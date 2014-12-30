Русская аптека в апреле. 36.6 туман, похож на обман. Пульс, пульс прослеживается. Складу таблеток "Протеку"не хватает производственных мощностей. Которые есть у Минпром

Русская аптека в апреле. 36.6 туман, похож на обман. Пульс, пульс прослеживается. Складу таблеток "Протеку"не хватает производственных мощностей. Которые есть у Минпромторга.

Я последние 10 лет прогнозировал этой конторе конец раз пять. Раз пять ошибался. Это прямо как рок для русского, сначала для аптечного дела, потом как вирус для всего российского фармацевтического рынка.

Такой, что не вакцинируешься, он становится только больше и больше.

Вот еще и поглощает теперь. Теперь здоровые рыночные механизмы.

Отмечу, что мы очень редко и очень мало вспоминаем о деятельности компаний такого рода и качества. Причина, кажущаяся бесперспективность, текущая агрессивность и постоянно нависающий крах.

Про "крах" ошибаемся раз за разом. Может пора начать изучать. Великое кипрское наступление на российский фармацевтический рынок. Народ, мы этих “новых фармацевтов” похоже недооценили. И погубят они рыночные механизмы, а не свободный рынок их.

мы “новых фармацевтов” недооценили. Погубят они рыночные механизмы, а не свободный рынок их.

Первый раз ожидал краха "36.6" во времена, когда ей управляли отцы- коллекционеры. Тогда каким-то гениальным образом компания со слитыми в минус активами, получила не только новую жизнь, но и супер менеджмент, выписанный не то с Кипра, не то с одного из столичных рынков.

Дальше вместо того чтобы “сгинуть”, публичная компания России, чьи акции обращаются в Лондоне и в США стала проводить эмиссию за допэмиссией и поглащать..

Шарик туда шарик сюда. За руками организаторов процесса строительства компании монстра уже не уследить. Аптечный бизнес, елки палки, мирового масштаба.

по количеству, вовлеченных в процессию фирм, группа Авве-А5-Фармуправление-Горздрав превосходит не только весь российский, но и весь европейский рынок.

Мне кажется, что сегодня, лишь по количеству, как бы мягче, вовлеченных в процессию фирм, группа Авве-А5-Фармуправление-Горздрав превосходит не только весь российский, но и весь европейский рынок. По количеству.

Когда крупный кипрский, да, да кипрский, агрессивный бизнес начал поглощать собственные, аффилированные с собственным менеджментом, конторы и плодить дочек, отрасль это вообще не затрагивало, мало ли в российской экономики групп. В плане ноль на ноль все-равно ноль.

“информационный хит” был связан с “намерением” одной из ведущих европейских компаний приобрести контрольный пакет 36.6.

Но потом "поглотился" склад “Ориола”, пусть слабенькая, но компания реального сектора.

Теперь, похоже, на очереди лидер столичного оптового рынка и почти второй номер российского национального опта - компания “Пульс”. Что за вирус такой.

Коллеги, имеющие отношение к самому “Пульсу”, успокаивают, нет “Пульс” продолжит свою деятельность как и раньше, ни слияний, ни поглощений не планируется. Отлично.

Мало ли слухов последние несколько лет. Последний “информационный хит” был связан с “намерением” одной из ведущих европейских компаний приобрести контрольный пакет 36.6.

Такого чуда не случилось, но в СМИ была информация, что европейский фармацевтический оператор все-таки приобрел толи 10, толи 15% акций “гиганта супер- торговли лекарствами”. То ли за долги, то ли по европейской хронической наивности. Правда? Нет?

В информационном тумане вокруг “36.6” многое сложно понять. Сложно до такой степени, что многие аналитики и эксперты российской отрасли на ребусы, связанные с вышеупомянутой компанией, времени не теряют.

Есть западные инвесторы и акционеры, есть простачки, которые продолжают отпускать продукцию многочисленными фирмам “группы”, вот пусть у них голова и болит.

Нас заботит наш рынок и его устойчивость. Достигнута ли договоренность между владельцем “Пульса” и представителями “36.6”? Были ли такие переговоры? Думаю время покажет.

Есть западные инвесторы и акционеры, есть простачки, которые продолжают отпускать продукцию многочисленными фирмам “группы”, вот пусть у них голова и болит

Нет оснований не верить сотрудникам “Пульса”. Нет у них информации на этот счет. Но откуда слухи. Фармацевтический рынок России очень узкий и на пустом месте информация, практически, никогда не возникает.

Еще бросается в глаза, что на корпоративном сайте, судя по новостям-достижениям, корпоративная жизнь “Пульса” кончилась в 2016 году. До этого, каждый месяц новость, каждый - достижение. А с 2017 года - тишина в корпоративном эфире.

Видим проблему в том, что в операцию “36.6”, так или иначе, втягивается все больше и больше. Компаний, средств, активов.

Начался только разговор о возможной продаже “Пульса” "проекту 36.6", а думаю, что поставщики уже предпочли приостановить отгрузки.

Справедливо понимая разницу между владельцами нынешнего Пульса, и Пульса, когда он перейдет под контроль, по моему мнению, вирусной схемы. Клана "36.6".

нам, более молодым игрокам, интереснее этим заниматься, чем им. В любом бизнесе так. У компании есть свой жизненный цикл, вечных лидеров типа «Макдональдса» очень мало, и им это очень тяжело дается. Из интервью Эдуарда Нетылько отраслевому СМИ в 2013

Говорят, что владелец “Пульса” вынужден был поставить вопрос менеджменту “36.6”, так как долги “36,6” “Пульсу” никак, по- другому, не возвращались. Тоже странно.

