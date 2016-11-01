Главная От редакции » Русская аптека в июле. Звезда фармацевтики. Стойкий “Протек”- повелитель ПО, а аптекари? Кто это? Фармацевта в каждый ларек. Чиновники продолжают издеваться над профессиональным сообществом. О- Судим “Протек” и Merck Sharp & Dohme/Frosst Iberica.

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От редакции / Наше мнение : Русская аптека в июле. Звезда фармацевтики. Стойкий “Протек”- повелитель ПО, а аптекари? Кто это? Фармацевта в каждый ларек. Чиновники продолжают издеваться над профессиональным сообществом. О- Судим “Протек” и Merck Sharp & Dohme/Frosst Iberica. redaktor Сегодня, 00:44 Просмотров: 6 100 автор:Сегодня, 00:44Просмотров: 6

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Русская аптека в июле. Звезда фармацевтики, определяем ближайшие перспективы отрасли по лицам. Стойкий “Протек”- повелитель компьютерных программ и информации, а аптекари? Кто это? Фармацевта в каждый ларек. Чиновники продолжают издеваться над профессиональным сообществом. О- Судим “Протек” и Merck Sharp & Dohme/Frosst Iberica. Интересное дело...Не кажется ли вам, коллеги, что тенденции российского фармацевтического рынка можно определить, наблюдая за творчеством, бизнесом и успехами отдельных персон, о которых активно рассказывает отраслевая пресса, Интернет и СМИ. Посмотрите сами, по-гуглите. Звезда фармаЦевтики 2015-2016 А. Репик. Звезда 2017 А. Виноградов..Не люди в отрасли, а отрасль для людей. Кто был звездами 2014? 2013? И сравните, к примеру, с героями 2000-х - 2010-х Б.Шпигелем, или А. Катлинским, или даже с Р. Хабриевым, или даже с самым успешным сегодня радио-теле ведущим Ю. Крестинским, или с бывшим чиновником, А. Младенцевым. Бледнеют образованные и успешные, на фоне сегодняшних. По уровню, как бы сказать, успешности. Что за отрасль, за страну вам, коллеги, не страшно. Это если говорить только о персонах из кланов. Что светит обычным предпринимателям отрасли, только упорный труд, пот, а то и кровь. А расследование по теме "разукрупнения" бизнеса не хотите? Что-то на тему было у нас в фейсбуке с тегом #аптекиудмуртии. Как не раз уже писали, на что самым талантливым и успешным предпринимателям фармацевтической отрасли России потребовалось почти три десятилетия, нынешние мастера бизнеса и почитатели вертикали поднимают за год. Что за время такое, революционное, время безграничных возможностей, черт возьми. Безграничных, для некоторых, избранных, конечно.

на что самым талантливым и успешным предпринимателям фармацевтической отрасли России потребовалось почти три десятилетия, нынешние мастера бизнеса и почитатели вертикали поднимают за год

Только неделя прошла после того как скандал с бывшим лидером рынка складом “Протек”мы начали обсуждать, а сотни менеджеров самого склада и столько же специалистов “Спарго” бросились к клиентам, проверять, а был ли мальчик. Существует ли в сетях и ПК аптечных предприятий России мерзкий вирус-шпион? Не поверили, коллеги. Правильно. По фиг. Ни одного сообщения даже на корпоративных сайтах. Кроме неточного, мягко говоря, публичного заявления одного из Протековких боссов и следующего за этим опровержения. “Компания «Спарго Технологии» информирует о том, что в опубликованной ранее статье сведения о проведении «полной технической экспертизы, в том числе, проверки исходного кода, всех дистрибутивов и алгоритмов действий», при включении ПП «ePrica» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных являются не достоверными. Полная техническая экспертиза, включающая в себя проверку на безопасность, не проводилась.” Ну не проводилась и не проводилась, ну соврали и соврали, ну не знает правая рука, что делает левая. Тем более, что “эта полная техническая экспертиза”, как говорят специалисты, не может быть гарантией от вирусов, шпионов и простого разгильдяйства.

если закрытая коммерческая информация и попадала к “Протековским” аналитикам, даже самая актуальная и секретная, они, эти аналитики не в курсе, что с этой информацией делать

Ни одной реакции на проблему. Во- первых, лето и все руководство группы “Протек” отдыхает, во- вторых, не барское дело решать мелкие клиентские проблемки. Да и менеджеров, способных решать с клиентами даже простые вопросы, у “Протека”, уж как, думаю, года два нет. Тема, конечно, для отрасли неприятная. Даже для тех, кто уже сталкивался с агрессивной корпоративной культурой компаний и сотрудников группы “Протек”. Хотя, может быть действительно, рынок просто не интересуют региональные компании. Бухтят себе в отдельном подмосковном регионе, или обслуживают бюджет и пусть. Я, например, уверен, что даже, если закрытая коммерческая информация и попадала к “Протековским” аналитикам, даже самая актуальная и секретная, они, эти аналитики не в курсе, что с этой информацией делать. Разве что поделиться с высшими управленческими кадрами, но как известно, в “Протеке” давно “высшие кадры” воспринимают только позитивную информацию. А тут. Представляю, шпион сообщает, что доля “Протека” на рынке все меньше, меньше и клиентов, и все они ушли на обслуживание к другим оптовым компаниям. Какой тут позитив. Вот и работает вирус “в холостую”, как там пишут, “первая информация о проблеме появилась в 2012 году”. Что, правда, с этим делать? Для меня вопрос почему сотрудники известной фармацевтической компании не реагируют, не стоит. Считаю, что большинство профессиональных участников рынка уже ответили на этот старый “протековский вопрос”, отказавшись от деловых контактов с группой, или сведя сотрудничество с протековскими структурами и персоналом к минимуму. Это правильно.

