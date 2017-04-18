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    » » Газета Аптека. Новый информационный канал для потребителей лекарств от аптекарей


    От редакции : Газета Аптека. Новый информационный канал для потребителей лекарств от аптекарей
    автор: redaktor 18-04-2017, 12:46 Просмотров: 234
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    Уважаемые аптекари, коллеги, есть предложение поработать с нашими потребителями.

    Зачем? Показать, что настоящие аптекари существуют и им есть чем поделиться. Ведь правда, есть чем.

    Как? Понятно, с помощью текстов о лекарствах в духе СамПрофИздата.

    Хотим дать новый импульс народной газете "Аптека", которая в годы становления аптечного дела в стране была популярна среди простых потребителей лекарств.

    Правила простые, информировать потребителей о том, с чем сталкиваемся каждый день за своими первыми столами, в максимально простой форме.

    Подача материала свободная. Работа опытных аптекарей- авторов будет достойно оценена. Авторы смогут размещать свою рекламу.

    Начнем давайте с самой популярной и самой рекламируемой группы лекарств от “молочницы”. Сколько сегодня препаратов флюконазола, хороших и разных. Ждем провизорских мнений на этот счет на адреса, указанные в блоке информация Газеты Аптека.

     

     
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