Уже лет шесть все в отрасли знают, что за образование такое, эти “аптекари из 36.6”. В долг структурам “36.6”, вменяемые компании российского фармацевтического рынка, не отпускают ЛС уже пятилетку..

Это мы так думали.

Особенно после попыток судебных разбирательств о признании “36.6” банкротом, после, безуспешных правда, попыток возбудить против менеджмента структур “36.6” уголовные дела по статье “мошенничество”, после громких скандалов о погашении долговых обязательств крупнейшим компаниям рынка.

Остаются еще огромные долги Протеку, Катрену..

Неужели следующая допэмиссия компании, чьи акции обращаются в европе-америке, вроде, под пристальным надзором регуляторов, начнет процесс поглощения и компаний из первой тройки. Вот тогда рынку точно будет конец.

Меня давно удивлял российский регулятор, который каждый раз разрешает проводить “фармацевтам” эмиссию за эмиссией. Всегда думал, что выпускать ценные бумаги “не под что” и в таких размерах невозможно, по даже российскому законодательству. Получается, что можно. Это все-равно странно.

Вот давайте и подумаем, как мы будем без фармацевтических складов российского уровня и высокого рыночного качества, если всех их накроет вирус типа кипр а ля фарм.

С другой стороны, против рынка не попрешь. Есть товар, есть купец. Тут мы честно завидуем, так как за 25 лет существования хотели сами продаться несколько раз, за сущие гроши. Хоть китайцам, хоть киприотам, хоть лысому черту.

как мы будем без фармацевтических складов российского уровня и высокого рыночного качества, если всех их накроет вирус типа кипр а ля фарм

Время то в России сложное и может запросто случиться, что те, кто не продал свои активы вовремя, так и по-завидует продавшим.

Обстановочка на рынке, скажу вам очень сложная. Чиновники рвут как в последний раз. Эта общероссийская потемкинская деревня в рамках “Фарма” 22 век. За средства бюджета настроили говнопредприятий под вывесками фармацевтических, с которыми теперь нужно что-то делать, или куда-то их девать. Лучше сжечь, конечно. Одно, два, да. Больше будет подозрительно.

Один из вариантов “продать” профессиональным участниками рынка. Так предложить чтобы не могли отказаться. Да, кто же купит? Разве что, настойчиво предложить “купить”.

Так думаю и было “предложено”одному из столпов отечественного фармацевтического рынка. Кто-то мост стоит, а кто-то таблетки “инновационные”.

За средства бюджета настроили говнопредприятий под вывесками фармацевтических

Может быть потому, что нам с некоторых пор этот самый “Протек” категорически не нравится, настигла его эта кара.

В плане, что лучше бы относились, с уважением, к аптекарям и своим клиентам, может быть и пронесло.

Не повезло.

О приобретении 100% АО «Рафарма» представители «Протек» объявили 18 апреля. Также «Протек» и его дочернее ЗАО «Ортес» заключили договор цессии с ВЭБ о приобретении прав требования к «Рафарме» на сумму 5 млрд руб. и 1,7 млрд руб. соответственно.

Привалило так привалило. До такой степени, что «Протек», планирует перенести производство лекарственных средств со сторонних контрактных площадок на завод липецкого производителя антибиотиков «Рафарма», который приобрела в начале недели. Об этом сказал президент «Протека» Вадим Музяев газете “Коммерсант”.

По его словам, липецкая площадка также поможет компании в развитии собственного продуктового портфеля, которое ранее было ограничено нехваткой производственных мощностей. Также «Протек» после покупки «Рафармы» может пересмотреть планы развития основной производственной площадки в Сергиевом Посаде.

Ну да, ну да. Трудно скрываемая озабоченность. Хотя, думаю, зря президент “Протека” хорохорится, про “нехватку” мощностей.

Ведь в рамках программ развития великой российской фармаЦевтики. Той, что по мнению Премьера Медведева, уже показала 25% рост, в то время как мировая и российская экономика скорее падает. Короче, кластеров фармацевтических настроили много, как бы “Протеку” не захлебнуться, в “мощностях”.

Сумма сделки по покупке “Протеком” саратовских фарма гробков не разглашается. Но чиновники и компания настроили там дай боже.

Только на первом этапе ВЭБ вложил в строительство 100 млн. 100 млн. государственных денег. 100 млн. не рублей. Думаю еще на столько же погуляли в рамках деятельности, на-пред-при-нимали. Шутка ли, предприятие входит в реестр перспективных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга.

До такой степени, что, судя по сообщениям в СМИ, и по данным прокурорских проверок, по неоднократно невыплаченным зарплатам персоналу, предприятие находится на грани банкротства.

Надо было это “Протеку”, с их то проблемным, с точки зрения долгов, балансом.

как бы “Протеку” не захлебнуться, в “мощностях”

Акции компании как отреагируют? Протековский корпоративный дух, конечно еще силен, бойцовский, но порох то уже. Как минимум, залежалый.

Может и не вытянуть. Одно дело складское хозяйство, другое, производственное, да “перспективное Минпромторга”.

На этом, коллеги, прощаемся. Хороших выходных. Хранит вас удача, от тумана "36.6" и "перспектив Минпромторга".