Газета Аптека. Новый информационный канал для потребителей лекарств от аптекарей

Уважаемые аптекари, коллеги, есть предложение поработать с нашими потребителями.

Зачем? Показать, что настоящие аптекари существуют и им есть чем поделиться. Ведь правда, есть чем.

Как? Понятно, с помощью текстов о лекарствах в духе СамПрофИздата.

Хотим дать новый импульс народной газете "Аптека", которая в годы становления аптечного дела в стране была популярна среди простых потребителей лекарств.

Правила простые, информировать потребителей о том, с чем сталкиваемся каждый день за своими первыми столами, в максимально простой форме.

Подача материала свободная. Работа опытных аптекарей- авторов будет достойно оценена. Авторы смогут размещать свою рекламу.

Начнем давайте с самой популярной и самой рекламируемой группы лекарств от “молочницы”. Сколько сегодня препаратов флюконазола, хороших и разных. Ждем провизорских мнений на этот счет на адреса, указанные в блоке информация Газеты Аптека.