месяц возьмут на себя все бухгалтерские проблемы, от отчетности до начисления зарплаты и налогов. Кто еще тормозит и не завел себе домашнюю бухгалтерскую компанию, готовы посоветовать на выбор. С опытом работы с аптекарями. Так что пишите на адрес redaktor@provizor.ru, все подробно расскажем.

Жжет рекламой в самые потребительские мозги уважаемый “новартис групп”, выводя на рынок очередной противогрибковый лак. Тут и применение “на ранних стадиях”и “против редких возбудителей”. За этими профессиональными вольностями даже низвание препарата кажется, и ничего. Думаю, что несмотря на солидный рекламный бюджет и явные попытки ввести потребителей в заблуждение игривой рекламой, шансов потеснить конкурентов мало. Лоцерил на рынке уже марка. Офломил - марка новичок по интересной цене. Да и не выдумывают эти производители “новый” свойств аморолфина, не позорятся Надеемся, что российские регуляторы дадут оценку рекламным опытам новартиса, так чтобы больше не хотелось.







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