Аптекарям же, по- любому будет наука. Даже “за бесплатно”, даже не рассматривать возможности установки сбытовых и управленческих программ “от складов”. Сегодня активно и агрессивно, к примеру, продвигает свой продукт сегодняшний лидер оптовой торговли “Катрен”, чуть ранее свои программные продукты продавал розничному рынку тогдашний лидер “Сиа Интернейшнл”. Беда прям с этими складскими диверсификациями и амбициями. Понимаю, что тем кто уже влип, я кстати, тоже влип в протековскую ефарму, проще оставить ПП, чем тратить огромные средства на новую автоматизацию. Разве, что этот переход и замену ПО не оплатит, при определенном развитии событий, щедрый и нескончаемый протековский бюджет. Чуть не забыл, единственной кто, наверное, отреагировал на информационный повод вокруг протековских компьютерных разработок и ноу-хау, стала ценная бумага компании. За последние три месяца акции группы на бирже показали снижение и находятся в первой десятке лидеров падения акций компаний потребительского сектора.

большинство профессиональных участников рынка уже ответили на этот старый “протековский вопрос”, отказавшись от деловых контактов с группой, или сведя сотрудничество с протековскими структурами и персоналом к минимуму. Это правильно

Несколько дней назад увидел на лентах информацию, мол реализация лекарств аптечными предприятиями силами работников без профильного образования и не нарушение вовсе. Представляете коллеги, нет нарушения правил фармацевтической деятельности и нет грубого нарушения правил лицензирования фармацевтической деятельности, если за первым столом не провизор, или не фармацевт. Это блин шалость. Я то думал, почему в отчетах Росздравнадзора и Прокуратуры, особенно по южным территориям, приводятся данные о штрафах “за нарушения”, выразившиеся в том, что ЛС продают “аптекари” без профильного образования. Я то думал, почему “новые аптекари” так любят круглосуточных режим работы, выставляя “дежурантами”, типов разных специальностей. Вот оно как. В глазах многочисленных “контролеров” это лишь маленькая шалость. Якобы только теперь и только будет принят законодательный акт, который, якобы, прямо укажет на то, что отпуск лекарств должен осуществляться специалистами, имеющими профильное фармацевтическое образование. Что за идиотизм, и как и кому такое в голову могло прийти.

Подобные факты говорят лишь об одном. Минздрав полностью отстранился от контроля за фармацевтической деятельностью, а свои надзорно- контрольные функции использует лишь для административного давления на отрасль, обогащения чиновников, распределения бюджетных средств и сокрытия коррупционных схем. Доказательств море. Еще немного времени и начнем делиться информацией, например, как Росздравнадзор три последних года по спорным основаниям собирал с предпринимателей, в буквальном смысле, дань, и дело это было поставлено на поток. Миллионы рублей. Тысячи предприятий. Скандал зреет.

Время нам нужно для того, чтобы закончить несколько судебных разбирательств и выслушать мнение силовых органов. Что касается тех, кто может, или не может стоять за первым столом, главное, по нашему мнению, не кто находится за первым столом в определенный момент времени, а кто несет ответственность за фармацевтическую деятельность. Не секрет, что сегодня ушлый провизор, оплаченный “новыми аптекарями”, который руководит, или должен возглавлять аптечное предприятие, может совмещать это руководство в десятке аптек. Или того хуже, только подкладывать свой провизорский сертификат в комплект документов на получение фармацевтической лицензии. Это глобальная проблема отрасли в профессиональном плане. Пока же, богатые и защищенные бюрократией со всех сторон, участники фармацевтического рынка, в лице структур “Протека” и производителя Merck Sharp & Dohme/Frosst Iberica, продолжают предпринимать в России лишь основываясь на собственном понимание фармацевтической деятельности. О чем мы говорили в прошлом номере, когда вешали на этих предпринимателей ярлыки. Вспомнить о чем речь. Думаю, будем повторять пока у руководителей этих фармацевтических гигантов здравый смысл не проснется. Ну, или за заднее место, наконец, не возьмут контролирующие органы. Дубль два. Фирма Merck Sharp & Dohme/Frosst Iberica устраивает дефицит, чтобы получать дополнительную выгоду, продавая ходовой препарат “с нагрузкой”. Руководство местного представительства, как я считаю, Merck Sharp & Dohme/Frosst Iberica создала на рынке ограниченный спрос на “Дипроспан”, а продает его, через крупных оптовиков, с условием покупки аптеками дипроспана с “нагрузкой”, лекарством вообще из другой группы. Аркоксия, если конкретно. Это дорогущий банальный НПВС. Это где, интересно, западных реализаторов лекарств учили так управлять спросом. Беспринципным образом торговцы из “Протека” называют все свои точки продажи лекарств ”аптеками”. Таковыми не являющимися. Это аптечные пункты. Следовательно, назваться и иметь вывеску “аптека” они не должны. Как минимум потому, что это вводит покупателей в заблуждение, как максимум имеет место нездоровая конкуренция и нарушение ЛТ. Другой, спорный с точки зрения законодательства проект, который тянет на незаконное предпринимательство. проект “Протека” в “маркетинговой сфере. Это система “дистанционной торговли” лекарствами в розницу “здравсити”.



если за первым столом не провизор, или не ф армацевт. Это блин шалость







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